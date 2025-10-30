$!Cercan ‘Los Mayitos’ a Badiraguato que es cuna de ‘Los Chapitos’

Tras un control parcial por parte de “Los Mayitos” de Culiacán, esta facción del Cártel del Sinaloa apuntó ahora a Badiraguato, cuna de “Los Chapitos”, reportaron fuentes de seguridad.

La guerra territorial es protagonizada por células aliadas de Ismael Zambada Sicairos, “El Mayito Flaco”, líder de “La Mayiza”, principalmente de “Los Rusos” y de Fausto Isidro Meza Flores, “El Chapo Isidro”, quienes encabezan el frente de batalla contra los hijos del ex capo Joaquín “El Chapo” Guzmán, preso en Estados Unidos.

”La Mayiza” inició una guerra desde mediados de año para arrebatar a “Los Chapitos” el corredor Culiacán-Navolato, y tras varios enfrentamientos y bajas de ambos bandos, “Los Mayitos” apuntaron sus baterías a la capital de estado.

Por lo menos desde hace un mes, “La Mayiza” presume su presencia en Culiacán de manera escalonada y buscando “topones” con “Los Chapitos”.

También destaca que están en Mazatlán y Guasave. Ahora, en escuchas a radios de comunicación y en tareas de inteligencia, se indicó que un grupo radical de la “La Mayiza” pretende “hacerse presente” en cuna de “Los Chapitos”: Badiraguato, a unos 82 kilómetros de Culiacán.

En esa región, autoridades han detectado movimientos de Aureliano Guzmán Loera, “El Guano”, hermano de “El Chapo” y quien se ha mantenido al margen de la guerra interna del Cártel de Sinaloa.