El Departamento de Seguridad Nacional de EU entrega dos prófugos a la FGR

El 22 de marzo se reportó que las autoridades de los Estados Unidos deportaron a dos personas, de nacionalidad mexicana, que poseían órdenes de arresto en México.

Silvia ‘N’ y Salvador ‘N’ fueron detenidos, en diferentes fechas, por agentes del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS), ya que ambos estaban de manera ilegal dentro del territorio estadounidense. Sin embargo, al poseer órdenes de arresto por las autoridades mexicanas, por los crímenes de homicidio y acoso sexual a una menor de edad, respectivamente, fueron deportados y entregados a la FGR.

Primero fueron arrestados, para su deportación, por el sector de San Diego de la Patrulla Fronteriza. Silvia ‘N’ fue detenida el 26 de febrero en Anaheim, California, tras haber ingresado a los Estados Unidos en el 2023.

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Por su parte, Salvador ‘N’ fue detenido el 6 de marzo en Lemon Grove, tras haber ingresado, de manera legal, en el 2021 a los Estados Unidos. Sin embargo, al ser un prófugo de México, su visa fue revocada y por ello se planeó su deportación.

‘Gracias a nuestras fuerzas del orden, estos dos migrantes con antecedentes penales están de regreso en México para enfrentar la justicia por sus crímenes’ redacta el informe de arresto y entrega a la Fiscalía General de la República (FGR).