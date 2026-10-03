E.U y Querétaro impulsan la Nueva Academia de Capacitación Policial para reforzar la seguridad bilateral

El gobierno del estado de Querétaro puso en marcha la construcción de la Nueva Academia Internacional de Capacitación Policial. Este proyecto nace de una alianza estratégica entre las autoridades locales y el gobierno de Estados Unidos para combatir la delincuencia.

Estados Unidos respaldará el proyecto con tecnología y equipamiento. El embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, anunció que la iniciativa aportará recursos especializados a través de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley. El objetivo principal es profesionalizar a los agentes e intercambiar tácticas avanzadas de protección ciudadana.

UNA INVERSIÓN DE MILLONES DE PESOS

La inversión estatal superará los 30 millones de pesos. El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, encabezó la colocación de la primera piedra en el Complejo Rhino, sede de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Además de los recursos locales, la embajada de E.U aportará cerca de 10 millones de dólares en infraestructura, simuladores y programas de adiestramiento.