Vinculan a tres por posesión de armas de uso exclusivo y drogas, en Nuevo León
Tres personas fueron vinculadas a proceso y enviadas a prisión preventiva tras ser detenidas con armas y droga en la colonia Mirasol, en Monterrey.
Por los delitos de portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y Delitos contra la salud tres personas fueron vinculadas a proceso, en Nuevo León, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Los presuntos fueron detenidos el pasado 20 de enero por elementos de Fuerza Civil en la colonia Mirasol, en Monterrey.
Al momento de su captura: Britani “N”, Luis “N” y Óscar “N” estaban en posesión de un arma corta, 15 envoltorios que contenían metanfetamina, 25 envoltorios de cocaína en piedra, así como dinero en efectivo.
Las autoridades detuvieron a los imputados y los pusieron a disposición del Ministerio Público Federal que integró la carpeta de investigación y los remitió ante un juez especializado, quien dictó el auto de vinculación a proceso e impuso prisión preventiva oficiosa.