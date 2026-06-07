El Jardín Flotante de Tlalpan abre sus puertas en CDMX a días del Mundial 2026

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, encabezó la inauguración del Jardín Flotante de Tlalpan , un nuevo espacio público que se estrena a tan solo unos días de que comience el Mundial de Futbol 2026. Oficialmente llamado Parque Elevado Tlalli-Pan, este proyecto consiste en un corredor peatonal y ciclista de 1.5 kilómetros de longitud construido sobre la Calzada de Tlalpan, aprovechando la infraestructura existente de la Línea 2 del Metro. Su recorrido conecta la Plaza Tlaxcoaque, cerca de Pino Suárez, con la estación del Metro Chabacano.

DETALLES Y ATRACCIONES DEL NUEVO ESPACIO

El objetivo principal de esta obra, según las autoridades capitalinas, es brindar una alternativa de movilidad segura, accesible y sostenible. El espacio cobra especial relevancia ante la llegada de miles de turistas para el torneo internacional, cuyo partido inaugural se celebrará el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México.

Entre las características más destacadas de este parque elevado se encuentran más de 700 árboles y zonas jardinadas, velarias instaladas para proteger a los usuarios del sol, así como ciclovías integradas con conexión hacia la Gran Tenochtitlán. En el ámbito cultural y recreativo, el espacio incorpora fuentes con iluminación nocturna de colores, esculturas inspiradas en ajolotes y perritos, y un sistema de videomapping en las inmediaciones de Plaza Tlaxcoaque que proyectará obras de Frida Kahlo y otros muralistas mexicanos, bajo la organización de la Secretaría de Cultura local como parte del programa “La Fiesta del Mundial”.

POLÉMICAS, RETRASOS Y FINANCIAMIENTO

La apertura del Jardín Flotante de Tlalpan se concreta en medio de un debate en las plataformas digitales y tras superar diversas complicaciones técnicas que impidieron cumplir con la fecha de entrega original, pactada para el 31 de mayo. Los trabajos pendientes, coordinados por la Secretaría de Obras y Servicios, incluyeron la conexión con San Antonio Abad, la construcción de tres puentes peatonales y el enlace hacia la estación Chabacano.

La inversión total de la obra, ejecutada por el Grupo IDINSA, superó los dos mil millones de pesos. El proyecto despertó opiniones encontradas entre usuarios de redes sociales, quienes cuestionaron tanto los tiempos de ejecución como la inversión destinada.