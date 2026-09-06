E.U emitió alerta de seguridad en Nogales, Sonora, por posibles amenazas

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    E.U emitió alerta de seguridad en Nogales, Sonora, por posibles amenazas
    Nogales, municipio del estado de Sonora Gobierno Municipal de Nogales

Tras asignar al estado mexicano en Nivel 3 de alerta, el Departamento de Estado de E.U recomienda resguardarse y limitar sus salidas a sus connacionales

El Consulado de E.U en Nogales emitió una alerta de seguridad dirigida a sus ciudadanos ante la presencia de posibles amenazas en el municipio de Sonora. Las autoridades estadounidenses recomiendan atendar las indicaciones de las fuerzas federales mexicanas, así como tomar precauciones a la hora de desplazarse por la ciudad.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/trump-evalua-retirar-la-proteccion-federal-al-lobo-gris-mexicano-HC23304210

En un comunicado oficial de su cuenta de X, el consulado estadounidense emitió una alerta de seguridad restringiendo las actividades de sus ciudadanos en el territorio mexicano.

En el comunicado, la diligencia designa a Sonora como área de nivel 3 según el diseño de Asesoría de Viaje de EE.UU. Además, exhortó a sus ciudadanos a tomar medidas de precaución y estar atentos al entorno, buscar refugio en caso de incidentes, avisar a amigos y familiares de su seguridad y seguir las instrucciones de las fuerzas federales de México.

Por su parte, la Mesa Estatal de Seguridad de Sonora informó que el consulado de E.U no ha precisado los motivos de su alerta sobre Nogales. Señalan que no hay elementos para confirmar una amenaza en la zona, pero que mantienen operativos preventivos en la frontera.

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Hoy 6 de septiembre a las 9:00 horas, el Departamento de Estado restringió el tránsito de su personal en la ciudad sonorense a desplazamientos esenciales y únicamente en horario diurno.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/trump-20-un-gobierno-a-golpe-de-amenazas-maximalistas-a-paises-aliados-e-instituciones-EC23300163
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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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