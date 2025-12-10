Tigres y Toluca abren la Final del Apertura 2025: fecha, sede y transmisión

La Final de Ida del Apertura 2025 ya tiene escenario, fecha y protagonistas. Tigres UANL y Deportivo Toluca se verán las caras este jueves en el Estadio Universitario, en un primer capítulo que marcará el rumbo de la serie por el título de la Liga MX. El duelo reúne al segundo y primer lugar de la fase regular, respectivamente, una condición que añade contexto a lo que sucederá tanto en Monterrey como en la Vuelta.

Tigres llegará a casa tras una Liguilla con giros relevantes. En Cuartos de Final, el equipo regiomontano superó a Xolos de Tijuana en una serie que exigió ajustes y respuestas en momentos clave. En Semifinales, el empate global 2-2 frente a Cruz Azul fue suficiente para avanzar gracias a la mejor posición en la tabla. Bajo la conducción de Guido Pizarro, el cuadro felino se sostuvo en su orden defensivo y en la administración de ventajas, dos factores que fueron determinantes en su camino.

El objetivo inmediato para Tigres es sumar su noveno campeonato de Liga. Un logro así no sólo incrementaría su palmarés, sino que lo colocaría con la misma cantidad de títulos que Cruz Azul, referencia obligada al hablar de los clubes con mayor historia reciente en el torneo. La Ida en el Universitario representa una oportunidad para construir una diferencia antes de visitar el Nemesio Diez.