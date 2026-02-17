El día en que Marx Arriaga pidió a las mujeres que se pusieran a leer para ‘emanciparse de sus opresores’ (video)

“Mujeres, si en verdad buscan emanciparse de sus opresores, modificar este sistema machista que las rodea no esperen que su libertad llegué como un regalo, por favor lean aquellos libros, ahí están descritos los caminos para su revolución”, expresó.

Un video grabado el 21 de febrero de 2020 volvió a circular en redes sociales mostrando al funcionario educativo Marx Arriaga Navarro durante un evento en Actopan. En su intervención, dirigida a mujeres, aseguró que la lectura era una herramienta clave para “emanciparse de sus opresores” y transformar el sistema machista.

En el mensaje, el entonces funcionario vinculado a la Secretaría de Educación Pública (SEP) afirmó que la cultura y la educación permitirían desarrollar pensamiento crítico y construir identidad. También hizo referencia al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, señalando que el gobierno impulsaba cambios sociales a través de la educación.

“Nuestro presidente (AMLO en aquel entonces) no las engaña, ¿quieren cambiar este sistema machista? necesitan dos cosas: uno, cultura, lo cual les dará identidad, y dos, educación para desarrollar un pensamiento crítico, ¿quieren ambas? asistan a la biblioteca pública”, agregó.

El video resurgió en medio de nuevas discusiones públicas relacionadas con políticas educativas, lo que provocó críticas en redes sociales. Algunos usuarios calificaron el discurso como condescendiente, relacionándolo con el concepto de “mansplaining”, término utilizado para describir explicaciones paternalistas de hombres hacia mujeres.

QUIEN ES MARX ARRIAGA Y SU TRAYECTORIA

Originario de Texcoco, Estado de México, Arriaga es doctor en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid. También cursó Letras Hispánicas y una maestría en Teoría Literaria en la Universidad Autónoma Metropolitana, además de desempeñarse como docente e investigador en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

Su llegada a cargos públicos estuvo marcada por cuestionamientos sobre su experiencia en el ámbito bibliotecario, especialmente durante su gestión en la Dirección General de Bibliotecas, donde se produjeron cambios administrativos que generaron inconformidad en el sector cultural.

Uno de los episodios más comentados fue la salida de Daniel Goldin, reconocido editor y exdirector de la Biblioteca Vasconcelos, lo que provocó críticas de especialistas y trabajadores del ámbito bibliotecario.

POLÉMICAS RECIENTES Y CONTEXTO EDUCATIVO

Años después del discurso, Arriaga volvió al centro del debate público por su participación en proyectos educativos nacionales, especialmente relacionados con materiales escolares. La discusión se intensificó con opiniones divididas sobre contenidos pedagógicos y decisiones institucionales.

El resurgimiento del video también refleja cómo declaraciones pasadas pueden cobrar nueva relevancia en contextos políticos actuales. En redes sociales, fragmentos del discurso fueron compartidos miles de veces, generando interpretaciones diversas sobre sus intenciones y tono.

Luego de poco más de 6 años, Marx fue despedido como director general de Materiales Educativos de la SEP.

Al frente de la Dirección General de Materiales Educativos de la SEP, Arriaga enfrentó el escándalo por el contenido de los nuevos Libros de Texto Gratuitos.

DATOS CURIOSOS

· El video original fue grabado en 2020 pero se viralizó años después

· El “mansplaining” es cuando un hombre le explica a una mujer una cosa de manera condescendiente y con la idea de que sabe más del tema que ella.

· Arriaga ha desarrollado investigaciones en literatura y teoría cultural

· Las controversias educativas suelen amplificarse rápidamente en redes sociales

El caso evidencia cómo los discursos públicos pueden influir en la percepción social de figuras institucionales y mantenerse vigentes con el paso del tiempo, especialmente en entornos digitales donde el contenido se reactiva constantemente.