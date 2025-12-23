Ejecutan a un capo en un restaurante de la Zona Rosa
CIUDAD DE MÉXICO- Un joven identificado como Oscar Noé Medina González, “El Panu”, es quien murió asesinado en un restaurante de la Zona Rosa la noche del domingo.
Medina estaría ligado con grupos asociados al narcotrófico, confirmaron fuentes a REFORMA.
Al momento del ataque Oscar Noé se encontraba acompañado por su pareja, María José Rojo, y un primo de esta, fue identificado por sus acompañantes como Oscar Ruiz Domínguez, empresario hotelero.
Sin embargo, de forma extraoficial, señalaron que era “El Panu”, presunto criminal ligado al grupo de “Los Chapitos” y por el que el Gobierno de Estados Unidos ofrece una recompensa de 4 millones de dólares.
El hombre cenaba junto a sus acompañantes en el restaurante Luaú, ubicado en Calle Niza, al cruce con Hamburgo, en la Colonia Juárez, cuando un sujeto ingresó con el rostro cubierto y le disparó en más de diez ocasiones.
Luego habría salido y huido con otro hombre que lo esperaba a bordo de una motocicleta afuera del restaurante.
El hombre que acompañaba a Óscar resultó lesionado, por lo que fue llevado a un hospital de atención médica; ayer aún era atendido.
Por Viridiana Martínez, Agencia Reforma.