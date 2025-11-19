El empleo manufacturero suma 2.5 años a la baja

México
/ 19 noviembre 2025
    El empleo manufacturero suma 2.5 años a la baja
    En general, las automotrices enfrentan un periodo de ajuste de demanda, así como la aplicación de aranceles en EU. FOTO: EL UNIVERSAL

El débil desempeño laboral de este sector se debe a la incertidumbre originada tanto dentro como fuera del país, por el relevo sexenal y las reformas constitucionales en México

El personal ocupado en la industria manufacturera reportó una caída anual de 2.6% en septiembre pasado, ligando dos años y medio a la baja desde marzo de 2023, según datos publicados este martes por Inegi.

El débil desempeño laboral de este sector se debe a la incertidumbre originada tanto dentro como fuera del país, por el relevo sexenal y las reformas constitucionales en México, además de la agresiva política arancelaria de Estados Unidos, principal socio comercial del país, dijo Héctor Magaña, coordinador del Centro de Investigación en Economía y Negocios (CIEN) del Tec de Monterrey.

TE PUEDE INTERESAR: Con TikTok y 74 mdp buscan turistas para el Tren Maya

Así, 16 de las 21 actividades que conforman el sector reportaron un retroceso anual en septiembre, destacando la fabricación de equipo de transporte, con 7.6%.

Esta rama concentra la mayor parte de los trabajadores, con 18% del total.

En su interior, las actividades que tienen mayor participación en la población ocupada son la fabricación de partes para automóviles, con 77% de la rama y una contracción anual de 7.8%, así como la fabricación de autos y camiones, con 13% del empleo y caída de 5.9%.

Lo anterior sugiere que las plantas están cuidando sus costos y van a sostener ese menor dinamismo con menos empleados y menos turnos, estimó Magaña.

Otras actividades con participación importante en el empleo manufacturero y que registraron recortes fueron la fabricación de productos metálicos, con contracción anual de 2.2%, y le siguieron la industria de plástico y hule, 3.1%, así como la fabricación de prendas de vestir, con baja de 3.6%.

En conjunto, estas actividades concentran 18.7% del empleo total. La caída del personal ocupado en la manufactura, particularmente en la fabricación de equipo de transporte y en industrias metálicas básicas, se debe a la menor producción ante la imposición de aranceles a importaciones en Estados Unidos, destacó Grupo Financiero Base a través de un análisis.

Mención aparte merece la industria alimentaria, que por sí sola concentra 18.8% de los trabajadores manufactureros y que en septiembre se estancó a tasa anual, luego de nueve meses de incrementos.

Además, en 25 de los 32 estados del país hubo contracción del empleo manufacturero.

Esas entidades participan con 96.5% del total de trabajadores empleados en actividades que integran al sector.

Por su participación en la población ocupada en la manufactura sobresalen Nuevo León, con caída anual de 0.9% en septiembre, ligando dos meses a la baja, y el Estado de México, con retroceso de 1%, hilando ocho meses de caídas.

Ambas entidades aportan 21.7% de la plantilla en la industria.

Capacidad utilizada

La debilidad del empleo se debe al menor dinamismo de la producción manufacturera que, si bien reportó un leve incremento mensual de 0.2% en septiembre, a tasa anual observó una contracción de 2.0%, con lo que ligó tres meses a la baja, mostraron los datos del Inegi.

El retroceso de la producción manufacturera conlleva un menor uso de la capacidad de planta instalada del sector, es decir, el nivel de producción generado con relación a lo que potencialmente se podría producir, que en septiembre llegó a 80.8%, tasa ligeramente superior a la de 79.3% reportada en agosto, pero menor que el 83.3% observado en el mismo periodo de 2024.

Entre las actividades con el menor nivel de la capacidad de planta utilizada figuraron el curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de productos de cuero, piel y materiales sucedáneos, con tasa de 59.5%, es decir 8.2 puntos porcentuales menos que lo reportado un año antes; fabricación de productos textiles, con 61.0% y una caída anual de 3.9 puntos, así como la fabricación de prendas de vestir, con 62.6% y 2.1 puntos porcentuales.

En la fabricación de equipo de transporte, una de las actividades más importantes de la manufactura, la capacidad de planta usada fue de 75.9% en septiembre, debajo del nivel de 78.1% de un año antes.

Especialistas de Banamex prevén que las manufacturas se mantendrán estancadas, dada la atonía del sector en Estados Unidos y su fuerte vinculación a la industria nacional, por lo que prevén que el sector se contraerá 0.4% en 2025.

“Para 2026, lo que va a tener un mayor impacto en el desempeño de las manufacturas en México van a ser las negociaciones del T-MEC. En el año podríamos tener noticias alentadoras que podrían mejorar el panorama, pero va a depender de qué resolución se obtenga en esta negociación”, advirtió Magaña.

*0.4% prevén que se contraiga el sector de manufacturas en este año, de acuerdo con especialistas de Banamex.

Temas


Desempleo
empleos
industria

true

El Universal

El Universal es un diario mexicano fundado en 1916. Es uno de los diarios de mayor circulación en México.​ La circulación de la edición impresa de El Universal es de más de 300,000 lectores.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Autoridades estatales presentaron la expectativa que se tiene con este programa de cara al 2030.

Coahuila: Fortalecen Educación Dual; presentan plan 2026-2030
El partido mostró altibajos en el desempeño del equipo de Vasco de cara al Mundial 2026.

México pierde 2-1 ante Paraguay en su último amistoso de 2025
El cantante de regional mexicano Christian Nodal acude a los juzgados del Reclusorio Oriente para enfrenta una demanda por parte de la disquera Universal Music.

Christian Nodal se presentó en el Reclusorio Oriente de la CDMX en medio de caos
Para los organizadores del evento en Madero, la prioridad es mantener el respeto al contexto histórico y la solemnidad del 20 de noviembre.

Prohíben corridos tumbados y reguetón en desfile por la Revolución Mexicana
En primera instancia, el Gobierno de EU no confirmó la colocación oficial de los letreros.

Revisarán México y EU límites en Playa Bagdad ante polémica por letreros de restricción
El 52.3% de los jóvenes de 12 a 24 años leyó novelas, cuentos o poesía; además, 37.5% accedió a libros electrónicos y 62.2% consultó páginas de internet,

Los jóvenes sí leen... los adultos ya no: INEGI exhibe brecha generacional
informan que el plan de acción se orienta especialmente al sector productivo de la entidad.

Michoacán reporta 180 detenciones por extorsión en los últimos cuatro meses
Carolina del Norte es un estado con cerca de 1 millón de inmigrantes, de los que más de una quinta parte son mexicanos, según el American Immigration Council. FOTO:

Operativo migratorio en Carolina del Norte se amplía a Raleigh