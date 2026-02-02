$!Drones ubican a taxista que asaltó a varios de sus pasajeros, en Nuevo León

A través de una intervención aérea con drones, elementos de la policía de Guadalupe lograron la detención del chofer de una unidad de taxi que está relacionado con varios hechos delictivos, en Nuevo León.

Mediante cámaras de inteligencia del C-4 se activó la alerta por la trayectoria de un vehículo Nissan V-Derive el cual fue detectado circulando en calles de la colonia Paseo de Guadalupe.

