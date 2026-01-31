Vinculan a tres por posesión de armas de uso exclusivo y drogas, en Nuevo León

México
/ 31 enero 2026
    Vinculan a tres por posesión de armas de uso exclusivo y drogas, en Nuevo León
    Elementos de Fuerza Civil realizaron la detención de los imputados en la colonia Mirasol, en Monterrey, quienes quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República. Fotos: cortesía

Tres personas fueron vinculadas a proceso y enviadas a prisión preventiva tras ser detenidas con armas y droga en la colonia Mirasol, en Monterrey.

Por los delitos de portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y Delitos contra la salud tres personas fueron vinculadas a proceso, en Nuevo León, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

Los presuntos fueron detenidos el pasado 20 de enero por elementos de Fuerza Civil en la colonia Mirasol, en Monterrey.

$!Vinculan a tres por posesión de armas de uso exclusivo y drogas, en Nuevo León

Al momento de su captura: Britani “N”, Luis “N” y Óscar “N” estaban en posesión de un arma corta, 15 envoltorios que contenían metanfetamina, 25 envoltorios de cocaína en piedra, así como dinero en efectivo.

Las autoridades detuvieron a los imputados y los pusieron a disposición del Ministerio Público Federal que integró la carpeta de investigación y los remitió ante un juez especializado, quien dictó el auto de vinculación a proceso e impuso prisión preventiva oficiosa.

