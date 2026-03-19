Dirigente petrolero es apuñalado 14 veces cerca de un ejido al sur de Veracruz

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México
/ 19 marzo 2026
    Dirigente petrolero es apuñalado 14 veces cerca de un ejido al sur de Veracruz
    Encuentran sin vida a Jimmy Figueroa Mora al sur de Veracruz Vanguardia

Jimmy Figueroa Mora era representante de los obreros petroleros en los estados de Chiapas y Oaxaca

El 19 de marzo se reportó que el dirigente petrolero de Tierra Blanca, Veracruz, fue asesinado. La víctima de homicidio, identificada como Jimmy Figueroa Mora, fue apuñalada aproximadamente 14 veces.

El cuerpo del representante de obreros petroleros, del estado de Chiapas y Oaxaca, fue hallado sobre la carretera estatal, camino al poblado de Barahunda, a la altura del ejido Mata Gallina, al sur de Veracruz. Operativos policiacos peinaron la zona, mientras la Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y vincular a los posibles responsables del homicidio.

Según los reportes policiacos, el dirigente petrolero no se encontraba en el interior del vehículo. Las autoridades estiman que luchó contra sus atacantes antes de perder la vida.

La muerte de Jimmy Figueroa ha causado que los miembros del gremio petrolero, al igual que los trabajadores pertenecientes a su sector, exijan justicia y que el caso no quede impune.

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Personal de la Fiscalía, tras registrar la zona, movió el cuerpo de la víctima para que reciba el servicio de médico forense.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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