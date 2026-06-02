Ecatepec va por un récord: convoca a la faena comunitaria más grande de la historia de México

Ecatepec se está preparando para hacer historia con una movilización comunitaria que promete dar de qué hablar en todo el país. El gobierno municipal ha lanzado una convocatoria abierta para participar este próximo domingo 7 de junio en la faena masiva más grande de México. La meta es ambiciosa pero clara: reunir a más de 50 mil personas para transformar el rostro de sus comunidades y ganarle terreno a la acumulación de basura. Esta iniciativa no solo busca romper un récord nacional de participación, sino también atacar un problema diario en el municipio, donde las autoridades reportan que se generan alrededor de 600 toneladas de residuos en áreas públicas cada día.

¿CÓMO Y DÓNDE SE LLEVARÁ A CABO LA GRAN JORNADA? La alcaldesa Azucena Cisneros Coss detalló que los trabajos se realizarán en un horario de 8:00 a 16:00 horas, abarcando 400 espacios públicos y más de 500 puntos de intervención específicos. En total, serán más de mil sitios prioritarios distribuidos por todo el territorio municipal, incluyendo parques, camellones, avenidas principales y zonas complejas como barrancas. El objetivo principal es recolectar cerca de 250 toneladas de basura en un solo día. Lugares que históricamente han requerido atención urgente, como diversas comunidades de la Sierra de Guadalupe y Ciudad Cuauhtémoc, estarán bajo la lupa de esta megajornada de limpieza y recuperación urbana.

TRABAJO EN EQUIPO ENTRE VECINOS Y AUTORIDADES Lo interesante de esta nueva etapa en Ecatepec es el enfoque en la organización vecinal. No se trata de un operativo donde la gente solo mira; la intención es que la ciudadanía se apropie de sus calles y trabaje codo a codo con el personal del ayuntamiento. Para que todo funcione de manera coordinada, se sumarán trabajadores de áreas clave como Servicios Públicos, Obras Públicas, Protección Civil, Seguridad Pública y el organismo de agua Sapase, además de empleados de otras dependencias locales.

UNA OPORTUNIDAD PARA TRANSFORMAR EL ENTORNO Ecatepec ya tiene historial en esto de las acciones colectivas de gran alcance, pero la jornada de este 7 de junio busca consolidar un modelo de colaboración social a largo plazo. Al limpiar los espacios donde juegan los niños y caminan las familias, se mejora la seguridad, el entorno urbano y la calidad de vida de miles de hogares. Si vives en el municipio, prepara la escoba, los guantes y súmate a este esfuerzo masivo por un Ecatepec más limpio.

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