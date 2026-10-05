$!Doctor investigado por 8 muertes tras aplicar ‘sueros vitaminados’ se entrega en Sonora

El doctor Jesús Maximiano Verduzco Soto, de 65 años, se entregó ante las autoridades este lunes 5 de octubre luego de permanecer varios meses prófugo, tras ser investigado por la muerte de al menos ocho personas en Hermosillo, Sonora, después de la aplicación de soluciones intravenosas conocidas como “sueros vitaminados”. La información sobre su localización fue difundida inicialmente por la periodista Michelle Rivera, corresponsal de Radio Fórmula en Sonora. Posteriormente, el fiscal de Sonora confirmó que una de las órdenes de aprehensión existentes contra el médico fue ejecutada en el lugar y que ya se encontraba detenido para ser presentado ante un juez. La Fiscalía de Sonora había ofrecido una recompensa de hasta 500 mil pesos por información que permitiera localizar y detener a Verduzco Soto.

FISCALÍA CONFIRMA DETENCIÓN DEL DOCTOR VERDUZCO TRAS ENTREGARSE A LAS AUTORIDADES Durante un mensaje ante medios de comunicación, el fiscal de Sonora informó que la orden de aprehensión fue ejecutada durante la mañana de este lunes. “Buenos días. Bueno, como ya se ha empezado a correr la versión, se confirma, podemos confirmar que ya hoy en la mañana se ejecutó una de las órdenes de aprehensión que existen en contra del doctor Maximiano, relacionada con la administración de soluciones parenterales que lamentablemente generó la pérdida de la vida de varias personas y el padecimiento y afecciones físicas en otros de sus pacientes”, declaró. El funcionario explicó que el médico ya se encontraba ingresado en el Centro de Reinserción Social (Cereso) y sería presentado ante el juez correspondiente. “Hoy en la mañana fue ejecutado, en este momento ya se encuentra ingresado. Me ha informado el jefe de la policía en el Cerezo para que sea presentado ante su juez”, señaló. El fiscal indicó que posteriormente se proporcionaría mayor información una vez que el médico estuviera ante la autoridad judicial, con el objetivo de garantizar el debido proceso y la presunción de inocencia.

CATEOS Y ASEGURAMIENTOS DE BIENES PRECEDIERON A LA DETENCIÓN El fiscal explicó que la ejecución de la orden de aprehensión ocurrió después de una serie de acciones de investigación, entre ellas cateos y el aseguramiento de bienes y vehículos. “Bueno, se ejecutó la orden de aprehensión a partir de que se realizaron cateos, se le cerró el acceso a la posibilidad económica de tener disposición en cuentas de banco, se aseguraron bienes, se aseguraron vehículos y finalmente sus abogados se presentaron a fin de que pudiera presentarse ante la autoridad y que sea llevado ante su juez”, declaró. El funcionario añadió que las autoridades buscan garantizar los derechos de las personas afectadas por el caso. “Está dispuesto a presentarse ante ellos y estamos, por supuesto, poniendo en primer lugar el garantizar a las víctimas, pues, sus derechos que queden a salvo”, indicó. Al ser cuestionado sobre el número de víctimas, el fiscal señaló que esos datos serán dados a conocer posteriormente y explicó que las órdenes de aprehensión restantes se irán presentando ante los jueces conforme avance el proceso. Por ahora, dijo, se espera que el médico sea imputado y que se abra la audiencia correspondiente para que un tribunal determine su situación legal.

ESTADO DE SALUD DEL MÉDICO VERDUZCO TUVO QUE VER CON SU ENTREGA; LO REPORTAN DELICADO Durante las declaraciones de las autoridades, medios de comunicación cuestionaron la presencia de una ambulancia en el lugar y preguntaron por el estado de salud de Verduzco Soto. El comisario que participó en la conferencia explicó que el médico fue sometido a una valoración y que presenta una amputación reciente. “El médico ya fue este objeto ahí de su estado médico correspondiente. Se encuentra, con una amputación reciente, ¿no? Derivado de la problemática que tenía”, declaró. El funcionario agregó que el estado de salud del médico habría sido uno de los motivos por los que decidió presentarse ante las autoridades. “Sí, es uno de los motivos por los cuales esta persona se entregó. Su salud es delicada”, señaló. También explicó que las autoridades habían realizado cateos y detenciones de personas relacionadas con el caso, además de acciones dirigidas a limitar el acceso a recursos económicos. Al concluir sus declaraciones, el fiscal resumió las medidas financieras aplicadas contra el investigado: “Y se cerró la y la válvula financiera también se le cerró.”

¿POR QUÉ ES INVESTIGADO EL DOCTOR JEÚS MAXIMIANO VERDUZCO SOTO? Verduzco Soto es identificado por las autoridades como el médico responsable de aplicar los sueros vitaminados a pacientes que posteriormente fallecieron. El caso comenzó a ser señalado públicamente en abril, después de que se registraran fallecimientos en Hermosillo. El 7 de abril, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, señaló que la mezcla de sustancias realizada en la clínica del médico habría sido la causa de los fallecimientos, que comenzaron con el caso de un padre y su hijo. Ese mismo día, el entonces fiscal Rómulo Salas cuestionó el esquema de atención atribuido al médico y señaló que ofrecía tratamientos “para llevar”, por lo que los pacientes recibían el tratamiento sin supervisión. Las autoridades anunciaron entonces un operativo para localizarlo, con acciones de búsqueda que se extendieron a las fronteras del país. Dos días después se informó que un juez federal había concedido un amparo al médico. La búsqueda se reactivó después de que Verduzco Soto no se presentara a una audiencia inicial de su proceso. De acuerdo con la información proporcionada, su asistencia a las obligaciones judiciales era un requisito para mantener la suspensión concedida por el juez. CHIAPAS ALERTA POR APLICACIÓN DE SUEROS VITAMINADOS El 9 de abril, la Secretaría de Salud de Chiapas emitió una alerta relacionada con los riesgos de las soluciones intravenosas conocidas popularmente como “sueros vitaminados”, luego de los fallecimientos registrados en Hermosillo. La dependencia recomendó acudir únicamente a establecimientos de salud que cuenten con licencia sanitaria vigente y verificar que los procedimientos sean realizados por personal de salud certificado, en instalaciones adecuadas y con insumos de procedencia comprobable. También pidió desconfiar de ofertas de terapias intravenosas en centros de estética, spas, clínicas de medicina alternativa o servicios a domicilio que no cuenten con la infraestructura necesaria.

Entre los síntomas de alerta mencionados por la autoridad se encuentran fiebre alta, escalofríos intensos, dolor o enrojecimiento en el sitio de punción, dificultad para respirar, náuseas, vómito, dolor abdominal severo, confusión, somnolencia, desmayo, coloración amarillenta de la piel o mucosas y orina oscura. La dependencia señaló que ante estos síntomas se debe acudir de inmediato a un servicio de urgencias y proporcionó el número 800 033 5050 de Cofepris para reportar dudas sobre licencias o condiciones sanitarias de establecimientos de salud.

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