Drones ubican a taxista que asaltó a varios de sus pasajeros, en Nuevo León
La policía de Guadalupe capturó con apoyo de drones y el C-4 a un taxista investigado por asaltos a pasajeros y delitos contra la salud
A través de una intervención aérea con drones, elementos de la policía de Guadalupe lograron la detención del chofer de una unidad de taxi que está relacionado con varios hechos delictivos, en Nuevo León.
Mediante cámaras de inteligencia del C-4 se activó la alerta por la trayectoria de un vehículo Nissan V-Derive el cual fue detectado circulando en calles de la colonia Paseo de Guadalupe.
Las autoridades guadalupenses informaron que la unidad ya era investigada por su posible participación en asaltos a pasajeros.
Con información en tiempo real, policías operativos implementaron un cerco estratégico para cerrarle el paso a la unidad.
El vehículo fue interceptado en el cruce de avenida del Bosque y Alora, en la referida colonia.
El conductor se identificó como Luis Miguel “N”, de 41 años.
El hombre presuntamente usaba el taxi para cometer robos a pasajeros.
El último hecho delictivo fue reportado el pasado 29 de enero en la colonia 20 de noviembre.
Para evitar ser rastreado, el vehículo traía las placas parcialmente cubiertas; sin embargo, trabajos de inteligencia y tecnología permitieron su identificación.
Al presunto le aseguraron 21 dosis de cristal y 15 dosis de marihuana.
El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público por delitos contra la salud, y además es investigado por su presunta participación en asaltos a pasajeros.