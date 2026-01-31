$!Vinculan a tres por posesión de armas de uso exclusivo y drogas, en Nuevo León

Por los delitos de portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y Delitos contra la salud tres personas fueron vinculadas a proceso, en Nuevo León, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

Los presuntos fueron detenidos el pasado 20 de enero por elementos de Fuerza Civil en la colonia Mirasol, en Monterrey.

TE PUEDE INTERESAR: Dan 12 años de cárcel a 3 hombres por el transporte de 176 indocumentados, en Nuevo León