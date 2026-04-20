Sheinbaum se pronuncia por feminicidio de Edith Guadalupe; separan a funcionarios de Fiscalía CDMX por presuntas irregularidades

Durante la conferencia matutina desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre el caso de feminicidio de Edith Guadalupe, joven que salió de su domicilio en Iztapalapa para acudir a una entrevista de trabajo y posteriormente fue localizada sin vida en un inmueble de la alcaldía Benito Juárez. La mandataria calificó el caso como “lamentable y triste” y confirmó que, tras los señalamientos de la familia sobre presuntas irregularidades en la investigación, se tomó la decisión de separar del cargo a funcionarios de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. En su intervención, Sheinbaum señaló: “Este caso lamentable de esta joven que, entiendo que se catalogó como feminicidio de esta joven, muy lamentable y triste. Y lo que dice la familia, de que se les pidió dinero para poder atender el caso. Entiendo que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México separó del cargo a estas personas en lo que se hace la investigación”.

CLAUDIA SHEINBAUM PLANTEA REVISIÓN DEL SISTEMA DE FISCALÍAS La presidenta también abordó la necesidad de revisar el funcionamiento de las fiscalías en el país, al referirse a posibles cambios estructurales o al cumplimiento de las normas existentes. “Aquí en la mañanera se ha planteado el tema de las fiscalías... sería muy bueno que se hiciera público todas las reformas que se están planteando dentro de la FGR y que dentro de las fiscalías... y en general se revise si es que hay que hacer reformas jurídicas o es más bien un tema de cumplir con la ley”, expresó. Además, indicó que se debe garantizar la atención adecuada a la ciudadanía cuando acude a presentar denuncias y que se destinen los recursos necesarios para el funcionamiento de estas instituciones.

FISCALÍA DE LA CDMX SOSTIENE IMPUTACIÓN CONTRA VIGILANTE SEÑALADO COMO PRESUNTO FEMINICIDA Por su parte, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó previamente que la imputación por feminicidio contra Juan Jesús “N”, quien se desempeñaba como vigilante del edificio donde fue localizada la joven, está sustentada en datos de prueba. De acuerdo con la institución, existen elementos periciales que vinculan directamente al imputado con los hechos, así como evidencia relacionada con el sistema de videovigilancia del inmueble. La Fiscalía detalló que “se encuentran hallazgos periciales que vinculan directamente al imputado en los hechos, así como evidencia de que las cámaras de videovigilancia del edificio se encontraban desconectadas durante el periodo en que Edith ingresó al inmueble y que el propio vigilante tenía acceso al sistema de seguridad para manipularlo”.

FISCALÍA DE LA CDMX NIEGA FABRICACIÓN DE CULPABLES El posicionamiento de la autoridad se dio después de que familiares del acusado denunciaran presuntas irregularidades en el proceso y señalaran una posible fabricación del caso. Ante ello, la Fiscalía respondió: “La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México reitera que no fabrica culpables. La imputación realizada se sustenta en datos de prueba que permitirán sostener el caso tanto en el proceso penal como ante la opinión pública”.

INVESTIGACIÓN SE MANTIENE EN CURSO Las autoridades capitalinas mantienen abierta la investigación con el objetivo de esclarecer plenamente los hechos, mientras se desarrollan las diligencias correspondientes y se determina la situación jurídica del imputado conforme a lo establecido por la ley. El caso continúa bajo el protocolo de feminicidio y con seguimiento institucional, en tanto se revisan también las denuncias relacionadas con posibles irregularidades en la atención inicial del caso.

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