El Gobierno de la CDMX acompañará a madres buscadoras para visibilizar desapariciones en el Mundial 2026

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    El Gobierno de la CDMX acompañará a madres buscadoras para visibilizar desapariciones en el Mundial 2026
    La Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México informó que brindará acompañamiento a las familias buscadoras. FOTO: CUARTOSCURO

La Comisión de Búsqueda de la CDMX informó que acompañará a las madres buscadoras durante la inauguración del Mundial 2026 para garantizar una manifestación segura.

La Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México informó que brindará acompañamiento a las familias buscadoras durante la inauguración del Mundial 2026, programada para el 11 de junio. De acuerdo con el organismo, el objetivo es que las acciones de visibilización de los casos de personas desaparecidas puedan realizarse “de forma segura y en libertad”.

La institución explicó que este tipo de acompañamiento busca ofrecer condiciones adecuadas para que los colectivos ejerzan su derecho a manifestarse mientras continúan exigiendo verdad y justicia por sus familiares desaparecidos.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/por-que-claudia-sheinbaum-no-asistira-a-la-inauguracion-del-mundial-2026-esta-joven-ocupara-su-lugar-GI21293599

UN ANTECEDENTE DURANTE LA INAUGURACIÓN DEL ESTADIO

La Comisión recordó que ya había participado en una acción similar durante la inauguración del Estadio Ciudad de México, realizada el pasado 28 de marzo. En esa ocasión, también respaldó a las familias buscadoras en sus actividades para dar a conocer los casos de desaparición.

Asimismo, reiteró su compromiso de continuar con la búsqueda de personas desaparecidas mediante todos los mecanismos disponibles, respetando la dignidad de las víctimas y de sus familias.

El organismo aseguró que las labores de búsqueda y la atención a nuevos reportes continúan desarrollándose con normalidad, independientemente de las actividades relacionadas con el evento deportivo internacional.

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La institución explicó que este tipo de acompañamiento busca ofrecer condiciones adecuadas. FOTO: CUARTOSCURO

POLÉMICA POR EL RETIRO DE FICHAS DE BÚSQUEDA

El anuncio ocurre después de la controversia generada por el retiro de fichas de búsqueda colocadas por colectivos en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, donde se celebrará la inauguración del Mundial.

Diversos colectivos denunciaron que personal de seguridad retiró los foto volantes con los rostros de personas desaparecidas, argumentando que esta acción priorizaba la imagen del inmueble sobre la memoria y la búsqueda de sus familiares.

En un comunicado conjunto, señalaron que las fichas no representaban propaganda ni publicidad, sino el esfuerzo por mantener visibles los casos de miles de personas cuyo paradero aún se desconoce.

SHEINBAUM PIDE EXPLICACIONES AL GOBIERNO CAPITALINO

Ante esta situación, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que corresponde al Gobierno de la Ciudad de México explicar lo ocurrido con el retiro de las fichas de búsqueda.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/por-mundial-fgr-despliega-elementos-en-aeropuertos-y-destinos-MG21272907

Durante una conferencia, reconoció que la problemática de las desapariciones existe y afirmó que las autoridades continúan trabajando para atenderla, al tiempo que consideró importante informar sobre las acciones que se realizan en la materia.

Los colectivos de búsqueda han señalado que buscan aprovechar la atención internacional que atraerá el Mundial 2026 para visibilizar la crisis de desapariciones en México y mantener presentes los rostros e historias de quienes siguen siendo buscados por sus familias.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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