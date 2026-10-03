E.U y Querétaro impulsan la Nueva Academia de Capacitación Policial para reforzar la seguridad bilateral

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    E.U y Querétaro impulsan la Nueva Academia de Capacitación Policial para reforzar la seguridad bilateral
    E.U y Querétaro en la presentación de la Nueva Academia de Capacitación Policial en el país. X
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    E.U y Querétaro en la presentación de la Nueva Academia de Capacitación Policial en el país. X

El embajador Ronald Johnson destacó que esta iniciativa fortalecerá la preparación de los agentes y la cooperación en materia de seguridad.

El gobierno del estado de Querétaro puso en marcha la construcción de la Nueva Academia Internacional de Capacitación Policial. Este proyecto nace de una alianza estratégica entre las autoridades locales y el gobierno de Estados Unidos para combatir la delincuencia.

Estados Unidos respaldará el proyecto con tecnología y equipamiento. El embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, anunció que la iniciativa aportará recursos especializados a través de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley. El objetivo principal es profesionalizar a los agentes e intercambiar tácticas avanzadas de protección ciudadana.

UNA INVERSIÓN DE MILLONES DE PESOS

La inversión estatal superará los 30 millones de pesos. El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, encabezó la colocación de la primera piedra en el Complejo Rhino, sede de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Además de los recursos locales, la embajada de E.U aportará cerca de 10 millones de dólares en infraestructura, simuladores y programas de adiestramiento.

$!Placa conmemorativa de la Nueva Academia Internacional de Capacitación Policial entre E.U y México en Quéretaro.
Placa conmemorativa de la Nueva Academia Internacional de Capacitación Policial entre E.U y México en Quéretaro. X

MÁXIMA PRIORIDAD EN DROGAS Y ARMAS

La detección de drogas y armas será la máxima prioridad. Las nuevas instalaciones contarán con áreas especializadas para entrenar a los policías en la revisión vehicular de cargas ilícitas. Asimismo, los oficiales recibirán adiestramiento en evaluación de riesgos e intervenciones de alta peligrosidad para reducir el margen de error en el campo.

UN PUNTO DE REFERENCIA PARA TODO EL PAÍS Y AMÉRICA LATINA

El centro de adiestramiento abrirá sus puertas a inicios de 2027. Las autoridades estiman que la obra física quede concluida durante la primera quincena de enero de 2027. La academia no solo brindará servicio a los policías municipales y estatales, sino que funcionará como un punto de referencia para corporaciones de todo México y América Latina.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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