$!Él es Omar Alejandro López Campos, el suplente de Enrique Inzunza, ligado al círculo de Rubén Rocha Moya

Omar Alejandro López Campos se convirtió este 28 de mayo en el suplente oficial del senador morenista Enrique Inzunza Cázarez, luego de que este último anunciara que solicitaría licencia para ausentarse del periodo extraordinario del Senado de la República. La decisión ocurre en medio de los señalamientos realizados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Inzunza Cázarez por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa y la facción conocida como Los Chapitos. Enrique Inzunza justificó su ausencia al señalar que existe una “embestida mediática” impulsada, según dijo, por “personeros y medios de la derecha”, motivo por el que decidió que su suplente participara en las sesiones legislativas programadas para los días 28 y 29 de mayo.

OMAR ALEJANDRO LÓPEZ CAMPOS: UN PERFIL CONSTRUIDO DESDE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Originario de Culiacán, Omar Alejandro López Campos es licenciado en Arquitectura por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Su trayectoria política y administrativa se ha desarrollado principalmente dentro de dependencias estatales y organismos públicos en Sinaloa, manteniendo hasta ahora un perfil de bajo protagonismo público. Entre los cargos que ha ocupado destacan: Entre 2013 y 2017 fungió como director del Departamento de Integración y Evaluación en el ISSSTE, además de desempeñarse en la Jefatura de Servicios de Desarrollo Educativo. De 2018 a 2021 fue jefe del Departamento de Compras del Congreso del Estado de Sinaloa. Entre 2021 y 2025 ocupó el cargo de subsecretario de Normatividad e Información Registral del Gobierno de Sinaloa, durante la administración de Rubén Rocha Moya. Desde octubre de 2025 se desempeña como titular de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable de Sinaloa. Con la licencia de Inzunza, López Campos asumirá temporalmente las funciones legislativas en la Cámara Alta.

EL VÍNCULO POLÍTICO QUE MANTIENE LÓPEZ CAMPOS CON ROCHA MOYA E INZUNZA La llegada de López Campos al Senado ocurre en un contexto político marcado por las investigaciones y señalamientos que enfrentan figuras del círculo político sinaloense. Tanto Enrique Inzunza Cázarez como Rubén Rocha Moya fueron acusados formalmente por el Distrito Sur de Nueva York el pasado 29 de abril de 2026 por presuntos nexos con el narcotráfico. En ese escenario, el relevo legislativo llamó la atención debido a que López Campos desarrolló gran parte de su carrera dentro de la estructura política y administrativa vinculada al gobierno de Rocha Moya. LÓPEZ CAMPOS ASUMIRA DURANTE UN PERIODO EXTRAORDINARIO CLAVE El arquitecto sinaloense llegará al Senado en medio de uno de los periodos extraordinarios considerados entre los más relevantes del año legislativo. Mientras López Campos ocupará el escaño en el pleno, Enrique Inzunza señaló que continuará siguiendo las sesiones a distancia y colaborando con el grupo parlamentario de Morena mediante opiniones y argumentos relacionados con los dictámenes que serán discutidos.

LÓPEZ CAMPOS EVITÓ PRONUNCIARSE PREVIAMENTE SOBRE EL CASO DE ROCHA MOYA E INZUNZA Semanas antes de asumir como senador suplente, Omar Alejandro López Campos fue cuestionado por medios de comunicación sobre el caso de Enrique Inzunza y la posibilidad de asumir el cargo legislativo. En ese momento evitó profundizar en el tema y respondió con frases breves como “No sé de ese tema” y “No estamos en esa dinámica”.

ENRIQUE INZUNZA PUBLICA MENSAJE ANUNCIANDO LICENCIA A través de sus redes sociales, Enrique Inzunza informó que ya se encontraba en la sede del Senado para atender la convocatoria al periodo extraordinario, pero anunció que solicitaría licencia para ausentarse de las sesiones. En su mensaje señaló: “Me encuentro en la CDMX, en el Senado mexicano, a cuya sede he acudido desde el día de ayer, en atención a la cita que nos fuera formulada para la sesión extraordinaria a celebrarse los días 28 y 29 del mes en transcurso”. También afirmó: “En mi vida de servidor público siempre he sido cabal en el cumplimiento de mis deberes”.

Posteriormente explicó que, ante la “embestida mediática”, decidió que su suplente, Omar Alejandro López Campos, participara en las sesiones correspondientes. Además, sostuvo que continuará respaldando a la bancada de Morena desde fuera del pleno legislativo.

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