Revelan que Octavio Romero, director del Infonavit ganó más que Sheinbaum en 2025

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Revelan que Octavio Romero, director del Infonavit ganó más que Sheinbaum en 2025
    Octavio Romero Oropeza, a quien en la política se le identifica como integrante del llamado Grupo Tabasco, informó que tiene cuatro cuentas bancarias, inversiones y otro tipo de valores. EL UNIVERSAL

Octavio Romero es dueño de terrenos, dos departamentos y 7.4 mdp en cuentas bancarias

Octavio Romero Oropeza, director general del Infonavit, es dueño de 70.6 hectáreas, cuentas bancarias por 7.4 mdp, compró en un mismo día dos departamentos con un valor de 6.7 millones de pesos y, por si fuera poco, el año pasado ganó más que la presidenta Claudia Sheinbaum.

Esto es lo que revela su declaración patrimonial, la cual estuvo clasificada como “confidencial” por dos años e hizo pública tras una orden de la propia presidenta Claudia Sheinbaum.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/fiscalia-de-nuevo-leon-confirma-denuncia-contra-mujer-que-organizaba-tandas-y-habria-fingido-su-muerte-DB23440003

En su declaración de seis páginas, Octavio Romero Oropeza —quien en el sexenio del expresidente López Obrador fungió como director general de Pemex— reportó que el año pasado obtuvo 2 millones 261 mil 994 pesos por sueldo, honorarios, gratificaciones, anticipos de pensión y otras percepciones.

Mientras que la presidenta Claudia Sheinbaum reportó en su declaración patrimonial haber percibido por su salario un total de un millón 790 mil pesos el año pasado.

El artículo 127 de la Constitución y la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos establece que ningún funcionario de la administración pública federal puede ganar más que la Presidenta de la República.

Octavio Romero Oropeza, a quien en la política se le identifica como integrante del llamado Grupo Tabasco, informó que tiene cuatro cuentas bancarias, inversiones y otro tipo de valores, cuyos saldos sumaron al final del año pasado un total de 7.4 millones de pesos.

El director general del Infonavit también reportó que posee un crédito hipotecario, cuyo saldo al final del año pasado era de 2 millones 425 mil 884 pesos.

Además, informó que en “otros ingresos”, recibió un total de un millón 886 mil pesos y por rentas e intereses obtuvo 212 mil 171 pesos.

El director del Infonavit también reportó que el 14 de marzo de 2018 —meses antes de ser designado por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador como nuevo director de Pemex— compró dos departamentos, uno de contado y otro a crédito por 6.7 millones de pesos.

Octavio Romero dio a conocer que de 1984 a 1992 compró de contado en cuatro diferentes ocasiones más de 70.6 hectáreas.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


4T
Corrupción
Injusticia

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
Este viernes, un nuevo deceso dentro de un centro de rehabilitación en Saltillo.

Coahuila: Sin freno, muertes en clínicas de adicciones
Púlpito, confesionario y silencio: la orden de 1811 para combatir la insurgencia en Saltillo

Púlpito, confesionario y silencio: la orden de 1811 para combatir la insurgencia en Saltillo
Cualidades del INE

Cualidades del INE
true

La fuerza electoral de Morena

Claudia Sheinbaum expresó su solidaridad con Enrique Acevedo y condenó las expresiones del senador Luis Fernando Salazar.

Sheinbaum condena amenazas de Luis Fernando Salazar contra periodista: ‘No deben pasarse por alto’
Cofepris emitió alertas por dapagliflozina robada y Argliptin-D®, además del retiro de un lote de metformina.

¡Alerta Cofepris! Dapagliflozina robada y Argliptin-D adulterado; estos son los lotes señalados
Sheinbaum reabrió el registro del programa Sembrando Vida 2026, que ofrece un apoyo económico mensual de 6 mil 450 pesos, capacitación laboral, insumos y herramientas.

Sheinbaum reabre registro para depositarle 6 mil 450 pesos al mes y otorgarle insumos, herramientas y capacitación a mayores de edad; requisitos y cómo inscribirse
Un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias intensas e intervalos de chubascos.

Se aproxima Tormenta Negra a México con 72 horas de lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h