El Departamento de Seguridad Nacional de EU entrega dos prófugos a la FGR

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México
/ 22 marzo 2026
    El Departamento de Seguridad Nacional de EU entrega dos prófugos a la FGR
    DHS deporta a dos mexicanos con órdenes de arresto en México Vanguardia

Ambas deportaciones ocurrieron porque los detenidos estaban de manera irregular e ilícita en los Estados Unidos

El 22 de marzo se reportó que las autoridades de los Estados Unidos deportaron a dos personas, de nacionalidad mexicana, que poseían órdenes de arresto en México.

Silvia ‘N’ y Salvador ‘N’ fueron detenidos, en diferentes fechas, por agentes del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS), ya que ambos estaban de manera ilegal dentro del territorio estadounidense. Sin embargo, al poseer órdenes de arresto por las autoridades mexicanas, por los crímenes de homicidio y acoso sexual a una menor de edad, respectivamente, fueron deportados y entregados a la FGR.

Primero fueron arrestados, para su deportación, por el sector de San Diego de la Patrulla Fronteriza. Silvia ‘N’ fue detenida el 26 de febrero en Anaheim, California, tras haber ingresado a los Estados Unidos en el 2023.

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Por su parte, Salvador ‘N’ fue detenido el 6 de marzo en Lemon Grove, tras haber ingresado, de manera legal, en el 2021 a los Estados Unidos. Sin embargo, al ser un prófugo de México, su visa fue revocada y por ello se planeó su deportación.

Gracias a nuestras fuerzas del orden, estos dos migrantes con antecedentes penales están de regreso en México para enfrentar la justicia por sus crímenes’ redacta el informe de arresto y entrega a la Fiscalía General de la República (FGR).

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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