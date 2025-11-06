‘Doña Carlota’ no va a salir de prisión, jueza determina que podría fugarse
La ‘Abuelita Justiciera’ fue vinculada a proceso por el asesinato a los presuntos invasores de su hogar; su defensa acusa deterioro de salud en prisión
Jueza del Poder Judicial del Estado de México negó la solicitud de Carlota ‘N’, de 74 años de edad, para modificar la medida cautelar de prisión preventiva justificada a arraigo en su domicilio.
La audiencia por su presunta participación en homicidio se prolongó por más de seis horas, en las cuales su defensa presentó cerca de 70 pruebas sobre la enfermedad crónico-degenerativa y constancias médicas que Carlota ‘N’ padece.
La jueza resolvió que la vivienda propuesta para el arraigo no fue acreditada como propiedad de su hijo, ya que el acta de nacimiento de Odin, no contiene el nombre completo de Carlota, por lo que no había manera de acreditar parentesco, siendo así que no podía estar en una vivienda que “no fuera de su descendiente”, pese a acreditar legitimidad en la familia.
Además, sostuvo que existe el riesgo de sustracción de la justicia, aunque se determinó que era bajo. También afirmó que, como en el caso de empleo de un arma de fuego, la imputada podría hacerse de “objetos bélicos” y representar un peligro para el único testigo del proceso.
CASO ‘DOÑA CARLOTA’
La mujer de 74 años de edad disparó en abril de 2025 a tres supuestos invasores de su propiedad en Chalco, Estado de México, dos de ellos fallecieron y una más resultó herida.
Junto a ella fueron detenidos dos personas más, Eduardo ‘N, de 34 años, y Mariana ‘N’ de 51 años.
Carlota ‘N’ fue vinculada a proceso por los delitos de homicidio y homicidio calificado en grado de tentativa.
¿QUÉ ES LA LIBERTAD CONDICIONAL?
La medida de libertad condicional es la suspensión de la ejecución de la condena impuesta a un imputado, la cual es concedida por un juez; puede solicitar llevar su proceso como lo establece el Código Federal de Procedimientos Penales.
Desde el Artículo 399 hasta el Artículo 417 del Código Federal de Procedimientos Penales se explica las circunstancias por la que un preso puede solicitar esta medida y en caso de no aplicar, puede ser revocada.
Para aplicar a la libertad condicional, el solicitante debe cumplir con los siguientes requisitos:
- Haber cubierto el monto de reparación de daño.
- Garantizar sanciones relacionadas con el pago de multa.
- Mediante un fiador garantice el cumplimiento de las obligaciones a su cargo.
- Que el delito no se trate de los calificados como graves.
Aunque estar en libertad condicional no exime a la persona de su responsabilidad, no quiere decir que el proceso ha acabado, ya que su libertad será monitoreada.