El día que ‘El Mencho’ contrató a Julión Álvarez y Grupo Firme para el carnaval que patrocinaba

México
/ 27 febrero 2026
    El día que ‘El Mencho’ contrató a Julión Álvarez y Grupo Firme para el carnaval que patrocinaba
    Habitantes de Autlán de Navarro cuentan que el capo Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho" o "Señor de los Gallos", solía patrocinar el carnaval de ese municipio de Jalisco, otro de sus bastiones que frecuentaba para asistir al jaripeo. EL UNIVERSAL

En la hoja de cuaderno se programó para el 8 de febrero la participación de los cantantes del regional mexicano Edén Muñoz, José Alfredo Olivas y Julión Álvarez

Habitantes de Autlán de Navarro cuentan que Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho” o “El Señor de los Gallos”, solía patrocinar el carnaval de este municipio de Jalisco, otro de sus bastiones que frecuentaba para acudir al jaripeo.

Lo anterior se confirma con un borrador de cartelera musical denominado “carnaval acomodos”, localizado por EL UNIVERSAL en lo que fue la última guarida del capo en el Tapalpa Country Club.

TE PUEDE INTERESAR: En la cabaña de Tapalpa de ‘El Mencho’ todo estaba listo para preparar el desayuno, cuando llegó el Ejército

De puño y letra se desglosan cantantes y grupos musicales para amenizar la festividad del 8 al 16 de febrero en esa localidad en la que el domingo fue abatido Hugo César Macías Ureña, “El Tuli”, uno de los hombres más cercanos al jefe máximo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En la hoja de cuaderno se programó para el 8 de febrero la participación de los cantantes del regional mexicano Edén Muñoz, José Alfredo Olivas y Julión Álvarez.

Para el día 13, Grupo Firme, Luis R. Conriquez y Chicho Castro, mientras que para el 14 y 16 de febrero se acomodó a la Banda Cuisillos, El Mimoso y Memo Garza, quienes se presentarían en la Plaza de Toros Alberto Balderas.

Al carnaval también son invitados rejoneadores y toreros como el moreliano Isaac Fonseca Soto, para las corridas de toros que le gustaban al líder del CJNG.

Un habitante anónimo relata que, durante los jaripeos, los cubeteros de la plaza de toros portan mandiles con el rostro de Oseguera Cervantes y la leyenda: “Señor de los Gallos”.

Asegura que se ubica a los integrantes del cártel por sus camionetas con el logotipo de un gallo, las cuales se pasean por la localidad.

El año pasado circularon videos del carnaval en el que en un jaripeo a “El Mencho” le gustó tanto la presentación de un jinete que con el maestro de ceremonias le mandó decir: “Te manda 50 mil pesos El Señor de los Gallos”.

Los habitantes cuentan que en el carnaval “El Mencho” ponía los mandiles de los cubeteros con su rostro. En el municipio, tierra natal del guitarrista Carlos Santana y colindante con Tapalpa, hay una tensa calma después de la operación militar del domingo pasado que dejó varios muertos.

Al tercer día del abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, los habitantes de Autlán de Navarro comenzaron a retomar sus actividades laborales y comerciales.Se observó la Plaza de Toros Alberto Balderas, lugar de los jaripeos de “El Señor de los Gallos”.

Sin embargo, al caer la noche, las calles se vacían y los restaurantes y cafés ofrecen servicio hasta las 22:00 horas.

En la carretera que conduce a este municipio aún no han sido retirados los restos de los vehículos que fueron incendiados y atravesados en la vía para entorpecer el paso de las fuerzas federales.

El dato

En la carretera que conduce a Autlán aún permanecen los vehículos incendiados en la vía para entorpecer el paso de las fuerzas federales.

50 mil pesos le dio “El Mencho” a un jinete por su destacada presentación en el carnaval del año pasado.

