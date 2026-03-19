Afirma Gobierno de Sheinbaum que han apoyado a 189 mil 830 mexicanos deportados de EU

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México
/ 19 marzo 2026
    Afirma Gobierno de Sheinbaum que han apoyado a 189 mil 830 mexicanos deportados de EU
    Rosa Icela Rodríguez, reportó que, hasta el 18 de marzo, se ha brindado atención a 189 mil 830 mexicanos repatriados. CAPTURA DE PANTALLA

Explicó que en esta estrategia participan 34 dependencias federales, con el objetivo de facilitar la reintegración social y económica de los migrantes

Durante la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum se informó avances del programa México te Abraza, diseñado para apoyar a connacionales deportados desde Estados Unidos a partir del 20 de enero de 2025.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, reportó que, hasta el 18 de marzo, se ha brindado atención a 189 mil 830 mexicanos repatriados.

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Durante la conferencia, explicó que en esta estrategia participan 34 dependencias federales, con el objetivo de facilitar la reintegración social y económica de los migrantes.

Para ello, se instalaron módulos de atención en 11 puntos fronterizos, además de dos sedes adicionales en Villahermosa y Tapachula.

Detalló que 130 mil 414 personas han sido atendidas en la frontera norte y cerca de 35 mil en el sureste.

A su llegada, los repatriados reciben una carta de repatriación, documento que les permite incorporarse a la vida laboral y acceder a programas sociales.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que los apoyos incluyen acceso al IMSS, para garantizar servicios de salud, y al Infonavit, que facilita la obtención de créditos para vivienda.

En ese contexto, el director del IMSS, Zoé Robledo, informó que se ha impulsado la afiliación de mexicanos en el extranjero al instituto, con el fin de que sus familias en México cuenten con seguridad social.

Hasta ahora, 19 mil 500 personas se han inscrito, de las cuales 2 mil 300 lograron completar sus semanas de cotización y acceder a una pensión.

Además, explicó que el IMSS habilitó un portal digital que permite a los migrantes registrarse fácilmente, utilizando su CURP y número de seguridad social, y realizar pagos de manera mensual, bimestral, semestral o anual.

En tanto, el director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, señaló que también se abrieron mecanismos para que los connacionales en el extranjero puedan reanudar pagos o aportar a sus créditos de vivienda.

Rodríguez agregó que, como parte de los apoyos, se han expedido más de 93 mil actas de nacimiento y CURP, además de entregar 114 mil tarjetas Bienestar Paisano, cada una con 2 mil pesos para facilitar su retorno. Asimismo, 42 mil 400 personas se integraron a programas sociales.

Finalmente, se han otorgado asesorías legales, apoyo para regularización de tierras y acceso a vivienda, así como 39 mil tarjetas de Financiera para el Bienestar, que permiten recibir remesas desde Estados Unidos.

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Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

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