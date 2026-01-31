Frente frío 32 provocará temperaturas mínimas de hasta -10 °C y heladas en gran parte de México

/ 31 enero 2026
    Frente frío 32 provocará temperaturas mínimas de hasta -10 °C y heladas en gran parte de México
    El frente frío 32 ocasionará fuertes rachas de viento, lluvias intensas y oleaje elevado en costas del Golfo de México, principalmente en Oaxaca y Chiapas. CUARTOSCURO

El SMN advirtió vientos de hasta 120 km/h en el golfo de Tehuantepec, lluvias intensas en el sureste y descenso marcado de temperaturas en gran parte del país

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), organismo de la Comisión Nacional del Agua, informó que este sábado 31 de enero de 2026 se registrará un evento de “Norte” muy fuerte a intenso en el istmo y golfo de Tehuantepec, con vientos sostenidos de 70 a 90 kilómetros por hora y rachas que podrían alcanzar entre 100 y 120 kilómetros por hora, principalmente en Oaxaca y Chiapas.

De acuerdo con el aviso oficial, estas condiciones estarán asociadas al desplazamiento del frente frío número 32 sobre el oriente y sureste del país, así como a su interacción con una vaguada en altura. El sistema frontal avanzará también sobre la península de Yucatán, generando lluvias fuertes a muy fuertes en diversas regiones del territorio nacional.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Qué es el virus Nipah? La enfermedad que mantiene en alerta a India

ESTADOS CON LLUVIAS PREVISTAS PARA ESTE 31 DE ENERO

El SMN detalló que el frente frío ocasionará lluvias en gran parte del país, con los siguientes acumulados:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Veracruz (regiones de Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Veracruz (cuenca del Papaloapan) y Guerrero.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Puebla (Tehuacán–Sierra Negra), Veracruz (Nautla y zona capital) y Campeche.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Tamaulipas, San Luis Potosí, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental y Valle Serdán), Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca y Las Montañas), Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Querétaro, Tlaxcala, Ciudad de México y Morelos.

Las precipitaciones de fuertes a puntualmente intensas podrían provocar incremento en niveles de ríos y arroyos, además de deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas de riesgo.

EVENTO DE ‘NORTE’ Y RACHAS DE VIENTO POR REGIÓN

La masa de aire ártico asociada al frente frío mantendrá vientos intensos en el litoral del golfo de México y el sureste del país, con las siguientes características:

De 70 a 90 km/h con rachas de 100 a 120 km/h: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

De 60 a 70 km/h con rachas de 80 a 100 km/h: Veracruz.

De 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h: Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

De 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Tamaulipas.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Estado de México y Ciudad de México.

El SMN advirtió que las rachas de viento podrían provocar la caída de árboles y anuncios publicitarios, además de afectar la visibilidad en zonas urbanas y carreteras.

OLEAJE ELEVADO EN COSTAS DEL GOLFO DE MÉXICO

Las condiciones de viento generarán oleaje elevado en distintas regiones costeras:

Oleaje de 5.0 a 6.0 metros: golfo de Tehuantepec.

Oleaje de 4.0 a 5.0 metros: costas de Veracruz.

Oleaje de 3.0 a 4.0 metros: costas de Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y norte de Quintana Roo.

DESCENSO DE TEMPERATURAS Y AMBIENTE FRÍO

El frente frío número 32 mantendrá un ambiente frío a muy frío en gran parte del país, con los siguientes rangos de temperatura mínima:

De -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua.

De -5 a 0 °C con heladas: regiones montañosas de Baja California, Sonora, Durango, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

De 0 a 5 °C: zonas serranas de Tamaulipas, Ciudad de México, Morelos y Chiapas.

También se prevé la posible caída de nieve o aguanieve en cimas superiores a los 3 mil 800 metros sobre el nivel del mar del centro y oriente del país, como el Ajusco, Sierra Negra, La Malinche, Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Nevado de Toluca, Pico de Orizaba y Cofre de Perote.

TEMPERATURAS MÁXIMAS PREVISTAS

Pese al ambiente frío generalizado, el SMN informó que algunas regiones registrarán temperaturas elevadas:

De 35 a 40 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

De 30 a 35 °C: Baja California Sur, Sonora, Durango (oeste), Morelos, istmo de Oaxaca y costa de Chiapas.

TE PUEDE INTERESAR: SEP cancela clases el 2 de febrero para preescolar, primaria y secundaria: Esta es la razón

CLIMA EN SALTILLO

El Servicio Meteorológico prevé un día mayormente soleado a parcialmente nublado. Se espera que la temperatura ascienda gradualmente hasta alcanzar una máxima de 13°C y mínima de 1°C.

La Conagua indicó que continuará el monitoreo del frente frío número 32 y de sus efectos en el territorio nacional durante las próximas horas.

