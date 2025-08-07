El ‘Monstruo de Atizapán’, asesino serial quien mató a 17 mujeres, es hospitalizado de emergencia

Andrés Filomeno Mendoza Celis, tristemente célebre por sus crímenes bajo el apodo de “El Monstruo de Atizapán”, fue hospitalizado de emergencia en las últimas horas por complicaciones respiratorias que ponen en riesgo su salud. Las autoridades confirmaron que presenta una estenosis traqueal —estrechamiento de la tráquea— combinada con neumonía nosocomial, una infección adquirida durante su reclusión.

El asesino serial se encuentra internado en el Centro Penitenciario de Tenango del Valle, Estado de México, donde purga varias sentencias por feminicidio. Su estado de salud es delicado y permanece bajo estricta vigilancia médica y de seguridad.

CRIMINAL DE ALTO PELIGRO: SUS CONDENAS

Andrés Mendoza, quien fue detenido en mayo de 2021, suma al menos ocho sentencias condenatorias. Entre ellas destacan:

• Una pena vitalicia por el feminicidio de Reyna González Amador.

• Una sentencia de 92 años de prisión.

• Seis condenas adicionales de 55 años cada una.

La severidad de las penas refleja la magnitud de sus crímenes, cometidos a lo largo de varios años en el municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Las investigaciones lo señalan como responsable de al menos 17 feminicidios, aunque se presume que la cifra real podría ser aún mayor.

¿QUIÉN FUE EL “CANÍBAL DE ATIZAPÁN”?

Antes de su arresto, Andrés Filomeno Mendoza era conocido en su comunidad como un hombre callado, dedicado al comercio de carne. Sin embargo, su fachada escondía una aterradora realidad: era un asesino serial que operaba dentro de su propio hogar.

Durante el cateo de su domicilio en 2021, las autoridades encontraron restos óseos, identificaciones de mujeres desaparecidas, ropa ensangrentada y herramientas utilizadas para desmembrar los cuerpos de sus víctimas. Esto le valió el apodo de “El caníbal de Atizapán”, aunque hasta la fecha no se ha confirmado el consumo de restos humanos.

BAJO VIGILANCIA EN EL HOSPITAL

Tras su traslado al hospital, las autoridades penitenciarias han extremado medidas de seguridad debido a su perfil de alto riesgo. No se han dado detalles específicos sobre la evolución de su estado de salud, pero fuentes nacionales indican que su pronóstico es reservado.

En caso de estabilizarse, regresará al penal para continuar cumpliendo sus múltiples condenas. La Secretaría de Seguridad del Estado de México no ha emitido un comunicado oficial, aunque medios locales aseguran que se mantiene monitoreo constante.

DATOS CURIOSOS Y ESCALOFRIANTES

• Psicólogos forenses han calificado a Mendoza como un sujeto con perfil de psicopatía extrema, incapaz de sentir empatía o remordimiento.

• El lugar donde cometía los crímenes era su propia casa: ahí vivía, asesinaba y ocultaba los restos.

• Durante las investigaciones se hallaron más de 20 casetes VHS y cuadernos con descripciones detalladas de los asesinatos.

• Su modus operandi incluía acercarse a mujeres en situación vulnerable, ofrecer ayuda o trabajo y luego atacarlas en su hogar.