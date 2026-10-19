¡La que puede, puede! Conquista Kylie Jenner el Victoria’s Secret Fashion Show con el Fantasy Bra de 50 MDD
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La protagonista de ‘The Kardashians’ debutó como modelo en el evento de lencería, donde compartió pasarela con figuras como Bella y Gigi Hadid, Alessandra Ambrosio, Adriana Lima y más
Un evento clásico del entretenimiento internacional es el desfile de Victoria’s Secret Fashion Show, no solo por la presentación de prendas y tendencias en lencería y trajes de baño, así como por las estrellas musicales que suben al escenario, sino también por los invitados especiales y, específicamente, por las modelos elegidas. Una de las que más atención acaparó fue Kylie Jenner, quien debutó en esta pasarela.
Acompañada desde el público por su madre, Kris Jenner, y su novio, Timothée Chalamet, Jenner se “robó” el show cuando pasó ante las cámaras usando la exclusiva pieza Fantasy Bra, cuyo costo es de 50 millones de dólares.
Fiel a su estilo, la menor de la familia Kardashian-Jenner se dijo contenta con su participación y con lo que representa en su carrera. “El mejor día de todos”, escribió en una historia de Instagram para sus más de 380 millones de seguidores.
EL MOMENTO A DETALLE
La pieza conocida como Fantasy Bra fue la ideal para presentar a la empresaria en la pasarela, de acuerdo con lo que contó a Vogue Adam Selman, director creativo de Victoria’s Secret.
“Kylie trasciende la moda, la cultura, la televisión, cualquier cosa en particular. Eso es exactamente lo que hacemos nosotros. El programa es enorme, es puro entretenimiento, y creo que ella es una gran impulsora de ello”, dijo al importante medio de moda y espectáculo.
Según la información oficial, el Fantasy Bra de esta edición fue realizado por Jacob & Co. totalmente en oro y diamantes, sin tela, e incluye 4 mil 410 diamantes naturales y un diamante amarillo Fancy Vivid de 75.54 quilates en el centro.
El elevado costo de la pieza también se debe a que requirió más de mil horas de trabajo artesanal, con la participación de 15 especialistas, y pesa cerca de 1.8 kilos.
PASO EN SU CARRERA
Jenner mostró más secretos y detalles de su momento en la pasarela a través de un vlog que grabó para su canal de YouTube y que estrenó este lunes, con el propósito de mantener “fresco” su paso por uno de los eventos de moda más importantes del año.
Kylie compartió escenario, aunque en distintos momentos, con las icónicas top models Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Gigi Hadid, Bella Hadid, Candice Swanepoel, Barbara Palvin y Elsa Hosk, entre otras.