$!Ejecutan a encargado de Seguridad Pública y funcionaria en Soyaniquilpan, Estado de México

El sábado fue reportado el asesinato del encargado de despacho de Seguridad Pública municipal, identificado como Jonathan “N”, y de la funcionaria del Ayuntamiento de Soyaniquilpan, de nombre Joana, en la comunidad El Divisadero Los Fresnos, ubicada al norte de la entidad.

La muerte de ambos fue confirmada por el gobierno municipal mediante esquelas oficiales en las que se lamentaron los decesos y se expresaron condolencias a familiares, amigos y compañeros.

AGRESIÓN CONTRA FUNCIONARIOS OCURRIÓ MIENTRAS VIAJABAN EN UN VEHÍCULO

De acuerdo con reportes oficiales, el mando policiaco y la servidora pública, identificada como Joana Corit “N”, fueron atacados a balazos cuando se trasladaban sobre un camino de terracería a bordo de una camioneta Chevrolet Captiva color gris.

El ataque ocurrió poco antes de las 19:00 horas, cuando un grupo de hombres armados disparó contra los tripulantes del vehículo. Joana Corit “N” conducía la unidad, mientras el encargado de Seguridad Pública viajaba en el asiento del copiloto.