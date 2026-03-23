Rescatan más de 700 animales en Ecatepec durante operativo en inmueble presuntamente invadido

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México
/ 23 marzo 2026
    Rescatan más de 700 animales en Ecatepec durante operativo en inmueble presuntamente invadido
    Autoridades rescataron más de 700 animales en hacinamiento y los trasladaron a la Universidad Autónoma Chapingo para valoración y resguardo Policía Ecatepec

Aves, reptiles y mamíferos fueron asegurados en un inmueble abandonado y trasladados para atención especializada

Por instrucción de la presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, autoridades realizaron un operativo en el fraccionamiento Las Américas II, donde se logró el rescate de más de 700 animales que se encontraban en condiciones de hacinamiento dentro de un inmueble aparentemente invadido.

En el lugar fueron localizadas principalmente aves, así como borregos, tortugas y otras especies que permanecían en jaulas y en condiciones que ponían en riesgo su integridad. Tras la intervención, los animales fueron asegurados y canalizados para valoración, resguardo y atención especializada.

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VIVIENDA SE ENCONTRABA EN APARENTE ESTADO DE ABANDONO

De acuerdo con reportes oficiales, el inmueble presentaba un conflicto legal y se encontraba en aparente estado de abandono, lo que derivó en la situación de riesgo para los animales. Las autoridades informaron que se actuó conforme a derecho para su aseguramiento.

En el operativo participaron elementos de la Policía Municipal de Ecatepec, el agrupamiento Metropolitana, la Secretaría de Marina, así como personal de la Consejería Jurídica, la Dirección de Medio Ambiente, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna, quienes intervinieron en el aseguramiento del inmueble y la protección de los animales.

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LOCALIZAN AVES, BORREGOS, CHIVOS, TARANTULAS Y MÁS ESPECIES

De acuerdo con la información difundida, en el sitio se encontraron 658 aves, 11 borregos y chivos, 24 tortugas, una tarántula, 12 serpientes, un lagarto de Alicante, dos gallinas de guinea albinas y otras especies exóticas.

Los animales fueron trasladados a la Universidad Autónoma Chapingo para su valoración, observación y cuidado especializado, con el objetivo de garantizar su recuperación.

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SEÑALAN A ‘LOS 300’ COMO POSIBLE GRUPO DELICTIVO VINCULADO

Según reportes, la vivienda se encontraba presuntamente invadida por el grupo denominado Los 300, por lo que se solicitó la intervención de la Fiscalía Especializada en Fraccionadores y Combate al Medio Ambiente con sede en Texcoco.

La Policía Municipal indicó que en la puerta del inmueble se localizó una calcomanía relacionada con dicho grupo, lo que generó la presunción sobre su posible participación.

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ANTECEDENTES DE ‘LOS 300’

“Los 300” es identificado como un grupo que opera principalmente en el norte del Estado de México, con presencia en municipios como Ecatepec, Tecámac, Coacalco, Cuautitlán y Tultepec.

De acuerdo con los reportes, el grupo surgió hace aproximadamente 15 años en la zona de Ciudad Azteca como un grupo de choque vinculado a la Confederación de Trabajadores de México, inicialmente relacionado con líderes taxistas locales.

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Posteriormente, se señala que el grupo evolucionó hacia actividades delictivas y fue liderado en sus inicios por Luis Alfaro Espinoza tras diversas rupturas internas.

Las autoridades informaron que las investigaciones continúan para determinar la situación jurídica del inmueble y el origen de los animales asegurados.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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