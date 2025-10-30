Cercan ‘Los Mayitos’ a Badiraguato que es cuna de ‘Los Chapitos’

México
/ 30 octubre 2025
    Cercan ‘Los Mayitos’ a Badiraguato que es cuna de ‘Los Chapitos’
    Los ataques a Badiraguato significan un asedio y una “demostración” de control por parte de “Los Mayitos” en los bastiones históricos de “Los Chapitos”. FOTO: REFORMA

Fuentes de seguridad consideraron que la incursión de “La Mayiza” en Badiraguato está más enfocada a una provocación que a un asentamiento en esa región serrana

Tras un control parcial por parte de “Los Mayitos” de Culiacán, esta facción del Cártel del Sinaloa apuntó ahora a Badiraguato, cuna de “Los Chapitos”, reportaron fuentes de seguridad.

La guerra territorial es protagonizada por células aliadas de Ismael Zambada Sicairos, “El Mayito Flaco”, líder de “La Mayiza”, principalmente de “Los Rusos” y de Fausto Isidro Meza Flores, “El Chapo Isidro”, quienes encabezan el frente de batalla contra los hijos del ex capo Joaquín “El Chapo” Guzmán, preso en Estados Unidos.

”La Mayiza” inició una guerra desde mediados de año para arrebatar a “Los Chapitos” el corredor Culiacán-Navolato, y tras varios enfrentamientos y bajas de ambos bandos, “Los Mayitos” apuntaron sus baterías a la capital de estado.

Por lo menos desde hace un mes, “La Mayiza” presume su presencia en Culiacán de manera escalonada y buscando “topones” con “Los Chapitos”.

También destaca que están en Mazatlán y Guasave. Ahora, en escuchas a radios de comunicación y en tareas de inteligencia, se indicó que un grupo radical de la “La Mayiza” pretende “hacerse presente” en cuna de “Los Chapitos”: Badiraguato, a unos 82 kilómetros de Culiacán.

En esa región, autoridades han detectado movimientos de Aureliano Guzmán Loera, “El Guano”, hermano de “El Chapo” y quien se ha mantenido al margen de la guerra interna del Cártel de Sinaloa.

$!Cercan ‘Los Mayitos’ a Badiraguato que es cuna de ‘Los Chapitos’

No obstante, desde el pasado lunes se reportó que “La Casa Rosa”, residencia donde habitaba María Consuelo Loera Pérez, mamá de “El Chapo” Guzmán, fue blanco de un ataque con un artefacto explosivo lanzado desde un dron en La Tuna, municipio de Badiraguato.

Después se registraron hasta la madrugada otra serie de ataques por dron, lo que obligó al desplazamiento de familias a Culiacán.

“Ahí ha habido (ataques) y por eso se nos dio un fenómeno repentino de desplazamiento (forzado) y lo hemos estado atendiendo en Badiraguato y aquí (Culiacán) (...) Hay un operativo allá, se han decomisado muchos drones”, señaló el martes Rocha Moya a medios locales.

Las autoridades reportaron de manera extraoficial la incautación de al menos una docena de drones.

Por separado, fuentes de seguridad consideraron que la incursión de “La Mayiza” en Badiraguato está más enfocada a una provocación que a un asentamiento en esa región serrana.

En opinión de otros mandos, los ataques a Badiraguato significan un asedio y una “demostración” de control por parte de “Los Mayitos” en los bastiones históricos de “Los Chapitos”.

Para “Los Chapitos” las plazas de Culiacán y Cosalá son las más importantes, debido a la mayor concentración de laboratorios clandestinos para la elaboración de drogas sintéticas.

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea editados por el Grupo Reforma se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

