Clara Brugada acelera proyecto Utopías: promete inaugurar una cada 15 días en CDMX

+ Seguir en Seguir en Google
Noticias
/ 21 abril 2026
    Clara Brugada acelera proyecto Utopías: promete inaugurar una cada 15 días en CDMX
    La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció que su administración inaugurará una Utopía cada 15 días en la Ciudad de México. Foto: Cuartoscuro - Edgar Negrete Lira

El objetivo es cumplir su meta de 100 espacios públicos enfocados en bienestar social, cultura y deporte.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció un ambicioso ritmo de trabajo para su administración: inaugurar una Utopía cada 15 días en distintos puntos de la capital. Esta estrategia forma parte de uno de sus compromisos más importantes de campaña: la creación de 100 espacios públicos integrales en la CDMX.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/clara-brugada-jefa-de-gobierno-de-cdmx-inaugura-estacion-de-policia-de-genero-en-tlatelolco-FM18503363

¿Qué son las Utopías y por qué son clave?

Las Utopías son complejos comunitarios diseñados para ofrecer servicios gratuitos o de bajo costo enfocados en:

- Actividades deportivas

- Espacios culturales

- Programas sociales

- Atención comunitaria

Estos espacios buscan transformar zonas urbanas con alta densidad poblacional y mejorar la calidad de vida de los habitantes, especialmente en colonias con acceso limitado a infraestructura pública.

Un modelo que se expande más allá de Iztapalapa

El modelo de Utopías no es nuevo. Durante su gestión en Iztapalapa, Clara Brugada impulsó este concepto como una forma de regeneración social. Ahora, como jefa de Gobierno, busca replicarlo en toda la ciudad.

La primera Utopía de su administración fuera de Iztapalapa fue inaugurada el pasado 22 de marzo en la alcaldía Iztacalco, dentro del Deportivo Magdalena Mixhuca. Este complejo destaca por su extensión de más de 80 mil metros cuadrados, consolidándose como uno de los proyectos más relevantes en materia de espacio público.

$!La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció un ambicioso ritmo de trabajo para su administración.
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció un ambicioso ritmo de trabajo para su administración. Foto: Cuartoscuro - Andrea Murcia Monsivais

Inauguraciones cada 15 días: el nuevo ritmo de trabajo

Durante la entrega de la segunda Casa de las 3R’s en Coyoacán, Brugada confirmó que las inauguraciones serán constantes:

“Cada 15 días vamos a inaugurar una Utopía en la ciudad”.

Este anuncio marca un cambio en la velocidad de implementación del proyecto, lo que implica una planeación intensiva en términos de infraestructura, presupuesto y coordinación institucional.

Próximas Utopías en CDMX

De acuerdo con lo adelantado por la mandataria, el siguiente complejo se inaugurará en abril en la alcaldía Azcapotzalco, consolidando la expansión territorial del programa.

Sin embargo, no todas las zonas cuentan con las condiciones ideales. Brugada reconoció que en colonias como el Pedregal de Santo Domingo, en Coyoacán, la falta de espacio público representa un reto importante para desarrollar este tipo de proyectos.

$!Durante su gestión en Iztapalapa, Clara Brugada impulsó este concepto como una forma de regeneración social.
Durante su gestión en Iztapalapa, Clara Brugada impulsó este concepto como una forma de regeneración social. Foto: Cuartoscuro - Daniel Augusto

Retos y oportunidades del proyecto

El plan de construir una Utopía cada 15 días implica desafíos relevantes, entre ellos:

- Disponibilidad de terrenos adecuados

- Inversión sostenida en infraestructura

- Coordinación entre alcaldías y gobierno central

- Mantenimiento y operación de los espacios

A pesar de ello, el proyecto también abre oportunidades importantes para la ciudad:

- Recuperación de espacios públicos

- Reducción de desigualdades urbanas

- Fortalecimiento del tejido social

- Acceso a servicios comunitarios de calidad

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/home-office-por-el-mundial-por-que-no-aplicarlo-de-forma-permanente-en-cdmx-para-evitar-trafico-y-contaminacion-IA20137870

Una apuesta por transformar la vida urbana

El programa Utopías se perfila como uno de los ejes centrales de la administración de Clara Brugada. Más allá de la construcción de infraestructura, la iniciativa busca redefinir la relación de los ciudadanos con su entorno, promoviendo espacios seguros, accesibles y funcionales.

Si se mantiene el ritmo anunciado, la Ciudad de México podría ver una transformación progresiva en distintos puntos de su territorio. La meta de 100 Utopías no solo representa un compromiso político, sino una apuesta por cambiar la dinámica urbana en beneficio de millones de personas.

El reto ahora será cumplir con los tiempos y garantizar que cada espacio mantenga la calidad y el impacto social que caracteriza a este modelo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Proyectos

Localizaciones


Ciudad de México

Personajes


Clara Brugada

Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

Selección de los editores
Olga Sánchez Cordero, diputada del Morena junto a sus compañeras de bancada, durante su participación en la sesión de la Cámara de Diputados en la que se discutió el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales por el que se reforma el artículo 73 en materia de feminicidio.

La Cámara de Diputados aprueba ley general en contra de los feminicidios en México
Amnistía Internacional presentó su Informe Anual 2025 y un balance del primer año de gobierno, con un mensaje central: cooperación internacional puede acelerar búsqueda e investigación.

Amnistía ve oportunidad ‘histórica’ ante crisis de desapariciones y alerta por militarización

Se modifica el artículo 48 de la Ley de Vivienda para permitir inversiones y aportaciones de dependencias y entidades públicas.

Senado avala uso de fondos de trabajadores para vivienda; oposición acusa ‘huachicol’ y opacidad

José Luis Cervantes, fiscal general de Justicia del Estado de México (I). Julio César Jasso Ramírez (D), el autor del tiroteo en Teotihuacán, tenía un perfil psicopático con tendencia a copiar situaciones violentas que sucedieron en otros países.

Agresor de Teotihuacán era imitador de masacres en EU con ‘perfil psicopático’ y ‘recibía órdenes que no eran de la Tierra’
¿Estados Unidos usará IA para combatir al ‘narcoterrorismo’ en Latinoamérica?

Estados Unidos decide usar IA para combatir al crimen organizado en Sudamérica
JD Vance lideró el equipo estadounidense durante 21 horas de conversaciones infructuosas con Irán a principios de mes

JD Vance encabezará la delegación estadounidense en Pakistán si Irán acepta dialogar
A pesar de las crecientes esperanzas de que el conflicto termine en las últimas dos semanas, la administración Trump ha desplegado más fuerzas en la región durante este período.

¿Podría Trump enviar tropas, tras inminente expiración del alto al fuego entre EU e Irán?
La publicación de Trump plagió un mensaje del activista estadounidense proisraelí Eyal Yakoby, que afirmaba que Teherán se estaba preparando para ahorcar al octeto.

Trump exige a Irán a liberar a ocho mujeres que, según informes, iban a ser ahorcadas, en señal de buena voluntad