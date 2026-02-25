En la cabaña de Tapalpa de ‘El Mencho’ todo estaba listo para preparar el desayuno, cuando llegó el Ejército

México
25 febrero 2026
    En la cabaña de Tapalpa de ‘El Mencho’ todo estaba listo para preparar el desayuno, cuando llegó el Ejército
    En la cocina integral había un exprimidor de naranjas, una cafetera y un tostador, y las parrillas no habían sido encendidas cuando llegó el Ejército. Las naranjas ya estaban acomodadas para exprimirlas. REFORMA

Las autoridades federales contaban con datos de inteligencia que apuntaban a que el capo padecía insuficiencia renal y en la cabaña hallaron indicios de alimentos bajos en proteínas

En la cabaña Tapalpa Country Club todo estaba listo para preparar el desayuno de ‘El Mencho’ cuando el Ejército irrumpió para capturarlo.

En la cabaña 39 del exclusivo Tapalpa Country Club todo estaba listo para preparar el desayuno para Nemesio Oseguera “El Mencho”, cuando el Ejército irrumpió para capturarlo.

Las autoridades federales contaban con datos de inteligencia que apuntaban a que el capo padecía insuficiencia renal y en la cabaña hallaron indicios de alimentos bajos en proteínas, como leche deslactosada light, leche de coco y de soya.

En la cocina integral había un exprimidor de naranjas, una cafetera y un tostador, y las parrillas no habían sido encendidas cuando llegó el Ejército. Las naranjas ya estaban acomodadas para exprimirlas.

Los cuartos quedaron con las camas destendidas. Y en la recámara principal, el buró tenía gomitas de melatonina Natriol y pastillas para dormir Night-Z, así como pequeños recipientes de spray de aceite de magnesio y frascos de aromaterapia.

$!En la cabaña de Tapalpa de ‘El Mencho’ todo estaba listo para preparar el desayuno, cuando llegó el Ejército

También un cajón repleto de botellas de agua y repelentes de insectos.

Oseguera y sus escoltas huyeron hacia el bosque repeliendo la incursión militar. Ahí fueron atrapados.

”El Mencho” y dos de sus guardaespaldas quedaron gravemente heridos, según el relato oficial. Murieron en un helicóptero militar.

En la planta baja de la cabaña, en una de las salas con muebles rústicos, había una bicicleta elíptica.

