Tigres y Toluca abren la Final del Apertura 2025: fecha, sede y transmisión
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
Esta serie enfrenta al segundo y primer lugar de la fase regular y que marcará el primer paso rumbo al campeonato de la Liga MX
La Final de Ida del Apertura 2025 ya tiene escenario, fecha y protagonistas. Tigres UANL y Deportivo Toluca se verán las caras este jueves en el Estadio Universitario, en un primer capítulo que marcará el rumbo de la serie por el título de la Liga MX. El duelo reúne al segundo y primer lugar de la fase regular, respectivamente, una condición que añade contexto a lo que sucederá tanto en Monterrey como en la Vuelta.
Tigres llegará a casa tras una Liguilla con giros relevantes. En Cuartos de Final, el equipo regiomontano superó a Xolos de Tijuana en una serie que exigió ajustes y respuestas en momentos clave. En Semifinales, el empate global 2-2 frente a Cruz Azul fue suficiente para avanzar gracias a la mejor posición en la tabla. Bajo la conducción de Guido Pizarro, el cuadro felino se sostuvo en su orden defensivo y en la administración de ventajas, dos factores que fueron determinantes en su camino.
TE PUEDE INTERESAR: Haaland y el City silencian el Bernabéu en una noche difícil para el Real Madrid
El objetivo inmediato para Tigres es sumar su noveno campeonato de Liga. Un logro así no sólo incrementaría su palmarés, sino que lo colocaría con la misma cantidad de títulos que Cruz Azul, referencia obligada al hablar de los clubes con mayor historia reciente en el torneo. La Ida en el Universitario representa una oportunidad para construir una diferencia antes de visitar el Nemesio Diez.
Del otro lado, Toluca llega con el respaldo de haber sido líder del certamen. En Cuartos de Final dejó en el camino a Bravos de Juárez, mientras que en Semifinales empató 3-3 en el global ante Monterrey. La posición en la tabla volvió a ser el criterio que inclinó la balanza a su favor, permitiéndole acceder a la final con la ventaja reglamentaria. Para los Diablos Rojos, la serie abre la posibilidad de pelear por el bicampeonato en torneos cortos, una meta que pocos han alcanzado.
En caso de conquistar el trofeo, Toluca sumaría su título número 12, empatando a Guadalajara y reforzando su peso histórico dentro del futbol mexicano. La visita a Monterrey será un examen temprano para medir su capacidad de gestión en una eliminatoria cerrada.
El partido de Ida se disputará este jueves 11 de diciembre a las 20:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Universitario de la UANL. La transmisión en vivo estará disponible por Canal 5 y Azteca 7 en televisión abierta; TUDN en señal de paga; y vía streaming a través de FOX, FOX One y Tubi en México.