$!E.U emitió alerta de seguridad en Nogales, Sonora, por posibles amenazas

El Consulado de E.U en Nogales emitió una alerta de seguridad dirigida a sus ciudadanos ante la presencia de posibles amenazas en el municipio de Sonora . Las autoridades estadounidenses recomiendan atendar las indicaciones de las fuerzas federales mexicanas, así como tomar precauciones a la hora de desplazarse por la ciudad.

En un comunicado oficial de su cuenta de X, el consulado estadounidense emitió una alerta de seguridad restringiendo las actividades de sus ciudadanos en el territorio mexicano.

En el comunicado, la diligencia designa a Sonora como área de nivel 3 según el diseño de Asesoría de Viaje de EE.UU. Además, exhortó a sus ciudadanos a tomar medidas de precaución y estar atentos al entorno, buscar refugio en caso de incidentes, avisar a amigos y familiares de su seguridad y seguir las instrucciones de las fuerzas federales de México.