Juez Cogan acepta retrasar audiencia de sentencia de ‘El Mayo’ Zambada hasta abril 2026

El pasado 9 de diciembre, el equipo de defensa del narcotraficante Ismael ‘El Mayo’ Zambada, encabezado por el abogado Frank Pérez, solicitó aplazar la audiencia de sentencia por 90 días.

Hasta esta mañana, el juez Brian Cogan autorizó reprogramar la fecha para el próximo 13 de abril de 2026, en punto de las 10:00 horas locales.

El periodista Keegan Hamilton fue quien divulgó el estracto de un oficio, emitido por una corte federal de Brooklyn, Nueva York. La fecha original había sido agendada para el 12 de enero de 2026.

DEFENSA DE ‘EL MAYO’ ZAMBADA SOLICITÓ EL RETRASAR LA AUDIENCIA DE SENTENCIA

La defensa del fundador y líder del Cártel de Sinaloa explicó que la solicitud de aplazamiento se originó de la dificultad que presentó la preparación previa de su memorando de sentencia, por la creciente violencia en México.

“Una parte sustancial de la evidencia mitigante debe ser obtenida de individuos localizados en regiones de México que actualmente experimentan una violencia e inestabilidad en aumento”, escribió Frank Pérez en una misiva enviada a la Corte de Distrito para el Este de Nueva York.