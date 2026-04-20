Fallece el actor de ‘Invasión’, Patrick Muldoon, tras sufrir un infarto fulminante

Muldoon fue ampliamente reconocido por su participación en Starship Troopers, una cinta que con el paso del tiempo se convirtió en un referente de la ciencia ficción. Su presencia en pantalla, marcada por personajes intensos, le permitió consolidarse como un rostro familiar dentro de la industria.

El mundo del entretenimiento despidió a Patrick Muldoon , actor estadounidense que falleció el pasado 19 de abril a los 57 años tras sufrir un infarto fulminante. La noticia, confirmada por medios especializados, generó una rápida reacción entre colegas y seguidores que recordaron su trayectoria en cine y televisión.

El impacto de su fallecimiento también se reflejó en redes sociales, donde compañeros de profesión compartieron mensajes de despedida. Entre ellos, Jake Getman recordó su experiencia al trabajar con él, destacando su energía y calidad humana.

REACCIONES Y MENSAJES DE DESPEDIDA

La muerte de Muldoon provocó múltiples muestras de afecto en el entorno artístico. Jake Getman, quien compartió escena con él en el filme Little Dead Rotting Hood, publicó un mensaje que rápidamente se viralizó: “RIP Patrick Muldoon. Trabajé con él cuando tenía 8 años... un gran tipo que siempre mantenía una gran energía”.

Este tipo de testimonios ayudaron a construir una imagen cercana del actor, más allá de sus personajes en pantalla. La narrativa que se repite en quienes lo conocieron apunta a una personalidad accesible y comprometida con su trabajo.

El fallecimiento también reavivó el interés por su filmografía, especialmente entre quienes crecieron viendo sus interpretaciones en producciones de los años noventa y principios de los dos mil.

UNA CARRERA ENTRE TELEVISIÓN Y CINE DE CULTO

Nacido el 27 de septiembre de 1968 en San Pedro, California, Patrick Muldoon inició su carrera en televisión, alcanzando notoriedad en la serie Days of Our Lives, donde interpretó a Austin Reed. Su participación en este proyecto lo posicionó como una figura recurrente en la pantalla chica.

Posteriormente, formó parte del elenco de Melrose Place, donde dio vida al villano Richard Hart. Este papel consolidó su perfil dentro del drama televisivo, ampliando su reconocimiento entre el público.

Sin embargo, fue su interpretación de Zander Barcalow en Starship Troopers, dirigida por Paul Verhoeven, la que marcó un punto clave en su carrera. La película, inicialmente recibida con opiniones divididas, alcanzó con los años el estatus de obra de culto dentro del género.

En sus últimos años, el actor continuó activo en la industria. Incluso días antes de su fallecimiento, había compartido su entusiasmo por participar en el filme “Kockroach”, donde trabajó junto a figuras como Chris Hemsworth, Taron Egerton y Zazie Beetz, proyecto que se estrenará en 2027.