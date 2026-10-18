Eagles y Ravens caen en la NFL; Steelers protagonizan una remontada épica y ganan en tiempo extra

La Semana 6 de la NFL 2026 dejó un domingo de sorpresas: Eagles de Filadelfia y Ravens de Baltimore tropezaron de forma inesperada, mientras Steelers de Pittsburgh firmaron una remontada para imponerse en tiempo extra. La jornada también agitó la lucha divisional. En el Lincoln Financial Field, Panthers de Carolina sorprendieron 25-14 a Eagles de Filadelfia, que ligaron su cuarta derrota y quedaron 2-4.

La ausencia de Jalen Hurts, apartado por un coágulo en la pierna, volvió a pesar en una ofensiva incapaz de sostener sus series y terminó despejando ocho veces. Tanner McKee, sustituto de Hurts, lanzó para 215 yardas y un touchdown, pero no logró evitar el tropiezo. Del otro lado, Bryce Young acumuló 281 yardas aéreas y encontró dos veces en las diagonales a Tommy Tremble; Chuba Hubbard añadió 120 yardas terrestres y una anotación para sellar el triunfo. Un despeje bloqueado por Carolina abrió el camino para la segunda anotación de Tremble.

En Cleveland, Browns consumaron otra sorpresa al superar 13-10 a Ravens de Baltimore con un gol de campo de 37 yardas de Andre Szmyt en la última jugada. Baltimore había construido una ventaja de 10-0 al descanso, pero se quedó sin puntos en la segunda mitad y cedió terreno. Sin Lamar Jackson, el suplente Tyler Huntley lanzó para 165 yardas y un pase de anotación. Resultó decisivo un balón suelto de Derrick Henry, aprovechado por Cleveland para empatar mediante un acarreo de dos yardas de Audric Estime. Deshaun Watson conectó después un pase de 33 yardas con Jerry Jeudy para preparar la patada ganadora. Browns, Ravens y Steelers quedaron con registro de 4-2 en la AFC Norte.

La cara opuesta fue Pittsburgh: Steelers vinieron de atrás para vencer 26-19 a Buccaneers de Tampa Bay en tiempo extra. El equipo de Aaron Rodgers perdía 16-3 en el último cuarto, pero reaccionó con un pase de touchdown a Darnell Washington y los goles de campo de Chris Boswell para colocarse momentáneamente al frente. Tampa Bay forzó la prórroga con una patada de 53 yardas de Chase McLaughlin a tres segundos del final. Sin embargo, Rodgers condujo una serie de 70 yardas y encontró a Germie Bernard con envío de seis yardas para sellar la victoria.

El veterano mariscal terminó con 253 yardas, dos touchdowns y una intercepción. TITANS LOGRAN PRIMERA VICTORIA DE LA TEMPORADA 2026, BEARS, PATRIOTS Y SAINTS TAMBIÉN TRIUNFAN En otros juegos, Bears de Chicago derrotaron 31-23 a Falcons de Atlanta, con Caleb Williams de regreso como titular y 305 yardas por pase.

Titans de Tennessee consiguieron su primera victoria del año al remontar 26-20 a Colts de Indianápolis, tras llegar al descanso abajo 13-0 y apoyarse en jugadas decisivas de sus equipos especiales. Por su parte, Patriots de Nueva Inglaterra vencieron 26-19 a Jets de Nueva York, gracias a tres pases de touchdown de Drake Maye. Saints de Nueva Orleans también dieron la sorpresa al superar 34-27 a Giants de Nueva York, luego de encadenar 34 puntos sin respuesta; la reacción tardía comandada por J.J. McCarthy no alcanzó para evitar la derrota.