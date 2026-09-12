Revelan que Octavio Romero, director del Infonavit ganó más que Sheinbaum en 2025

Esto es lo que revela su declaración patrimonial, la cual estuvo clasificada como “confidencial” por dos años e hizo pública tras una orden de la propia presidenta Claudia Sheinbaum.

Octavio Romero Oropeza, director general del Infonavit, es dueño de 70.6 hectáreas, cuentas bancarias por 7.4 mdp, compró en un mismo día dos departamentos con un valor de 6.7 millones de pesos y, por si fuera poco, el año pasado ganó más que la presidenta Claudia Sheinbaum .

En su declaración de seis páginas, Octavio Romero Oropeza —quien en el sexenio del expresidente López Obrador fungió como director general de Pemex— reportó que el año pasado obtuvo 2 millones 261 mil 994 pesos por sueldo, honorarios, gratificaciones, anticipos de pensión y otras percepciones.

Mientras que la presidenta Claudia Sheinbaum reportó en su declaración patrimonial haber percibido por su salario un total de un millón 790 mil pesos el año pasado.

El artículo 127 de la Constitución y la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos establece que ningún funcionario de la administración pública federal puede ganar más que la Presidenta de la República.

Octavio Romero Oropeza, a quien en la política se le identifica como integrante del llamado Grupo Tabasco, informó que tiene cuatro cuentas bancarias, inversiones y otro tipo de valores, cuyos saldos sumaron al final del año pasado un total de 7.4 millones de pesos.

El director general del Infonavit también reportó que posee un crédito hipotecario, cuyo saldo al final del año pasado era de 2 millones 425 mil 884 pesos.

Además, informó que en “otros ingresos”, recibió un total de un millón 886 mil pesos y por rentas e intereses obtuvo 212 mil 171 pesos.

El director del Infonavit también reportó que el 14 de marzo de 2018 —meses antes de ser designado por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador como nuevo director de Pemex— compró dos departamentos, uno de contado y otro a crédito por 6.7 millones de pesos.

Octavio Romero dio a conocer que de 1984 a 1992 compró de contado en cuatro diferentes ocasiones más de 70.6 hectáreas.