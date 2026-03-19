Dirigente petrolero es apuñalado 14 veces cerca de un ejido al sur de Veracruz

El 19 de marzo se reportó que el dirigente petrolero de Tierra Blanca, Veracruz, fue asesinado. La víctima de homicidio, identificada como Jimmy Figueroa Mora, fue apuñalada aproximadamente 14 veces.

El cuerpo del representante de obreros petroleros, del estado de Chiapas y Oaxaca, fue hallado sobre la carretera estatal, camino al poblado de Barahunda, a la altura del ejido Mata Gallina, al sur de Veracruz. Operativos policiacos peinaron la zona, mientras la Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y vincular a los posibles responsables del homicidio.

Según los reportes policiacos, el dirigente petrolero no se encontraba en el interior del vehículo. Las autoridades estiman que luchó contra sus atacantes antes de perder la vida.

La muerte de Jimmy Figueroa ha causado que los miembros del gremio petrolero, al igual que los trabajadores pertenecientes a su sector, exijan justicia y que el caso no quede impune.

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Personal de la Fiscalía, tras registrar la zona, movió el cuerpo de la víctima para que reciba el servicio de médico forense.