Dos embarcaciones rumbo a Cuba desaparecen; Semar activa protocolo de búsqueda

El 26 de marzo se reportó la activación del Plan Marina, por las autoridades, después de que dos embarcaciones de ayuda humanitaria, con nueve tripulantes, tomaran curso hacia Cuba.

Se detalló que el Plan Marina tiene la función de Búsqueda y Rescate, ya que las dos embarcaciones fueron reportadas como desaparecidas en su curso de navegación.

Los dos veleros tomaron curso el 20 de marzo; desde entonces no se han reportado ni localizado, según la Secretaría de Marina. Las embarcaciones zarparon desde Isla Mujeres, Quintana Roo. Se tenía previsto que el curso tomaría 4 o 5 días de viaje. La mínima demora podría suponer una emergencia.

‘Se ha llevado a cabo el despliegue de unidades de superficie y aéreas, incluyendo aeronaves tipo Persuader, las cuales ejecutan patrones de búsqueda marítima y aérea en la ruta estimada entre Isla Mujeres y La Habana’ explicó la Marina.

La Marina explicó que para el operativo de búsqueda y rescate se consideró la trayectoria programada, los posibles cambios en la ruta, las corrientes marinas y los factores meteorológicos.

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La Semar informó que ha mantenido comunicación con agencias y Centros Coordinadores de Salvamento Marítimo (MRCC) de distintas naciones como Polonia, Francia, Cuba y Estados Unidos.