Guillermo del Toro respalda la marcha por el agua en Guadalajara y urge a atender crisis

Mientras se realizaba la segunda marcha por el agua en Guadalajara, el cineasta Guillermo del Toro se pronunció sobre la crisis hídrica que vive su ciudad natal esto durante su participación en el Festival de Cine de Morelia. El director y guionista se encontraba dando una clase magistral a cerca de mil 200 personas cuando a una joven se le cedió la palabra y aprovechar para hablar sobre el problema en el servicio de la capital de Jalisco desde hace unos meses que estalló la semana pasada cuando elementos de seguridad reprimieron las manifestaciones.

¿QUÉ LE DIJO LA MANIFESTANTE A GUILLERMO DEL TORO? Al darse a conocer que las y los jóvenes padecieron síntomas de intoxicación por el consumo del suministro hídrico en la capital de Jalisco antes de viajar al encuentro cinematográfico cedió la palabra a una asistente. Al tomar el micrófono en el Teatro Mariano Matamoros, la joven acusó que ni siquiera pueden bañarse debido a la suciedad y sedimentos que salen con el agua de las tuberías del servicio potable de sus hogares.

Lo que ha provocado que “estamos hartos, estamos enfermos, estamos intoxicados y no podemos bañarnos, no podemos comer”, dijo ante el cineasta. La manifestante también arremetió contra la represión en la protesta del 11 de octubre y acusó la falta de soluciones por parte de las autoridades municipales. También se le sumó otro joven, quien además de la exigencia por el agua, pidió que se sumen a la recolección de firmas para exigir la salida de Pablo Lemus como gobernador de Jalisco.

”ES ABSOLUTAMENTE INSOSTENIBLE” Ante la petición, Del Toro respaldó la molestia, como las manifestaciones, y pidió que al finalizar la clase magistral se recaben firmas, así como que medios de comunicación escuchen y difundan el mensaje. “Absolutamente. Y los medios que estén, que lo oigan”, externó el realizador mexicano al escuchar los testimonios sobre la crisis del agua y las movilizaciones. También reafirmó la importancia de utilizar los escenarios culturales como vía de expresión social: “Tienen el papel para que haya más firmas al salir de aquí. Sí. Este es el lugar para hablar de esto”, concluyó Guillermo del Toro entre aplausos.

No obstante, en una conferencia de prensa, el cineasta y guionista fue cuestionado sobre la crisis del agua en Guadalajara. Además, respaldó “al 100 por ciento” con los manifestantes, ya que el agua “es un derecho, una necesidad y una urgencia de primerísima mano”. “La posibilidad de hablar de esto es urgente. Es absolutamente insostenible, indescifrable y aterrador que una cosa tan absolutamente básica tenga que ser peleada, manifestada, combatida en lugar de tener la lógica, la humanidad y la presencia de liderazgo de ser resuelta”, sostuvo ante los medios de comunicación. “Decirlo, protestarlo y buscar que se solucione, en cualquier momento y en cualquier lugar”, finalizó su mensaje dirigiéndose a los inconformes que salen a las calles.

CRISIS DEL AGUA EN GUADALAJARA La Zona Metropolitana de Guadalajara enfrenta denuncias en 320 colonias por la recepción de agua turbia y con olores fétidos que provocó malestares intestinales e irritaciones cutáneas en la población. El pasado 11 de octubre, cerca de diez mil personas marcharon desde la Glorieta de La Minerva hasta la residencia oficial de Casa Jalisco, con el fin de frenar la distribución de agua sin cloración adecuada en los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonala. La jornada derivó en enfrentamientos con gases lacrimógenos y chorros de agua a presión entre elementos de las fuerzas de seguridad estatales y grupos de inconformes, acciones que concluyeron en la detención y represión de 39 personas, de las cuales 32 personas recuperaron la libertad en los días posteriores mientras continúan los procesos judiciales contra cuatro manifestantes. Lemus ordenó la suspensión del bombeo en el sistema antiguo de la presa Las Pintas por un periodo de seis meses e implementó un esquema de cortes rotativos.

El 18 de octubre, una semana después, la sociedad se volvió a concentrar en el Parque Revolución con la intención de marchar hacia el Palacio de Gobierno, sumando la exigencia de justicia en casos de abusos policiales y la revocación de mandato del Gobernador. Sin embargo, tuvo que ser suspendida por grupos de choque con sujetos encapuchados que arrojaron petardos y afectaron comercios en el Centro Histórico. Los organizadores desconocieron que formaran parte de las movilizaciones ciudadanas.