Marco Baños acusa a Morena de recibir dinero del huachicol rumbo a 2027

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    Marco Baños acusa a Morena de recibir dinero del huachicol rumbo a 2027
    Marco Antonio Baños, ex consejero electoral del INE e integrante del partido SOMOS CUARTOSCURO
Rafael Urbina
por Rafael Urbina

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El integrante del partido Somos cuestionó el financiamiento público de Morena con el resto de los partidos, acusandolo del uso de fondos de procedencia ilícita.

Marco Baños, integrante del partido político Somos, cuestionó públicamente la gran diferencia en la repartición de recursos públicos que recibirán los partidos con rumbo al proceso electoral del 2027.

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El dirigente señaló que existe una enorme diferencia en el reparto de los fondos públicos aprobados para las próximas elecciones electorales.

Explicó que mientras el partido Somos contará con un presupuesto aproximado de 200 millones de pesos, el partido de Morena recibirá alrededor de 3 mil 600 millones de pesos.

De acuerdo con las declaraciones de Baños, esa gran diferencia en los montos económicos dificulta una competencia justa entre las distintas alternativas políticas que buscan participar en las elecciones.

Durante su cuestionamiento, el integrante de Somos acusó al partido de Morena de sumar dinero de procedencia ilícita, pues, asegura que el partido no solo dispondrá del presupuesto público asignado, sino también de recursos provenientes del crimen organizado y del comercio ilegal del huachicol.

Hasta ahora, sus acusaciones sobre el origen de ese dinero son señalamientos del propio dirigente, por lo que no cuentan con respaldo o investigación real y judicial.

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¿QUÉ ES SOMOS?

Somos, o, Somos México, es un nuevo partido político nacional que competirá por primera vez en el proceso electoral 2026-2027.

Marco Antonio Baños (excomisionado del INE) se desempeña como su representante legal y vocero ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

Su presenta como una alternativa de oposición frente al partido Morena. Entre sus posturas, también se han expresado en temas de educación, soberanía y crítica a la asignación de recursos presupuestales.

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Rafael Urbina

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Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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