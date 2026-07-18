El fenómeno ‘tradwife’ de TikTok impulsado por Erika Kirk que preocupa a nuevas generaciones

Lo que en TikTok parece una ‘homenaje’ a la vida doméstica, ha escalado a esferas políticas donde influencers y activistas se han apropiado del termino para promover activamente la renuncia al derecho al voto de las mujeres. El término tradwife (esposa tradicional) ha inundado nuestras redes con una estética impecable: vestidos de los años 50, pan artesanal y un hogar que parece detenido en el tiempo. Pero cuidado: no se trata solo de un pasatiempo doméstico ni una moda pasajera. Lo que comenzó como una tendencia de estilo de vida ha sido capturado por sectores ultraconservadores. Estos rechazan explícitamente el feminismo y promueven un modelo donde la mujer debe subordinar su autonomía y sus ambiciones profesionales a la voluntad del proveedor del hogar (el hombre). DE TIKTOK A LA POLÍTICA El problema real surge cuando este discurso abandona la cocina y la moda para entra en la esfera política. Durante eventos como la Women’s Leadership Summit, figuras como Erika Kirk han validado una narrativa alarmante: la idea de que la familia es la única unidad política válida y, por tanto, el hombre debería ser quien ejerza el derecho al voto en nombre de todo el hogar.

Más que una elección personal, este movimiento está articulando un discurso público que cuestiona la legitimidad del voto femenino. Promover la idea de que las mujeres deben “renunciar voluntariamente” a las urnas no es un acto de libertad, es la normalización de una estructura jerárquica que nos quiere fuera de la toma de decisiones públicas. ¿QUÉ SIGNIFICA SER UNA ‘TRADWIFE’? Una tradwife es una mujer que decide asumir un rol tradicional dentro de su matrimonio, priorizando las labores del hogar, el cuidado de los hijos y el apoyo a su esposo como principal proveedor económico del hogar. Aunque algunas mujeres afirman adoptar este estilo de vida de manera voluntaria, el movimiento también ha sido objeto de críticas por considerar que reproduce estereotipos de género y promueve una visión limitada del papel femenino en la sociedad.

En redes sociales, este estilo suele representarse mediante videos sobre cocina, limpieza, crianza y vida familiar, acompañados de una estética inspirada en las décadas de 1950 y 1960. Sin embargo, especialistas han señalado que, en algunos casos, este contenido puede estar acompañado de discursos conservadores sobre la familia, la religión y los roles de género. ¿QUÉ DICE ERIKA KIRK AL RESPECTO? Durante su participación en el Women’s Leadership Summit, Erika Kirk defendió la idea de que las decisiones políticas importantes dentro del hogar deberían recaer en el jefe de familia, tradicionalmente representado por el hombre. De acuerdo con sus declaraciones, el matrimonio constituye una sola unidad familiar, por lo que cuestionó la necesidad de que ambos integrantes de la pareja emitan un voto por separado. Incluso planteó que las mujeres solteras podrían ser representadas políticamente por sus padres o hermanos.

Estas afirmaciones reavivaron el debate sobre la 19.ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, aprobada en 1920, la cual garantiza el derecho al voto de las mujeres. Aunque la derogación de esta enmienda no forma parte de una iniciativa legislativa en curso, las declaraciones fueron ampliamente difundidas y generaron críticas en distintos sectores. Asimismo, Kirk ha manifestado en diversas ocasiones una visión basada en principios del cristianismo conservador, en la que considera que el principal rol de la mujer es la maternidad y el apoyo a su esposo. También ha cuestionado al feminismo moderno, al que responsabiliza de afectar el modelo tradicional de familia. ¿POR QUÉ PREOCUPA (O DEBERÍA) A MÉXICO? Aunque el fenómeno tiene una fuerte base en Estados Unidos, la globalización de las ideas no conoce fronteras digitales. La preocupación de las nuevas generaciones es legítima: este discurso aprovecha el descontento económico y la incertidumbre para vender una nostalgia que, en realidad, oculta una agenda que busca desmantelar los derechos civiles. Como sociedad, no podemos caer en la trampa de romantizar una época donde las mujeres carecían de personalidad jurídica y voz propia. Si bien el respeto a la libertad individual es innegociable, la promoción de ideologías que buscan retroceder en la igualdad de género es un tema de interés público. ¿Estamos ante una moda pasajera o ante una estrategia calculada para reescribir nuestro presente? La respuesta es clara: la historia nos ha costado demasiado cara como para permitir que se pierda detrás de un filtro de Instagram.