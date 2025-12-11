Trump no está bien informado sobre manejo de agua sucia en México: Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que su homólogo estadounidense Donald Trump no está bien informado sobre el manejo de agua sucia en México, luego de que el mandatario estadounidense emplazara al Gobierno de México a solucionar las descargas al Río Tijuana.

En su conferencia de prensa matutina, Sheinbaum dijo que ya se han hecho acuerdos con el gobierno estadounidense en materia de agua.

“En efecto, durante muchos años, parte del drenaje de Tijuana se vertía al Pacífico. Entonces, lo que se está buscando es evitar esta contaminación y ya hubo un primer acuerdo y ahora hay un segundo acuerdo; es decir, a lo mejor no estaba suficientemente informado. No podemos determinar cuál fue la razón por la cual hizo esa publicación, pero en particular -en ese caso- ya hay dos acuerdos que tienen que quedar establecidos”, comentó Sheinbaum en conferencia mañanera.

Trump pidió al Gobierno de México solucionar de forma inmediata las descargas de drenaje en el Río Tijuana que cruzan la frontera hacia Estados Unidos y representan una potencial contaminación en la costa sur del condado de San Diego.

“México debe solucionar su problema de agua y de drenaje de forma inmediata. ¡Esto representa una verdadera amenaza para los habitantes de Texas, California y EU!”, dijo Trump en la red social Truth Social que acompañó con un video noticioso sin fecha del Río Tijuana.

Sobre el tema, Sheinbaum aclaró que incluso desde la administración de Andrés Manuel López Obrador se firmó un primer acuerdo para el saneamiento del Río Tijuana, en tanto Estados Unidos tiene pendiente la ampliación de una planta de tratamiento en San Diego.

“Hay un acuerdo sobre ese tema, un primer acuerdo que se firmó con el Presidente López Obrador, que derivó en la construcción de una planta de tratamiento que la hicieron los ingenieros militares, y que ya está funcionando. Y, recientemente, hubo un acuerdo entre la Secretaria Alicia Bárcenas y el titular de la agencia de protección ambiental de los Estados Unidos, estuvieron en México, fueron a Tijuana y se firmó un acuerdo de entendimiento que tiene que ser aterrizado en el acuerdo que se va a firmar ahora.

“¿En qué consiste? Ellos tienen que construir, tienen que ampliar una planta de tratamiento que está en San Diego. Todavía no lo hacen, ellos tienen que cumplir con eso y en nuestro caso tenemos que hacer otras obras que vamos a realizar a partir del próximo año, una serie de colectores y la ampliación de la planta de tratamiento que ya está en funcionamiento. Ese es el objetivo”, agregó.