Disminuyen 11% solicitudes de refugio en México

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    Disminuyen 11% solicitudes de refugio en México
    La estadística pasó de 266 mil 710 en 2024 a 172 mil 225 en 2025, según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). CUARTOSCURO

A la vez, en 2025 también se registró un incremento en la cifra acumulada de nacionales de otros países reconocidos como refugiados

En 2025 disminuyó en 11 por ciento el número de nuevas solicitudes de asilo presentadas en México y aumentó en 12 por ciento la cifra acumulada de nacionales de otros países reconocidos como refugiados.

De acuerdo con datos de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) las nuevas solicitudes sumaron el año pasado 70 mil 500.

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La cifra de solicitantes de asilo registrados en el País -incluidos los nuevos y quienes estaban a la espera de resolución- disminuyó de 266 mil 710 en 2024 a 172 mil 225 el año pasado.

Los principales países de origen, al cierre de 2025, eran Haití, con 30.5 por ciento; Cuba, con 22.2; Honduras, con 13.8, y Venezuela, con 8.8.

En tanto, el número de personas reconocidas como refugiadas en México aumentó de 150 mil 836 en 2024 a 168 mil 489 el año pasado.

El principal país de origen es Honduras, con 47 por ciento, seguido por Venezuela, con 16, y El Salvador, con 13.4.

El informe anual Tendencias Globales de ACNUR, difundido este miércoles, revela que el desplazamiento forzado en el mundo se redujo por primera vez en una década, aunque, remarca, sigue alcanzando niveles inaceptablemente altos.

En conjunto, precisa, los datos muestran que el número de refugiados en el mundo se redujo un 3 por ciento en 2025, hasta situarse en 41.6 millones.

El año pasado, agrega, 5.4 millones de personas escaparon de la violencia y la persecución huyendo a otros países, mientras que 14.7 millones de desplazados regresaron a sus lugares o países de origen (4.4 millones de refugiados y 10.3 millones de desplazados internos).

Los retornos de personas refugiadas, apunta, fueron los segundos más numerosos desde que comenzaron los registros hace seis décadas, aunque muchos se produjeron bajo presión y en condiciones precarias en los países de retorno.

Al presentar el informe, Barham Salih, Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, remarcó la necesidad de desarrollar soluciones para el desplazamiento prolongado.

“El asilo y la protección salvan vidas y no están en cuestión, pero no podemos aceptar un futuro en el que millones de refugiados sigan atrapados durante años o décadas sin perspectivas reales de reconstruir sus vidas”, afirmó.

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