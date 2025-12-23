Ejecutan a un capo en un restaurante de la Zona Rosa

México
/ 23 diciembre 2025
    Ejecutan a un capo en un restaurante de la Zona Rosa
    Un joven que fue identificado como Oscar Noé Medina González, “El Panu”, fue quien perdió la vida tras ser atacatado en un restaurante de la Zona Rosa la noche del domingo. Foto: Reforma

Al momento del ataque Oscar Noé se encontraba acompañado por su pareja, María José Rojo

CIUDAD DE MÉXICO- Un joven identificado como Oscar Noé Medina González, “El Panu”, es quien murió asesinado en un restaurante de la Zona Rosa la noche del domingo.

Medina estaría ligado con grupos asociados al narcotrófico, confirmaron fuentes a REFORMA.

Al momento del ataque Oscar Noé se encontraba acompañado por su pareja, María José Rojo, y un primo de esta, fue identificado por sus acompañantes como Oscar Ruiz Domínguez, empresario hotelero.

Sin embargo, de forma extraoficial, señalaron que era “El Panu”, presunto criminal ligado al grupo de “Los Chapitos” y por el que el Gobierno de Estados Unidos ofrece una recompensa de 4 millones de dólares.

El hombre cenaba junto a sus acompañantes en el restaurante Luaú, ubicado en Calle Niza, al cruce con Hamburgo, en la Colonia Juárez, cuando un sujeto ingresó con el rostro cubierto y le disparó en más de diez ocasiones.

Luego habría salido y huido con otro hombre que lo esperaba a bordo de una motocicleta afuera del restaurante.

El hombre que acompañaba a Óscar resultó lesionado, por lo que fue llevado a un hospital de atención médica; ayer aún era atendido.

Por Viridiana Martínez, Agencia Reforma.

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea editados por el Grupo Reforma se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

