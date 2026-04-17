Primera Venta Nocturna Liverpool 2026: fechas, horarios y qué ofertas habrá por el Día de las Madres

La primera Venta Nocturna de Liverpool en 2026 se llevará a cabo en el mes de abril. Este periodo de descuentos forma parte de las estrategias comerciales más relevantes del retail en el país, con promociones limitadas que suelen extenderse entre dos y tres días.

A medida que avanzan las temporadas comerciales de abril y mayo en México, marcadas por celebraciones como el Día del Niño y el Día de las Madres, una de las promociones más esperadas del año ya tiene fecha confirmada.

¿QUÉ ES LA VENTANOCTURAN DE LIVERPOOL?

La Venta Nocturna de Liverpool es una campaña promocional que ofrece descuentos y beneficios en distintas categorías de productos dentro de la tienda departamental.

Durante estos días, los consumidores pueden encontrar ofertas en artículos como ropa, calzado, accesorios, tecnología, muebles y productos para el hogar. Este evento se ha consolidado como una de las principales oportunidades para adquirir bienes con precios preferenciales en el año.

FECHA DE LA PRIMERA VENTA NOCTURNA DE LIVERPOOL EN 2026

Para este 2026, la primera edición está enfocada en la temporada previa al Día de las Madres y se realizará del 24 al 26 de abril. Tradicionalmente, esta edición se posiciona como una de las más relevantes debido al aumento en el consumo por regalos y celebraciones familiares.

Liverpool organiza cuatro eventos de este tipo a lo largo del año: el primero en abril (dedicado a las mamás), otro en junio (por el Día del Padre), uno más en octubre (aniversario de la tienda) y el último en diciembre (temporada decembrina).

Horarios y modalidades de compra

Las promociones estarán disponibles durante el horario habitual de las tiendas físicas, que generalmente es de 11:00 a 21:00 horas.

Además, los usuarios podrán realizar compras en cualquier momento del día a través de plataformas digitales como el sitio web oficial y la aplicación móvil Liverpool Pocket, donde las ofertas suelen mantenerse activas durante toda la jornada.

FORMAS DE PAGO DE LA PRIMERA VENTA NOCTURNA DE LIVERPOOL

Durante la Venta Nocturna, los clientes que cuentan con tarjeta de crédito departamental Liverpool o Liverpool VISA suelen acceder a promociones adicionales, como meses sin intereses o descuentos exclusivos.

No obstante, la tienda también permite aprovechar ofertas mediante otros métodos de pago, como tarjetas bancarias de crédito o débito, así como pagos en efectivo, aunque los beneficios pueden variar según la promoción vigente.