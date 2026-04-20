Sheinbaum defiende el registro de celulares... ‘Es vital para localizar a desaparecidos’

Durante su conferencia del 20 de abril, explicó que contar con un padrón de usuarios permitirá actuar con mayor rapidez en situaciones críticas. “Podrán actuar con mayor rapidez”, señaló, al referirse a la utilidad del sistema cuando un familiar reporta una desaparición ante las fiscalías.

En un contexto marcado por la problemática de las desapariciones en México, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió la implementación de un registro obligatorio de líneas móviles. La mandataria subrayó que este mecanismo busca fortalecer las capacidades de respuesta de las autoridades ante denuncias de personas no localizadas.

El planteamiento se inserta en una discusión más amplia sobre seguridad y uso de tecnologías, donde el registro de celulares aparece como una herramienta que podría facilitar la localización en las primeras horas de búsqueda.

CÓMO FUNCIONARÍA EL SISTEMA DE REGISTRO

De acuerdo con lo explicado por la presidenta, el mecanismo consiste en asociar cada número telefónico con un usuario identificado. Esto permitiría que, al momento de una denuncia, las autoridades puedan solicitar información vinculada al dispositivo para rastrear su posible ubicación.

El proceso contempla la participación de las empresas de telecomunicaciones, que serían las encargadas de resguardar las bases de datos. En este esquema, las autoridades no tendrían acceso directo e inmediato a la información, lo que introduce un control adicional en el uso de los datos.

“Si un familiar denuncia y proporciona el número, se podrá rastrear la ubicación asociada”, explicó Claudia Sheinbaum, al detallar la lógica operativa del sistema en casos de desaparición.

PRIVACIDAD Y CONTROLES LEGALES EN EL DEBATE

Uno de los principales cuestionamientos hacia el registro de celulares ha sido su impacto en la privacidad. Frente a ello, la mandataria insistió en que el sistema no implica una invasión a los datos personales, ya que su uso estará regulado por mecanismos legales estrictos.

El acceso a la información, explicó, solo podrá realizarse mediante una orden judicial. Esto significa que las autoridades deberán justificar la solicitud ante un juez antes de obtener datos de geolocalización o información del usuario.

La presidenta subrayó que este “candado legal” busca evitar abusos y garantizar que el sistema se utilice exclusivamente en casos justificados. “Solo se activará cuando exista una denuncia formal y un juez autorice”, puntualizó, en respuesta a las inquietudes sobre el manejo de datos sensibles.