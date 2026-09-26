Citlali Hernández viajó 105 de los 471 días que estuvo al frente de la Secretaría de las Mujeres; gastó 73 mil pesos

Durante ese periodo realizó 66 viajes como parte de sus funciones: 62 al interior de la República y cuatro al extranjero, los cuales requirieron en total 105 días de su tiempo al frente de la dependencia. Sin embargo, la secretaría solamente transparentó el costo de 13 de los viajes de su extitular, de acuerdo con la respuesta a una solicitud de información realizada por EL UNIVERSAL.

Desde la creación de la Secretaría de las Mujeres, el 1 de enero de 2025, hasta el 16 de abril de 2026, Minerva Citlalli Hernández Mora se desempeñó como su titular.

Luego de que Hernández Mora dejara el cargo, la Secretaría de las Mujeres permaneció sin titular hasta el 1 de septiembre de este año, cuando Laura Itzel Castillo asumió el puesto.

Actualmente, Citlalli Hernández se desempeña como presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, desde donde ha coordinado la designación de los virtuales candidatos del partido a las elecciones de 2027.

De Nueva York a Beijing De los 471 días que permaneció al frente de la Secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández estuvo 105 días de viaje, lo que equivale a 22.3% del tiempo que ocupó el cargo.

La primera diligencia internacional realizada por la entonces titular fue para asistir al 69 periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW69), celebrado en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York.

Viajó del 9 al 13 de marzo de 2025.Hernández Mora también acudió a la X Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes (CLACSO) en Bogotá, Colombia, el 10 y 11 de junio de 2025, donde participó en el foro Políticas del Cuidado en América Latina y el Caribe: estado de situación.

Además, encabezó la delegación mexicana y presentó los avances legislativos e institucionales del gobierno de México en materia de igualdad sustantiva y combate a las violencias durante la sustentación del X Informe Periódico de México ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW) en Ginebra, Suiza, del 14 al 19 de junio de 2025.

Su cuarto y último viaje al extranjero como titular de la Secretaría de las Mujeres se dio del 10 al 16 de octubre de 2025, a Beijing, China, para la Reunión de Líderes Mundiales sobre las Mujeres, como representante del gobierno de México, donde, de acuerdo con los registros revisados por este diario, permaneció siete días, lo que convierte a este viaje en su comisión de mayor duración.

19 VIAJES CON SHEINBAUM

Al menos 26 de los 66 viajes de la extitular estuvieron vinculados directamente con el Ejecutivo federal.

En 19 ocasiones, Citlalli Hernández realizó viajes de trabajo para acudir a eventos de la presidenta Claudia Sheinbaum, tales como entregas de apoyos a mujeres, asambleas e inauguraciones.

Siete veces acudió a eventos por instrucciones de la Mandataria y cinco como representante del gobierno federal, de acuerdo con la información proporcionada por la oficina de la secretaría.

De marzo de 2025 a abril de 2026, Citlalli Hernández visitó 29 entidades del país, siendo el más visitado el Estado de México, en 10 ocasiones; seguido por Michoacán, con nueve, y Baja California, cinco.

Entre sus visitas al Estado de México destacan la inauguración de Centros LIBRE, su presencia en Michoacán fue mayormente para asambleas y mesas de trabajo como el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

TRANSPARENTAN GASTOS DE 13 VIAJES

En una consulta de información pública realizada por este diario en las oficinas de la Secretaría de las Mujeres, la dependencia únicamente permitió revisar información sobre 13 de los 66 viajes que realizó Citlalli Hernández.

Las facturas revisadas indican que en esas 13 comisiones la extitular realizó gastos por 73 mil 89 pesos.

Los documentos consultados bajo la vigilancia de la titular de la Unidad de Transparencia indican gastos correspondientes a 13 comisiones: 12 nacionales y una al extranjero, con fechas que van de febrero de 2025 a febrero de 2026.

Sin embargo, sólo 10 de estos registros coinciden con los viajes incluidos en la lista que la propia secretaría entregó a este diario vía transparencia en primer lugar; los otros tres corresponden a fechas anteriores al 9 de marzo de 2025, día que la dependencia señaló como el primer viaje de Hernández Mora en el listado.

Los gastos de las 10 comisiones que sí pudieron identificarse en esa lista suman 44 mil 519 pesos e incluyen transporte aéreo, hospedaje y consumo en viajes a Morelos, Estado de México, Michoacán, Baja California y Estados Unidos.

De ese monto, 26 mil 522 pesos corresponden a un vuelo redondo a Nueva York, la única comisión internacional de la extitular de la que se pudieron verificar gastos.

Además, en la respuesta proporcionada por la secretaría, se indicó que Hernández Mora “no contó con personal de acompañamiento en los viajes nacionales e internacionales que realizó del 1 enero de 2025 al 16 de abril de 2026”; sin embargo, en dos de los viajes consultados se reportó la renta de más de una habitación de hotel: el 15 y 16 de febrero de 2025 la secretaría pagó 6 mil 549 pesos por cinco habitaciones en Poza Rica Inn Hotel, y una factura del 1 y 2 de marzo de 2025 indica tres veces el cargo por renta de habitación en un Hotel City Express by Marriott, sin especificar la ubicación.

Dentro de la información consultada, se encontraron 54 acuses de comisiones nacionales e internacionales en los que la entonces titular informa y solicita viáticos o el reembolso de dinero por el costo de sus diligencias, entre ellas los cuatro eventos internacionales reportados en el listado entregado vía transparencia, pero sin especificar los montos.

En la solicitud de información realizada por EL UNIVERSAL, se pidió a la Secretaría de las Mujeres entregar en formato electrónico la versión pública de los documentos relacionados con los recursos públicos erogados por la extitular, aunque en su respuesta la dependencia señaló que anexaría dicha información, los documentos no fueron incluidos.

Al solicitar su consulta, la Secretaría indicó que esta debía realizarse de manera presencial en sus oficinas y se programó una cita para una fecha posterior al vencimiento del plazo que tenía el solicitante para interponer un recurso de revisión en caso de no quedar satisfecho con la respuesta.

Una vez realizada la consulta, ante la solicitud de copias de los registros, la dependencia negó esa posibilidad y tampoco permitió tomar fotografías de la información.

”Como secretaría no tenemos autorización de que nosotros podamos dar la información... solamente para consulta”, aseguró la licenciada Valeria Ramírez Mendoza, titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de las Mujeres.