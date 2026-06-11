Pese a amagos de Trump, confía Claudia Sheinbaum en permanencia del T-MEC

Luego que el Presidente estadounidense Donald Trump volvió a plantear dudas sobre la eventual renovación del acuerdo comercial, la Mandataria sostuvo que su Gobierno seguirá defendiendo la permanencia del esquema trilateral durante el proceso de revisión.

La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se mantendrá vigente, al considerar que beneficia a las tres economías y fortalece la competitividad de América del Norte frente a otras regiones del mundo.

“Yo creo que se va a mantener. En todo caso, Estados Unidos lo que quiere son ciertas condiciones para México y ciertas condiciones para Canadá. Ese es mi punto de vista”, dijo.

En conferencia matutina, Sheinbaum señaló que el T-MEC no sólo favorece a México y Canadá, sino también a Estados Unidos, al contribuir a contener costos de producción, fortalecer cadenas regionales de suministro y generar empleos en los tres países.

La Presidenta aseguró que el aumento de aranceles aplicado por Washington ha impactado los precios de diversos productos en territorio estadounidense, incluidos los vehículos.

“Nosotros en primer lugar queremos que se mantenga el tratado porque beneficia a los tres países. No sólo beneficia a México o a Canadá, también beneficia a Estados Unidos”, afirmó.

La Mandataria destacó que el propio Trump impulsó la creación del T-MEC durante su primer mandato y lo calificó como uno de los logros más importantes de esa Administración.

“Está demostrado que con el T-MEC aumentar el empleo en México no va en contradicción con el aumento de empleo en Estados Unidos. Al contrario, aumenta el empleo aquí y aumenta el empleo allá porque se fabrican cosas distintas y en muchas ocasiones son complementarias”, sostuvo.

Sheinbaum explicó que uno de los argumentos centrales de México en las conversaciones con Washington es que la integración económica regional fortalece a América del Norte frente a competidores globales.

“Es mejor estar juntos para competir con China, por ejemplo, que estar separados”, señaló.

La Presidenta informó que actualmente las reuniones de trabajo para la revisión del acuerdo se desarrollan únicamente entre México y Estados Unidos y adelantó que Canadá se incorporará posteriormente al proceso.

Ayer, Trump declaró que el T-MEC ha sido mejor que el antiguo TLCAN, aunque volvió a expresar incertidumbre sobre su renovación cuando concluya el proceso de revisión previsto en el propio acuerdo comercial.

Sheinbaum consideró que esas declaraciones forman parte de la negociación en curso y reiteró que México buscará acuerdos que protejan el empleo, la inversión y la economía nacional.