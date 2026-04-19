Holocausto perruno

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Kemchs
por Kemchs
CARTONES / 19 abril 2026
    Holocausto perruno
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La hoy senadora Mariela Gutiérrez hizo estallar la polémica al admitir que durante su alcaldía en Tecámac ordenó el sacrificio de cerca de 10 mil perros callejeros, justificando que se actuó bajo la norma por razones de salud o agresividad.

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió que dichas acciones no violaron la ley vigente. Sin embargo, diversas organizaciones animalistas y la fiscalía del Estado de México han cuestionado la masividad de la medida.

El caso ha impulsado un debate nacional sobre la necesidad de reformar las leyes para proteger a los animales como seres sintientes y evitar que la eutanasia sea la solución principal al abandono.

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