El paso de Gertz Manero por la temible Dirección Federal de Seguridad

El Archivo General de la Nación (AGN) desclasificó el expediente que hizo la Dirección Federal de Seguridad (DFS) del exfiscal Alejandro Gertz Manero, en donde se afirma que fue asesor de esa temida corporación policiaca.

En docenas de reportes de la DFS a las que tuvo acceso EL UNIVERSAL se detallan prácticamente todos los movimientos de Gertz Manero, desde juntas de trabajo en el servicio público federal hasta aspectos de su vida privada, incluida la fecha de su santo.

En las fichas elaboradas por agentes de la DFS, y que se encuentran dentro del llamado Palacio Negro de Lecumberri, también se revelan cartas que enviaba el exfiscal al entonces subdirector de la DFS, Miguel Nazar Haro.

HASTA EL DÍA DE SU SANTO REPORTARON

En el reporte: Exp.1_1 localizado en el fichero 74, se detalla información de datos personales del exfiscal general de la República, como su fecha de nacimiento, dirección de su domicilio en Las Lomas, nombre de sus padres y esposa, número telefónico, así como nivel de estudios. Incluso, se informa el día de su onomástico.

Además, en la ficha se resalta que Alejandro Gertz Manero ingresó a la DFS por recomendación del entonces director de esa institución, Francisco Javier García Paniagua. ‘Recomendado por el Sr. Director de la DFS, Francisco Javier García Paniagua’.

CARTA A NAZAR HARO

Un reporte fechado el 19 de junio de 1976 señala que Alejandro Gerz Manero envió una carta al entonces subdirector federal de Seguridad, Miguel Nazar Haro, solicitando investigación sobre una supuesta extorsión a un arquitecto en Tepoztlán, Morelos.

‘19 de junio de 1976.- El Dr. Alejandro Gertz Manero envía carta al subdirector federal de Seguridad, Miguel Nazar Haro, solicitando investigación sobre posible extorsión a XXXX, quien vive en Tepoztlán, Mor., quien manifiesta ser un hombre de clase media, sin muchos recursos económicos. Que varias personas vecinas de Tepoztlán han recibido anónimos que los han obligado a irse temporalmente de la población o a dejarla definitivamente’.

En otro informe fechado en julio de 1974 se detalla que tres trabajadores que laboraban en una obra a cargo del Banco Agrario de Yucatán fueron detenidos supuestamente por órdenes de Gertz Manero, quien entonces fungía como director General del Instituto Técnico de la PGR.

El reporte detalla que estos trabajadores operaban una maquinaria que había dañado restos arqueológicos en Yucatán. Sin embargo, el abogado de Banco Agrario de Yucatán acusó que en el expediente no se había comprobado que la zona donde se construía la obra no había sido declarada como una zona arqueológica.

‘Luis Ríos y Valles, Venancio Pacheco Peralta y Justino Cordero Cupul, quienes fueron detenidos y enviados a la penitenciaría del estado a disposición del agente del Ministerio Público por denuncia del director regional del sureste del Instituto de Antropología y que actuó por instrucciones del Dr. Alejandro Gertz Manero, de la Procuraduría General de la República, y quedando pendiente de resolverse la situación jurídica de los acusados’.

ABOGA POR BEISBOLISTAS

También destaca la gran cantidad de reportes que realizaron agentes de la DFS sobre la intermediación de Gertz Manero cuando fungía como Procurador de la Defensa del Trabajo en 1980 en las protestas de los integrantes de la Asociación Nacional de Beisbolistas (Anabe) en la revisión de un nuevo contrato con directivos de la Liga Mexicana de Beisbol.

‘El día de la fecha, el Lic. Mariano Salcedo, representante legal y Asesor de la Asociación Nacional de Beisbolistas A.C. declaró que hoy el Dr. Alejandro Gertz Manero, procurador de la Defensa del Trabajo, elaborará de acuerdo a las peticiones de la Anabe y aprobación de las mismas por parte de los directivos de la Liga Mexicana de Beisbol Profesional, el contrato que regirá a los jugadores con los equipos de la Liga del Pacífico’, indica la ficha 009-048-167 con fecha del 26 de agosto de 1980.