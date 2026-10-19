¡La que puede, puede! Conquista Kylie Jenner el Victoria’s Secret Fashion Show con el Fantasy Bra de 50 MDD

+ Seguir en Seguir en Google
Show
/
    ¡La que puede, puede! Conquista Kylie Jenner el Victoria’s Secret Fashion Show con el Fantasy Bra de 50 MDD
    Joya. Kylie Jenner sorprendió al desfilar con una de las piezas más exclusivas de la noche, elaborada con miles de diamantes naturales y oro. FOTO: AP

La protagonista de ‘The Kardashians’ debutó como modelo en el evento de lencería, donde compartió pasarela con figuras como Bella y Gigi Hadid, Alessandra Ambrosio, Adriana Lima y más

Un evento clásico del entretenimiento internacional es el desfile de Victoria’s Secret Fashion Show, no solo por la presentación de prendas y tendencias en lencería y trajes de baño, así como por las estrellas musicales que suben al escenario, sino también por los invitados especiales y, específicamente, por las modelos elegidas. Una de las que más atención acaparó fue Kylie Jenner, quien debutó en esta pasarela.

Acompañada desde el público por su madre, Kris Jenner, y su novio, Timothée Chalamet, Jenner se “robó” el show cuando pasó ante las cámaras usando la exclusiva pieza Fantasy Bra, cuyo costo es de 50 millones de dólares.

Fiel a su estilo, la menor de la familia Kardashian-Jenner se dijo contenta con su participación y con lo que representa en su carrera. “El mejor día de todos”, escribió en una historia de Instagram para sus más de 380 millones de seguidores.

EL MOMENTO A DETALLE

La pieza conocida como Fantasy Bra fue la ideal para presentar a la empresaria en la pasarela, de acuerdo con lo que contó a Vogue Adam Selman, director creativo de Victoria’s Secret.

“Kylie trasciende la moda, la cultura, la televisión, cualquier cosa en particular. Eso es exactamente lo que hacemos nosotros. El programa es enorme, es puro entretenimiento, y creo que ella es una gran impulsora de ello”, dijo al importante medio de moda y espectáculo.

Según la información oficial, el Fantasy Bra de esta edición fue realizado por Jacob & Co. totalmente en oro y diamantes, sin tela, e incluye 4 mil 410 diamantes naturales y un diamante amarillo Fancy Vivid de 75.54 quilates en el centro.

El elevado costo de la pieza también se debe a que requirió más de mil horas de trabajo artesanal, con la participación de 15 especialistas, y pesa cerca de 1.8 kilos.

PASO EN SU CARRERA

Jenner mostró más secretos y detalles de su momento en la pasarela a través de un vlog que grabó para su canal de YouTube y que estrenó este lunes, con el propósito de mantener “fresco” su paso por uno de los eventos de moda más importantes del año.

Cindy Crawford habla sobre la muerte de su hijo Presley: ‘Es un alma dulce y hermosa’

Kylie compartió escenario, aunque en distintos momentos, con las icónicas top models Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Gigi Hadid, Bella Hadid, Candice Swanepoel, Barbara Palvin y Elsa Hosk, entre otras.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Espectáculos
Moda
Viral

Localizaciones


Estados Unidos

Personajes


Kylie Jenner

Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Los huevos de la serpiente

Los huevos de la serpiente
Así operó el fraude inmobiliario más grande de Saltillo.

Así operó el fraude inmobiliario más grande de Saltillo.

Los depósitos de las becas Benito Juárez, Jóvenes Escribiendo el Futuro y Gertrudis Bocanegra comienzan el 19 de octubre. Los estudiantes de nuevo ingreso recibirán sus tarjetas bancarias en noviembre y diciembre.

Sheinbaum anuncia entrega de tarjetas Benito Juárez y calendario de pagos para Jóvenes Escribiendo el Futuro y Gertrudis Bocanegra
La firma puntualiza que estos escenarios que podrían comprometer las condiciones de la competencia electoral se presentan bajo un contexto electoral extenso, donde se renovarán 17 gubernaturas, congresos locales y ayuntamientos en casi todo el país.

Ven riesgos en elecciones de 2027: intervención del crimen organizado, financiamiento ilícito y violencia política
La masa de aire frío se aproxima al noreste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproxima nuevo Frente Frío a México; azotará con temperaturas bajo cero, lluvias granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h
El Código Penal Federal establece hasta 40 años de prisión por traición a la patria. De los cinco casos documentados en este recuento, solo el de Maximiliano de Habsburgo terminó con condena y ejecución.

Traición a la Patria... ¿Cuál es la pena por este delito en México y el único caso con condena y ejecución?
Brett Young fue el artista encargado de concluir con las presentaciones de esta edición del Rodeo Saltillo.

Cierra Rodeo Saltillo con velada dedicada a la música country
Mayela ‘La Cobrita’ Pérez perdió ante Rosalinda Rodríguez en Florida, en una pelea de seis asaltos por el título de la NBA Americas.

Pese al resultado, Mayela ‘La Cobrita’ Pérez da cátedra de boxeo en Florida