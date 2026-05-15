CDMX se transforma en ‘Ajolotitlán’... critican a Clara Brugada por dar prioridad a la estética y no resolver problemas estructurales de movilidad

La estrategia fue bautizada oficialmente como “ajolotización” , un concepto promovido por la administración de Clara Brugada para reforzar la identidad visual de la ciudad durante la justa internacional.

A menos de un mes del inicio del Mundial de Futbol 2026 , distintos puntos de la capital comenzaron a teñirse de color morado. Bajopuentes, luminarias, puentes peatonales, señalética, unidades de transporte y espacios públicos ahora lucen figuras de ajolotes y tonos lilas impulsados por el gobierno capitalino.

Sin embargo, mientras el proyecto avanza en calles y avenidas, también crecen las críticas entre ciudadanos, urbanistas y especialistas en movilidad que consideran que las modificaciones responden más a un objetivo estético que a una estrategia integral de infraestructura urbana.

“ Muy bonita la pintada, pero qué tal los pinches bachezones ”, reclamó un ciudadano en un video viral difundido en redes sociales, reflejando parte del descontento social frente a los cambios.

EL AJOLOTE Y EL MORADO: LOS SÍMBOLOS DE LA NUEVA IMAGEN

Las autoridades capitalinas han defendido la elección del color morado y la figura del ajolote como elementos simbólicos para representar a la ciudad.

El gobierno sostiene que el color lila no tiene relación partidista, sino que está ligado históricamente a movimientos feministas y a la lucha de las mujeres en México y el mundo.

En cuanto al ajolote, las autoridades argumentan que se trata de una especie endémica del Valle de México y uno de los símbolos naturales más reconocidos de la capital.

Actualmente, el anfibio aparece en murales, mobiliario urbano y hasta en el Tren Ligero, conocido popularmente como “El Ajolote”.

La propia Claudia Sheinbaum respaldó públicamente el proyecto impulsado por Brugada.

“Clara decidió que para embellecer la ciudad se iba utilizar el color lila. Se ve muy bonito la verdad”, declaró la mandataria federal al referirse a la transformación visual de la capital rumbo al Mundial.

ESPECIALISTAS CUESTIONAN LOS CAMBIOS EN INFRAESTRUCTURA VIAL

Aunque el debate comenzó en el terreno visual, las críticas se intensificaron cuando especialistas señalaron posibles riesgos relacionados con señalización y seguridad vial.

De acuerdo con la Norma Oficial NOM-034-SCT2/SEDATU, los colores utilizados en infraestructura y señalética vial deben responder a funciones específicas relacionadas con advertencias, orientación y prevención de accidentes.

El doctor Ernesto Morua, especialista en estudios sociales y políticas públicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, explicó que los colores empleados en el espacio público no son únicamente decorativos.

“El morado no es un color óptimo. Lo recomendable es usar tonos como amarillo o blanco para mejorar la visibilidad, especialmente durante la noche”, señaló.

Expertos también advierten que el morado podría generar dificultades de percepción para personas con daltonismo o bajo condiciones de poca iluminación, particularmente en zonas de tránsito vehicular.

Las críticas se extienden además a la falta de una estrategia integral de imagen urbana comparable con otras grandes ciudades del mundo, donde normalmente existen manuales específicos de identidad visual y mobiliario urbano.

ACCIDENTES Y SEGURIDAD REAVIVAN EL DEBATE

El tema tomó una dimensión más delicada debido a antecedentes recientes relacionados con visibilidad y seguridad laboral en la capital.

En 2025, el uniforme de trabajadores de limpia cambió de verde fluorescente a guinda, una modificación que generó inconformidad entre empleados por considerar que disminuía su visibilidad durante jornadas nocturnas.

Uno de los casos que más impactó fue el fallecimiento de Viridiana, trabajadora de 23 años atropellada en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Además, durante los primeros ocho meses de 2025 se reportaron al menos 18 accidentes laborales relacionados con personal de limpieza en la capital.

Mientras el color morado continúa expandiéndose por distintos espacios públicos, el debate permanece abierto entre quienes consideran que la ciudad necesita una identidad visual moderna y quienes sostienen que las prioridades deberían centrarse en movilidad, drenaje, baches y seguridad vial.