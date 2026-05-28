Él es Omar Alejandro López Campos, el suplente de Enrique Inzunza, ligado al círculo de Rubén Rocha Moya

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Él es Omar Alejandro López Campos, el suplente de Enrique Inzunza, ligado al círculo de Rubén Rocha Moya
    Omar Alejandro López Campos llegó al Senado como suplente de Enrique Inzunza, cercano políticamente al grupo de Rubén Rocha Moya. Gobierno de Sinaloa

Omar Alejandro López Campos asumió como suplente de Enrique Inzunza, señalado junto a Rubén Rocha Moya por autoridades de EU

Omar Alejandro López Campos se convirtió este 28 de mayo en el suplente oficial del senador morenista Enrique Inzunza Cázarez, luego de que este último anunciara que solicitaría licencia para ausentarse del periodo extraordinario del Senado de la República.

La decisión ocurre en medio de los señalamientos realizados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Inzunza Cázarez por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa y la facción conocida como Los Chapitos.

Enrique Inzunza justificó su ausencia al señalar que existe una “embestida mediática” impulsada, según dijo, por “personeros y medios de la derecha”, motivo por el que decidió que su suplente participara en las sesiones legislativas programadas para los días 28 y 29 de mayo.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/siempre-si-pide-enrique-inzunza-licencia-para-separarse-de-su-cargo-DC21010605

OMAR ALEJANDRO LÓPEZ CAMPOS: UN PERFIL CONSTRUIDO DESDE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Originario de Culiacán, Omar Alejandro López Campos es licenciado en Arquitectura por la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Su trayectoria política y administrativa se ha desarrollado principalmente dentro de dependencias estatales y organismos públicos en Sinaloa, manteniendo hasta ahora un perfil de bajo protagonismo público.

Entre los cargos que ha ocupado destacan:

Entre 2013 y 2017 fungió como director del Departamento de Integración y Evaluación en el ISSSTE, además de desempeñarse en la Jefatura de Servicios de Desarrollo Educativo.

De 2018 a 2021 fue jefe del Departamento de Compras del Congreso del Estado de Sinaloa.

Entre 2021 y 2025 ocupó el cargo de subsecretario de Normatividad e Información Registral del Gobierno de Sinaloa, durante la administración de Rubén Rocha Moya.

Desde octubre de 2025 se desempeña como titular de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable de Sinaloa.

Con la licencia de Inzunza, López Campos asumirá temporalmente las funciones legislativas en la Cámara Alta.

$!Él es Omar Alejandro López Campos, el suplente de Enrique Inzunza, ligado al círculo de Rubén Rocha Moya

EL VÍNCULO POLÍTICO QUE MANTIENE LÓPEZ CAMPOS CON ROCHA MOYA E INZUNZA

La llegada de López Campos al Senado ocurre en un contexto político marcado por las investigaciones y señalamientos que enfrentan figuras del círculo político sinaloense.

Tanto Enrique Inzunza Cázarez como Rubén Rocha Moya fueron acusados formalmente por el Distrito Sur de Nueva York el pasado 29 de abril de 2026 por presuntos nexos con el narcotráfico.

En ese escenario, el relevo legislativo llamó la atención debido a que López Campos desarrolló gran parte de su carrera dentro de la estructura política y administrativa vinculada al gobierno de Rocha Moya.

LÓPEZ CAMPOS ASUMIRA DURANTE UN PERIODO EXTRAORDINARIO CLAVE

El arquitecto sinaloense llegará al Senado en medio de uno de los periodos extraordinarios considerados entre los más relevantes del año legislativo.

Mientras López Campos ocupará el escaño en el pleno, Enrique Inzunza señaló que continuará siguiendo las sesiones a distancia y colaborando con el grupo parlamentario de Morena mediante opiniones y argumentos relacionados con los dictámenes que serán discutidos.

$!Él es Omar Alejandro López Campos, el suplente de Enrique Inzunza, ligado al círculo de Rubén Rocha Moya

LÓPEZ CAMPOS EVITÓ PRONUNCIARSE PREVIAMENTE SOBRE EL CASO DE ROCHA MOYA E INZUNZA

Semanas antes de asumir como senador suplente, Omar Alejandro López Campos fue cuestionado por medios de comunicación sobre el caso de Enrique Inzunza y la posibilidad de asumir el cargo legislativo.

En ese momento evitó profundizar en el tema y respondió con frases breves como “No sé de ese tema” y “No estamos en esa dinámica”.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/senador-enrique-inzunza-acude-a-comparecer-en-la-fgr-de-sinaloa-FN20961567

ENRIQUE INZUNZA PUBLICA MENSAJE ANUNCIANDO LICENCIA

A través de sus redes sociales, Enrique Inzunza informó que ya se encontraba en la sede del Senado para atender la convocatoria al periodo extraordinario, pero anunció que solicitaría licencia para ausentarse de las sesiones.

En su mensaje señaló: “Me encuentro en la CDMX, en el Senado mexicano, a cuya sede he acudido desde el día de ayer, en atención a la cita que nos fuera formulada para la sesión extraordinaria a celebrarse los días 28 y 29 del mes en transcurso”.

También afirmó: “En mi vida de servidor público siempre he sido cabal en el cumplimiento de mis deberes”.

Posteriormente explicó que, ante la “embestida mediática”, decidió que su suplente, Omar Alejandro López Campos, participara en las sesiones correspondientes.

Además, sostuvo que continuará respaldando a la bancada de Morena desde fuera del pleno legislativo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Crimen Organizado
Licencias
Senadores

Localizaciones


Ciudad de México

Personajes


Enrique Inzunza

Organizaciones


Morena
Senado De la República
Cártel de Sinaloa

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

Selección de los editores
Censura presidencial

Censura presidencial
true

Para qué pidieron pruebas, Presidenta

La jueza Verónica Viridiana Sandoval condenó a dos elementos de la Guardia Nacional por el ataque ocurrido en Irapuato en 2022.

Sentencian a 54 y 33 años a elementos de la Guardia Nacional por el asesinato del estudiante Ángel Yael

Los indicadores provienen de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) y se trata de la principal fuente de información sobre el mercado laboral mexicano.

En México, más de 33 millones trabajadores están en la informalidad en abril de 2026

Un fenómeno climático conocido como “tormenta negra” podría provocar lluvias torrenciales, inundaciones y deslizamientos de tierra en varias regiones del país.

Se aproxima Tormenta Negra a México... azotará con lluvias intensas, granizadas y fuertes vientos a estos estados
La Profeco reiteró que la propina en restaurantes, bares y establecimientos de servicios en México debe ser completamente voluntaria.

Profeco aclara que la propina es voluntaria y no obligatoria; 10% que se deja es por costumbre
La experiencia viral creada por Kane Parsons en YouTube finalmente llegó a la pantalla grande.

De YouTube a Hollywood... hoy se estrena ‘Backrooms: Sin Salida’, el terror entre dos mundos
Sheinbaum pidió a la afición mexicana disfrutar del futbol con respeto y evitar conductas que violen las reglas de la FIFA, especialmente el polémico grito homofóbico.

¡Eeeeeeeeeee Pu...! Sheinbaum pide a la afición respetar las reglas de la FIFA en los estadios ante grito homofóbico