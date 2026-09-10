Marco Baños acusa a Morena de recibir dinero del huachicol rumbo a 2027

Marco Baños, integrante del partido político Somos, cuestionó públicamente la gran diferencia en la repartición de recursos públicos que recibirán los partidos con rumbo al proceso electoral del 2027.

El dirigente señaló que existe una enorme diferencia en el reparto de los fondos públicos aprobados para las próximas elecciones electorales.

Explicó que mientras el partido Somos contará con un presupuesto aproximado de 200 millones de pesos, el partido de Morena recibirá alrededor de 3 mil 600 millones de pesos.

De acuerdo con las declaraciones de Baños, esa gran diferencia en los montos económicos dificulta una competencia justa entre las distintas alternativas políticas que buscan participar en las elecciones.

Durante su cuestionamiento, el integrante de Somos acusó al partido de Morena de sumar dinero de procedencia ilícita, pues, asegura que el partido no solo dispondrá del presupuesto público asignado, sino también de recursos provenientes del crimen organizado y del comercio ilegal del huachicol.

Hasta ahora, sus acusaciones sobre el origen de ese dinero son señalamientos del propio dirigente, por lo que no cuentan con respaldo o investigación real y judicial.