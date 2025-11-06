‘Doña Carlota’ no va a salir de prisión, jueza determina que podría fugarse

Jueza del Poder Judicial del Estado de México negó la solicitud de Carlota ‘N’, de 74 años de edad, para modificar la medida cautelar de prisión preventiva justificada a arraigo en su domicilio.

La audiencia por su presunta participación en homicidio se prolongó por más de seis horas, en las cuales su defensa presentó cerca de 70 pruebas sobre la enfermedad crónico-degenerativa y constancias médicas que Carlota ‘N’ padece.

La jueza resolvió que la vivienda propuesta para el arraigo no fue acreditada como propiedad de su hijo, ya que el acta de nacimiento de Odin, no contiene el nombre completo de Carlota, por lo que no había manera de acreditar parentesco, siendo así que no podía estar en una vivienda que “no fuera de su descendiente”, pese a acreditar legitimidad en la familia.

Además, sostuvo que existe el riesgo de sustracción de la justicia, aunque se determinó que era bajo. También afirmó que, como en el caso de empleo de un arma de fuego, la imputada podría hacerse de “objetos bélicos” y representar un peligro para el único testigo del proceso.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Qué ha pasado con Doña Carlota? Amplían periodo de investigación por doble homicidio en Edomex

CASO ‘DOÑA CARLOTA’

La mujer de 74 años de edad disparó en abril de 2025 a tres supuestos invasores de su propiedad en Chalco, Estado de México, dos de ellos fallecieron y una más resultó herida.

Junto a ella fueron detenidos dos personas más, Eduardo ‘N, de 34 años, y Mariana ‘N’ de 51 años.

Carlota ‘N’ fue vinculada a proceso por los delitos de homicidio y homicidio calificado en grado de tentativa.