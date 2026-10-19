Guillermo del Toro respalda la marcha por el agua en Guadalajara y urge a atender crisis

+ Seguir en Seguir en Google
Show
/
    Guillermo del Toro respalda la marcha por el agua en Guadalajara y urge a atender crisis
    Mientras se realizaba la segunda marcha por el agua en Guadalajara, el cineasta Guillermo del Toro se pronunció sobre la crisis hídrica que vive su ciudad natal. EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO

Del Toro respaldó la molestia y pidió que se recaben firmas para la revocación de mandato

Mientras se realizaba la segunda marcha por el agua en Guadalajara, el cineasta Guillermo del Toro se pronunció sobre la crisis hídrica que vive su ciudad natal esto durante su participación en el Festival de Cine de Morelia.

El director y guionista se encontraba dando una clase magistral a cerca de mil 200 personas cuando a una joven se le cedió la palabra y aprovechar para hablar sobre el problema en el servicio de la capital de Jalisco desde hace unos meses que estalló la semana pasada cuando elementos de seguridad reprimieron las manifestaciones.

Guillermo del Toro advierte en México que ‘el fascismo se puede poner de moda otra vez’

¿QUÉ LE DIJO LA MANIFESTANTE A GUILLERMO DEL TORO?

Al darse a conocer que las y los jóvenes padecieron síntomas de intoxicación por el consumo del suministro hídrico en la capital de Jalisco antes de viajar al encuentro cinematográfico cedió la palabra a una asistente.

Al tomar el micrófono en el Teatro Mariano Matamoros, la joven acusó que ni siquiera pueden bañarse debido a la suciedad y sedimentos que salen con el agua de las tuberías del servicio potable de sus hogares.

Lo que ha provocado que “estamos hartos, estamos enfermos, estamos intoxicados y no podemos bañarnos, no podemos comer”, dijo ante el cineasta. La manifestante también arremetió contra la represión en la protesta del 11 de octubre y acusó la falta de soluciones por parte de las autoridades municipales.

También se le sumó otro joven, quien además de la exigencia por el agua, pidió que se sumen a la recolección de firmas para exigir la salida de Pablo Lemus como gobernador de Jalisco.

Del Toro y Cuarón serán reconocidos con la Medalla Filmoteca de la UNAM en Morelia

”ES ABSOLUTAMENTE INSOSTENIBLE”

Ante la petición, Del Toro respaldó la molestia, como las manifestaciones, y pidió que al finalizar la clase magistral se recaben firmas, así como que medios de comunicación escuchen y difundan el mensaje.

“Absolutamente. Y los medios que estén, que lo oigan”, externó el realizador mexicano al escuchar los testimonios sobre la crisis del agua y las movilizaciones.

También reafirmó la importancia de utilizar los escenarios culturales como vía de expresión social: “Tienen el papel para que haya más firmas al salir de aquí. Sí. Este es el lugar para hablar de esto”, concluyó Guillermo del Toro entre aplausos.

No obstante, en una conferencia de prensa, el cineasta y guionista fue cuestionado sobre la crisis del agua en Guadalajara. Además, respaldó “al 100 por ciento” con los manifestantes, ya que el agua “es un derecho, una necesidad y una urgencia de primerísima mano”.

“La posibilidad de hablar de esto es urgente. Es absolutamente insostenible, indescifrable y aterrador que una cosa tan absolutamente básica tenga que ser peleada, manifestada, combatida en lugar de tener la lógica, la humanidad y la presencia de liderazgo de ser resuelta”, sostuvo ante los medios de comunicación.

“Decirlo, protestarlo y buscar que se solucione, en cualquier momento y en cualquier lugar”, finalizó su mensaje dirigiéndose a los inconformes que salen a las calles.

Viven tensión por encapuchados en segunda Marcha por el Agua en Guadalajara y la suspenden

CRISIS DEL AGUA EN GUADALAJARA

La Zona Metropolitana de Guadalajara enfrenta denuncias en 320 colonias por la recepción de agua turbia y con olores fétidos que provocó malestares intestinales e irritaciones cutáneas en la población.

El pasado 11 de octubre, cerca de diez mil personas marcharon desde la Glorieta de La Minerva hasta la residencia oficial de Casa Jalisco, con el fin de frenar la distribución de agua sin cloración adecuada en los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonala.

La jornada derivó en enfrentamientos con gases lacrimógenos y chorros de agua a presión entre elementos de las fuerzas de seguridad estatales y grupos de inconformes, acciones que concluyeron en la detención y represión de 39 personas, de las cuales 32 personas recuperaron la libertad en los días posteriores mientras continúan los procesos judiciales contra cuatro manifestantes.

Lemus ordenó la suspensión del bombeo en el sistema antiguo de la presa Las Pintas por un periodo de seis meses e implementó un esquema de cortes rotativos.

Por grupos de choque cancelan segunda marcha por el agua limpia en Guadalajara; Lemus asegura que como Gobierno “evitarán la confrontación”

El 18 de octubre, una semana después, la sociedad se volvió a concentrar en el Parque Revolución con la intención de marchar hacia el Palacio de Gobierno, sumando la exigencia de justicia en casos de abusos policiales y la revocación de mandato del Gobernador.

Sin embargo, tuvo que ser suspendida por grupos de choque con sujetos encapuchados que arrojaron petardos y afectaron comercios en el Centro Histórico. Los organizadores desconocieron que formaran parte de las movilizaciones ciudadanas.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Agua
marchas
Manifestaciones

Localizaciones


Guadalajara
Jalisco
México

Personajes


Guillermo Del Toro

Karla Velázquez

Karla Velázquez

Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

Fact Checker de información política, social, científica y fake news que circulan en redes sociales.

Certificada en Periodismo de soluciones por el Centro Knight.

Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Selección de los editores
Los huevos de la serpiente

Los huevos de la serpiente
Así operó el fraude inmobiliario más grande de Saltillo.

Así operó el fraude inmobiliario más grande de Saltillo.

Los depósitos de las becas Benito Juárez, Jóvenes Escribiendo el Futuro y Gertrudis Bocanegra comienzan el 19 de octubre. Los estudiantes de nuevo ingreso recibirán sus tarjetas bancarias en noviembre y diciembre.

Sheinbaum anuncia entrega de tarjetas Benito Juárez y calendario de pagos para Jóvenes Escribiendo el Futuro y Gertrudis Bocanegra
La firma puntualiza que estos escenarios que podrían comprometer las condiciones de la competencia electoral se presentan bajo un contexto electoral extenso, donde se renovarán 17 gubernaturas, congresos locales y ayuntamientos en casi todo el país.

Ven riesgos en elecciones de 2027: intervención del crimen organizado, financiamiento ilícito y violencia política
La masa de aire frío se aproxima al noreste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproxima nuevo Frente Frío a México; azotará con temperaturas bajo cero, lluvias granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h
El Código Penal Federal establece hasta 40 años de prisión por traición a la patria. De los cinco casos documentados en este recuento, solo el de Maximiliano de Habsburgo terminó con condena y ejecución.

Traición a la Patria... ¿Cuál es la pena por este delito en México y el único caso con condena y ejecución?
Brett Young fue el artista encargado de concluir con las presentaciones de esta edición del Rodeo Saltillo.

Cierra Rodeo Saltillo con velada dedicada a la música country
Mayela ‘La Cobrita’ Pérez perdió ante Rosalinda Rodríguez en Florida, en una pelea de seis asaltos por el título de la NBA Americas.

Pese al resultado, Mayela ‘La Cobrita’ Pérez da cátedra de boxeo en Florida