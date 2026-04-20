Sheinbaum defiende el registro de celulares... ‘Es vital para localizar a desaparecidos’

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México
/ 20 abril 2026
    Sheinbaum defiende el registro de celulares... ‘Es vital para localizar a desaparecidos’
    Claudia Sheinbaum defiende el registro de celulares en México; asegura que ayudará a localizar desaparecidos sin vulnerar la privacidad. VANGUARDIA/ARCHIVO

La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó el registro obligatorio de celulares en México, al considerarlo una herramienta clave para localizar a personas desaparecidas con mayor rapidez

En un contexto marcado por la problemática de las desapariciones en México, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió la implementación de un registro obligatorio de líneas móviles. La mandataria subrayó que este mecanismo busca fortalecer las capacidades de respuesta de las autoridades ante denuncias de personas no localizadas.

Durante su conferencia del 20 de abril, explicó que contar con un padrón de usuarios permitirá actuar con mayor rapidez en situaciones críticas. “Podrán actuar con mayor rapidez”, señaló, al referirse a la utilidad del sistema cuando un familiar reporta una desaparición ante las fiscalías.

El planteamiento se inserta en una discusión más amplia sobre seguridad y uso de tecnologías, donde el registro de celulares aparece como una herramienta que podría facilitar la localización en las primeras horas de búsqueda.

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CÓMO FUNCIONARÍA EL SISTEMA DE REGISTRO

De acuerdo con lo explicado por la presidenta, el mecanismo consiste en asociar cada número telefónico con un usuario identificado. Esto permitiría que, al momento de una denuncia, las autoridades puedan solicitar información vinculada al dispositivo para rastrear su posible ubicación.

El proceso contempla la participación de las empresas de telecomunicaciones, que serían las encargadas de resguardar las bases de datos. En este esquema, las autoridades no tendrían acceso directo e inmediato a la información, lo que introduce un control adicional en el uso de los datos.

“Si un familiar denuncia y proporciona el número, se podrá rastrear la ubicación asociada”, explicó Claudia Sheinbaum, al detallar la lógica operativa del sistema en casos de desaparición.

PRIVACIDAD Y CONTROLES LEGALES EN EL DEBATE

Uno de los principales cuestionamientos hacia el registro de celulares ha sido su impacto en la privacidad. Frente a ello, la mandataria insistió en que el sistema no implica una invasión a los datos personales, ya que su uso estará regulado por mecanismos legales estrictos.

El acceso a la información, explicó, solo podrá realizarse mediante una orden judicial. Esto significa que las autoridades deberán justificar la solicitud ante un juez antes de obtener datos de geolocalización o información del usuario.

La presidenta subrayó que este “candado legal” busca evitar abusos y garantizar que el sistema se utilice exclusivamente en casos justificados. “Solo se activará cuando exista una denuncia formal y un juez autorice”, puntualizó, en respuesta a las inquietudes sobre el manejo de datos sensibles.

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DATOS CURIOSOS SOBRE EL REGISTRO DE CELULARES Y SEGURIDAD

· El registro de celulares ha sido implementado en distintos países con fines de seguridad

· La geolocalización de dispositivos depende de antenas y redes móviles, no solo del GPS

· En México, la mayoría de las denuncias por desaparición se presentan en las primeras 72 horas

· Las órdenes judiciales son un requisito clave para acceder a datos personales en investigaciones

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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