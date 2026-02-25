$!En la cabaña de Tapalpa de ‘El Mencho’ todo estaba listo para preparar el desayuno, cuando llegó el Ejército

En la cabaña Tapalpa Country Club todo estaba listo para preparar el desayuno de ‘El Mencho’ cuando el Ejército irrumpió para capturarlo.

En la cabaña 39 del exclusivo Tapalpa Country Club todo estaba listo para preparar el desayuno para Nemesio Oseguera “El Mencho”, cuando el Ejército irrumpió para capturarlo.

Las autoridades federales contaban con datos de inteligencia que apuntaban a que el capo padecía insuficiencia renal y en la cabaña hallaron indicios de alimentos bajos en proteínas, como leche deslactosada light, leche de coco y de soya.

En la cocina integral había un exprimidor de naranjas, una cafetera y un tostador, y las parrillas no habían sido encendidas cuando llegó el Ejército. Las naranjas ya estaban acomodadas para exprimirlas.

Los cuartos quedaron con las camas destendidas. Y en la recámara principal, el buró tenía gomitas de melatonina Natriol y pastillas para dormir Night-Z, así como pequeños recipientes de spray de aceite de magnesio y frascos de aromaterapia.