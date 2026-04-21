Clara Brugada acelera proyecto Utopías: promete inaugurar una cada 15 días en CDMX

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció un ambicioso ritmo de trabajo para su administración: inaugurar una Utopía cada 15 días en distintos puntos de la capital. Esta estrategia forma parte de uno de sus compromisos más importantes de campaña: la creación de 100 espacios públicos integrales en la CDMX.

¿Qué son las Utopías y por qué son clave? Las Utopías son complejos comunitarios diseñados para ofrecer servicios gratuitos o de bajo costo enfocados en: - Actividades deportivas - Espacios culturales - Programas sociales - Atención comunitaria Estos espacios buscan transformar zonas urbanas con alta densidad poblacional y mejorar la calidad de vida de los habitantes, especialmente en colonias con acceso limitado a infraestructura pública. Un modelo que se expande más allá de Iztapalapa El modelo de Utopías no es nuevo. Durante su gestión en Iztapalapa, Clara Brugada impulsó este concepto como una forma de regeneración social. Ahora, como jefa de Gobierno, busca replicarlo en toda la ciudad. La primera Utopía de su administración fuera de Iztapalapa fue inaugurada el pasado 22 de marzo en la alcaldía Iztacalco, dentro del Deportivo Magdalena Mixhuca. Este complejo destaca por su extensión de más de 80 mil metros cuadrados, consolidándose como uno de los proyectos más relevantes en materia de espacio público.

Inauguraciones cada 15 días: el nuevo ritmo de trabajo Durante la entrega de la segunda Casa de las 3R’s en Coyoacán, Brugada confirmó que las inauguraciones serán constantes: “Cada 15 días vamos a inaugurar una Utopía en la ciudad”. Este anuncio marca un cambio en la velocidad de implementación del proyecto, lo que implica una planeación intensiva en términos de infraestructura, presupuesto y coordinación institucional. Próximas Utopías en CDMX De acuerdo con lo adelantado por la mandataria, el siguiente complejo se inaugurará en abril en la alcaldía Azcapotzalco, consolidando la expansión territorial del programa. Sin embargo, no todas las zonas cuentan con las condiciones ideales. Brugada reconoció que en colonias como el Pedregal de Santo Domingo, en Coyoacán, la falta de espacio público representa un reto importante para desarrollar este tipo de proyectos.

Retos y oportunidades del proyecto El plan de construir una Utopía cada 15 días implica desafíos relevantes, entre ellos: - Disponibilidad de terrenos adecuados - Inversión sostenida en infraestructura - Coordinación entre alcaldías y gobierno central - Mantenimiento y operación de los espacios A pesar de ello, el proyecto también abre oportunidades importantes para la ciudad: - Recuperación de espacios públicos - Reducción de desigualdades urbanas - Fortalecimiento del tejido social - Acceso a servicios comunitarios de calidad

Una apuesta por transformar la vida urbana El programa Utopías se perfila como uno de los ejes centrales de la administración de Clara Brugada. Más allá de la construcción de infraestructura, la iniciativa busca redefinir la relación de los ciudadanos con su entorno, promoviendo espacios seguros, accesibles y funcionales. Si se mantiene el ritmo anunciado, la Ciudad de México podría ver una transformación progresiva en distintos puntos de su territorio. La meta de 100 Utopías no solo representa un compromiso político, sino una apuesta por cambiar la dinámica urbana en beneficio de millones de personas. El reto ahora será cumplir con los tiempos y garantizar que cada espacio mantenga la calidad y el impacto social que caracteriza a este modelo.

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