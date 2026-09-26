El Chapo y El Mayo querían retirarse, revela Lucero Sánchez conocida como ‘La Chapodiputada’

”Ya estaban cansados y viejos”, revela Lucero Sánchez López, conocida como “La Chapodiputada”, quien por unos años conoció las entrañas del grupo criminal enfrascado actualmente en una guerra entre sus dos principales facciones: La Chapiza y La Mayiza.

Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, e Ismael Zambada García, “El Mayo”, soñaban con retirarse juntos del negocio del narcotráfico y dar paso a las nuevas generaciones del Cártel de Sinaloa .

Radicada en Estados Unidos, donde es testigo cooperante después de entregarse a la justicia de ese país, la sinaloense vuelve a la escena pública para analizar la situación en su estado y compartir anécdotas no conocidas de la relación sentimental que mantuvo con “El Chapo”, entre ellas, que el sueño del capo era haber sido parte de la Banda El Recodo, de don Cruz Lizárraga.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Sánchez López asegura que Joaquín Guzmán le confesó que ya querían pasar la estafeta del Cártel de Sinaloa a alguien que no fueran sus hijos, porque no quería que ellos se involucraran en el mundo del narcotráfico y la drogas.

”Ellos [’El Chapo’ y ‘El Mayo’] comentaban que se pensaban retirar, o sea, vivir su vida ya tranquilos, relajados, porque, pues, obviamente ya estaban cansados y viejos, como ellos decían. Pero nunca hablaron de a quién iban a dejar de sucesores. Yo tengo entendido que él [Guzmán Loera] no quería que se involucraran los hijos”.

Al no hablar nunca de sucesores, al menos que ella supiera, Los Chapitos tuvieron que tomar las riendas del Cártel de Sinaloa, luego de la recaptura de su padre en enero de 2016.Sin embargo, la oriunda de Cosalá nunca supuso la ruptura entre los Guzmán y los Zambada, derivada de la extracción y traslado a Estados Unidos de “El Mayo”, por Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”.

“Se perdieron códigos, los códigos que existían antes de no tocar a niños, no tocar a personas inocentes, pues ya no existen. Después de Joaquín y ‘El Mayo’ las cosas son muy diferentes”, indica.

Dedicada a la composición de canciones y a la venta de ropa deportiva, la exdiputada local por la alianza PAN, PRD y PAS ve un caos dentro del Cártel de Sinaloa.

”El fin del Cártel de Sinaloa ya lo estamos viendo, desde que se entregan las cabezas principales que eran las que mantenían el control, que eran Joaquín y el señor Mayo, pues el cártel ya no es lo mismo”.

“SU SUEÑO NO ERA SER NARCO, SINO CANTANTE”

Relata que cuando mantuvo una relación con “El Chapo”, este le reveló que debido a su gusto por la música, uno de sus anhelos era haber integrado la Banda El Recodo, uno de los referentes musicales de Sinaloa y del país.

Detalla que a “El Chapo” le gustaba cantar canciones de Los Canelos y Los Alegres del Barranco, agrupaciones de música norte y narcocorridos.

“Su sueño más joven no era ser narco, sino que él decía que su sueño era ser cantante, que quería ser parte de la agrupación de la Banda El Recodo, de don Cruz Lizárraga, que ese había sido su sueño todo el tiempo, obviamente, por falta de estudios, por falta de recursos, por falta de todas las oportunidades, pues lo llevó por esa vida”.

“Le gustaba mucho cantar. Y yo decía, pues a lo mejor sí, porque él sí cantaba mucho, él era muy alegre, cantaba todo el tiempo canciones de Los Canelos, de Los Alegres, todo el tiempo andaba tarareando y cantando”.

“DURANTE UNA PELEA, LE DISPARÉ A ‘EL CHAPO’”

Reveló que, tras varios intentos de dejar al capo, en una ocasión, en una pelea con él, trató de suicidarse con una pistola calibre .25 que él le había regalado, pero en un forcejeo, la pistola se disparó hiriendo una de las orejas del narcotraficante.

Afirma que esa pistola se la regaló el exlíder del Cártel de Sinaloa para su protección.

”Esa calibre .25 me la había regalado él para seguridad de la casa, porque éramos puras mujeres. Él me dijo: ‘Te voy a dar un arma’. Yo no soy de armas, yo nunca había tenido un arma”.

“No le dañó nada, solamente fue como un rozón y le sacó poquita sangre. Ya después él sólo se reía, decía: ‘Ya casi me mata, mi reina’ y cosas así. Él bromeaba sobre eso”. ”Le gustaba ver series de Netflix”.

Lucero Sánchez asegura que uno de los pasatiempos que tenía el exlíder del Cártel de Sinaloa era ver series de Netflix y hacer ejercicio en una caminadora todos los días.

Recuerda que a Guzmán Loera le gustaba desayunar avena y café con pan casero.

”Veía las noticias, de vez en cuando series, cosas de ese tipo, series de Netflix, tenía su rutina, su hobby todos los días se subía a la caminadora, comer sano. Era lo que yo veía”.

“EL MAYO” LLEGÓ EN AVIONETA A VER A SU COMPADRE “EL CHAPO”

Lucero Sánchez niega de manera categórica que en su candidatura como diputada local en Sinaloa haya sido financiada por “El Chapo” o por “El Mayo”, por lo que, afirma, contendió limpiamente en las elecciones locales de 2013.

Incluso subraya que pidió a “El Chapo” que no se metiera en el proceso electoral.En la entrevista con El Gran Diario de México la llamada “Chapodiputada” revela que en 2010 vio a Ismael “El Mayo” Zambada cuando en una avioneta llegó a visitar a su compadre “El Chapo”, a quien le llevaba comida china, otra de sus comidas favoritas.

“Lo miré en 2010, fue la única vez que yo miré al señor ‘Mayo’ que llegó en una avioneta junto con su piloto y los saludó. Estuvo como una hora más o menos, no más. Fue a visitar a Joaquín, pues me imagino que lo visitaba para saber cómo estaba y porque eran compadres”.

“Recuerdo que le llevó comida china y le llevó pan, fueron las cosas que él le llevó. Y de ahí en fuera, pues nunca más lo volví a ver, siempre yo escuchaba nomás que él lo mencionaba: ‘Ah, que voy a ver a mi compadre’. Pero nunca lo volví a ver más”.

“CONDENA A ‘EL CHAPO’ NO ES TAN JUSTA”

Durante la conversación, Sánchez López considera que debido a las circunstancias que llevaron a “El Chapo” a involucrarse en el narcotráfico la condena de cárcel de por vida “no es tan justa”, aunque reconoce que por su culpa hay cientos de víctimas.

Recuerda que en el juicio contra el narcotraficante vio al capo “muy cansado” y “deteriorado”.

”Siento muchas veces que la condena que se le dio, para mí, pues, siento que no es tan justa, siento que no se lo merecía, bueno, es mi pensamiento”.

“A lo mejor, obviamente, en muchas personas el pensamiento es otro y que a lo mejor sí se lo merecía”, comentó.