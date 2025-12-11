Juez Cogan acepta retrasar audiencia de sentencia de ‘El Mayo’ Zambada hasta abril 2026
Esto fue a petición del abogado Frank Pérez, quien envió la solicitud a una corte de Nueva York para aplazar la audiencia de sentencia, que había sido fijada para el 12 de enero
El pasado 9 de diciembre, el equipo de defensa del narcotraficante Ismael ‘El Mayo’ Zambada, encabezado por el abogado Frank Pérez, solicitó aplazar la audiencia de sentencia por 90 días.
Hasta esta mañana, el juez Brian Cogan autorizó reprogramar la fecha para el próximo 13 de abril de 2026, en punto de las 10:00 horas locales.
El periodista Keegan Hamilton fue quien divulgó el estracto de un oficio, emitido por una corte federal de Brooklyn, Nueva York. La fecha original había sido agendada para el 12 de enero de 2026.
DEFENSA DE ‘EL MAYO’ ZAMBADA SOLICITÓ EL RETRASAR LA AUDIENCIA DE SENTENCIA
La defensa del fundador y líder del Cártel de Sinaloa explicó que la solicitud de aplazamiento se originó de la dificultad que presentó la preparación previa de su memorando de sentencia, por la creciente violencia en México.
“Una parte sustancial de la evidencia mitigante debe ser obtenida de individuos localizados en regiones de México que actualmente experimentan una violencia e inestabilidad en aumento”, escribió Frank Pérez en una misiva enviada a la Corte de Distrito para el Este de Nueva York.
De acuerdo con el litigante, la violencia en México ha impedido el avance en la redacción del memorándum de sentencia en apoyo a su cliente, documento con el cual buscan que la sentencia sea menos severa por medio de cartas de familiares, amigos y políticos que intercedan por el señalado, quienes sólo han podido confirmar que están dispuestos a ayudarle.
“Esta solicitud se realiza de buena fe y no con el propósito de retrasar el proceso. Me comprometo a presentar un memorando exhaustivo y bien fundamentado que ayudará al Tribunal en la sentencia”.
‘EL MAYO’ ZAMBADA ACEPTÓ SU RESPONSABILIDAD EN VARIOS DELITOS
Zambada se declaró culpable el pasado 25 de agosto en un tribunal federal de Nueva York, bajo la jurisdicción del juez Cogan. Esto habría sido parte de un acuerdo de culpabilidad con la Fiscalía de Estados Unidos.
Los cargos por los que se aceptó la responsabilidad, son:
* Participación en una Empresa Criminal Continua, incluye la dirección y participación en la empresa criminal aproximadamente desde 1989 hasta 2024.
* Asociación Delictuosa de Crimen Organizado: Lo cual incluye participación en diversos delitos.
* Narcotráfico, Lavado de Dinero y Uso de Armas: Zambada aceptó dos cargos que engloban estos delitos.
* Reconoció haber sido responsable de transportar y vender aproximadamente 1 millón 500 mil kilogramos de cocaína en territorio estadounidense entre 1980 y 2024.
* También se le acusa de tráfico de heroína y fentanilo.
De esta forma, se omitió un juicio y una pena de muerte.