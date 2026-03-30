Ejecutan a encargado de Seguridad Pública y funcionaria en Soyaniquilpan, Estado de México
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Autoridades confirmaron el asesinato de un mando de Seguridad y una funcionaria municipal en Soyaniquilpan; la Fiscalía General de Justicia de Edomex
El sábado fue reportado el asesinato del encargado de despacho de Seguridad Pública municipal, identificado como Jonathan “N”, y de la funcionaria del Ayuntamiento de Soyaniquilpan, de nombre Joana, en la comunidad El Divisadero Los Fresnos, ubicada al norte de la entidad.
La muerte de ambos fue confirmada por el gobierno municipal mediante esquelas oficiales en las que se lamentaron los decesos y se expresaron condolencias a familiares, amigos y compañeros.
AGRESIÓN CONTRA FUNCIONARIOS OCURRIÓ MIENTRAS VIAJABAN EN UN VEHÍCULO
De acuerdo con reportes oficiales, el mando policiaco y la servidora pública, identificada como Joana Corit “N”, fueron atacados a balazos cuando se trasladaban sobre un camino de terracería a bordo de una camioneta Chevrolet Captiva color gris.
El ataque ocurrió poco antes de las 19:00 horas, cuando un grupo de hombres armados disparó contra los tripulantes del vehículo. Joana Corit “N” conducía la unidad, mientras el encargado de Seguridad Pública viajaba en el asiento del copiloto.
SERVICIOS DE EMERGENCIA CONFIRMARON EL FALLECIMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS
Tras el reporte del ataque, servicios de emergencia del municipio acudieron al sitio; sin embargo, únicamente confirmaron que ambas personas ya no contaban con signos vitales. Los cuerpos presentaban múltiples impactos de arma de fuego, principalmente a la altura de la cabeza.
Elementos de las policías estatal y municipal acordonaron la zona para preservar la escena, mientras personal pericial realizó las diligencias correspondientes y el levantamiento de los cuerpos, los cuales fueron trasladados al Servicio Médico Forense.
FISCALÍA DE EDOMEX INICIA INVESTIGACIÓN POR DOBLE HOMICIDIO
La sede regional de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México abrió una carpeta de investigación para esclarecer el doble homicidio, determinar el móvil del ataque y ubicar a los responsables.
Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas relacionadas con el caso.
El presidente municipal, Fernando Ulises Montiel Arteaga, condenó los hechos y expresó su disposición para colaborar con las autoridades ministeriales en las investigaciones.
El gobierno municipal reiteró que brindará apoyo para el esclarecimiento del crimen, mientras continúan las indagatorias correspondientes.