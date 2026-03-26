Dos embarcaciones rumbo a Cuba desaparecen; Semar activa protocolo de búsqueda

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México
/ 26 marzo 2026
    Dos embarcaciones rumbo a Cuba desaparecen; Semar activa protocolo de búsqueda
    Desaparecen dos embarcaciones de ayuda humanitaria con destino a Cuba Vanguardia

Las dos embarcaciones de apoyo humanitario zarparon desde Isla Mujeres el 20 de marzo y no han hecho contacto o tocado puerto

El 26 de marzo se reportó la activación del Plan Marina, por las autoridades, después de que dos embarcaciones de ayuda humanitaria, con nueve tripulantes, tomaran curso hacia Cuba.

Se detalló que el Plan Marina tiene la función de Búsqueda y Rescate, ya que las dos embarcaciones fueron reportadas como desaparecidas en su curso de navegación.

Los dos veleros tomaron curso el 20 de marzo; desde entonces no se han reportado ni localizado, según la Secretaría de Marina. Las embarcaciones zarparon desde Isla Mujeres, Quintana Roo. Se tenía previsto que el curso tomaría 4 o 5 días de viaje. La mínima demora podría suponer una emergencia.

Se ha llevado a cabo el despliegue de unidades de superficie y aéreas, incluyendo aeronaves tipo Persuader, las cuales ejecutan patrones de búsqueda marítima y aérea en la ruta estimada entre Isla Mujeres y La Habana’ explicó la Marina.

La Marina explicó que para el operativo de búsqueda y rescate se consideró la trayectoria programada, los posibles cambios en la ruta, las corrientes marinas y los factores meteorológicos.

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La Semar informó que ha mantenido comunicación con agencias y Centros Coordinadores de Salvamento Marítimo (MRCC) de distintas naciones como Polonia, Francia, Cuba y Estados Unidos.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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