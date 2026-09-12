Eduardo Ramírez acusa a Rutilio Escandón por violencia en Chiapas, ambos de Morena

Ante la Presidenta Claudia Sheinbaum, el Mandatario calificó como una “cifra de vergüenza” los niveles delictivos registrados en 2024.

El Gobernador Eduardo Ramírez ( Morena ) exhibió ayer la crisis de violencia en Chiapas que recibió de su antecesor, el también morenista Rutilio Escandón, actual cónsul en Miami y cuñado del senador Adán Augusto López.

En la conferencia mañanera, Ramírez proyectó un video con imágenes sobre secuestros de policías, balaceras, enfrentamientos entre grupos armados, asesinatos, narcobloqueos y automovilistas despojados durante el sexenio anterior en Chiapas.

“Ya no pongo los meses de atrás porque el año más violento que tuvo Chiapas fue el año 2024. Empezó en 2023 y se disparó la violencia al 2024. Entramos con segundo lugar nacional de mayor incidencia, una cifra de vergüenza”, sostuvo.

En noviembre de 2023, cuando fue perfilado como candidato de Morena al Gobierno de Chiapas, Ramírez visitó al entonces Gobernador Escandón y dijo: “Está trascendiendo en los anales de la historia”.