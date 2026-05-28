Divide al INE disputa entre consejeros y frena lineamientos contra actos anticipados rumbo a elecciones 2027

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    Divide al INE disputa entre consejeros y frena lineamientos contra actos anticipados rumbo a elecciones 2027
    Consejeros urgieron a la intervención del INE ante el riesgo de que se rompa la equidad de la contienda, alertando que Morena iniciará el registro de aspirantes este 22 de junio sin reglas claras. ARCHIVO

Choque entre consejeros frena las reglas contra actos anticipados de campaña para 2027; mientras Morena se alista pra arrancar registros de candidatos en junio

La disputa interna entre consejeros del INE impidió, por ahora, que el órgano electoral emitiera lineamientos para regular los actos anticipados que realizan políticos de diversos partidos rumbo a la elección de 2027.

En 57 días, la presidenta del Instituto, Guadalupe Taddei, no generó las condiciones para llegar a un acuerdo, por lo que dos consejeros —Arturo Castillo y Jorge Montaño— presentaron ayer ante el Consejo General, por separado, propuestas sobre el mismo tema.

Al arrancar la sesión, el consejero Uuc-Kib Espadas pidió a sus compañeros retirar sus proyectos para dialogar en privado y emitir un solo acuerdo, y así no ampliar la confrontación al interior. Sin embargo, Castillo se negó al considerar que durante dos meses el bloque de Taddei ha dado largas a su iniciativa, y apenas 24 horas antes entregaron una propuesta alterna.

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Varios consejeros advirtieron que el INE debe actuar con urgencia, pues aunque los procesos internos de los partidos para elegir a candidatos arrancan, legalmente, hasta inicios de 2027, los institutos políticos ya comenzaron. Morena comenzará con el registro de aspirantes a 17 gubernaturas el próximo 22 de junio.

Ambos documentos se discutieron por separado. La propuesta de Castillo, que fue rechazada por 8 de los 11 consejeros, contemplaba regular los actos anticipados de cargos federales y locales; obligar a los partidos y a los OPLE a informar al INE sobre todas las actividades relacionadas con el desarrollo de todos los procesos políticos e identificar toda su propaganda.

También incluía regular un mecanismo especial para la fiscalización; prohibir el uso de tiempos de radio y televisión y, en caso de detectarse la realización de actos anticipados de precampaña o campaña, sumar las erogaciones involucradas a los topes de gastos de la elección.

La propuesta de Montaño contiene elementos similares, pero está enfocada exclusivamente a los procesos para las 17 gubernaturas que están en juego en 2027. Enlista los mecanismos para fiscalizar los gastos que hacen los partidos y la propaganda que despliegan los aspirantes; detallar al INE el costo de las encuestas, y prohibiciones para que funcionarios públicos usen recursos o promuevan perfiles. El consejero decidió de último momento retirar el proyecto.

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Martín Faz urgió la intervención del Instituto pues, dijo, existen actos que, aunque legalmente no pueden configurarse como actos anticipados de precampaña o campaña, sí pueden tener un impacto en la equidad de las contiendas futuras, por lo que no podrían esperar a que el Tribunal Electoral ordene dichos lineamientos, como lo hizo en 2023, cuando actuaron cuando los partidos ya tenían candidatos.

Espadas, Taddei, Norma de la Cruz y el recién llegado Arturo Chávez rechazaron crear lineamientos, argumentando que esa legislación debe ser emitida por el Congreso, no por el INE.

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