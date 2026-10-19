¡La que puede, puede! Conquista Kylie Jenner el Victoria’s Secret Fashion Show con el Fantasy Bra de 50 MDD

Un evento clásico del entretenimiento internacional es el desfile de Victoria’s Secret Fashion Show, no solo por la presentación de prendas y tendencias en lencería y trajes de baño, así como por las estrellas musicales que suben al escenario, sino también por los invitados especiales y, específicamente, por las modelos elegidas. Una de las que más atención acaparó fue Kylie Jenner, quien debutó en esta pasarela.

Acompañada desde el público por su madre, Kris Jenner, y su novio, Timothée Chalamet, Jenner se “robó” el show cuando pasó ante las cámaras usando la exclusiva pieza Fantasy Bra, cuyo costo es de 50 millones de dólares.

Fiel a su estilo, la menor de la familia Kardashian-Jenner se dijo contenta con su participación y con lo que representa en su carrera. “El mejor día de todos”, escribió en una historia de Instagram para sus más de 380 millones de seguidores.