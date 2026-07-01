El PRI, PAN y Movimiento Ciudadano responden a resultados de Ebrard en el T-MEC

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    El PRI, PAN y Movimiento Ciudadano responden a resultados de Ebrard en el T-MEC
    Marcelo Ebrard, secretario de Economía, ofreció conferencia de prensa para dar detalles sobre las futuras negociaciones respecto al T-MEC. Cuarto oscuro

Mientras la oposición del 4T marca la no renovación como un ‘fracaso', militantes de Morena piden paciencia

El primero de julio, tras la reunión de México, Estados Unidos y Canadá, la revisión del T-MEC se ha vuelto un foco de atención para los partidos políticos.

Durante la reunión virtual, realizada por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, con los representantes de Canadá y Estados Unidos, Dominic LeBlanc y Jamieson Greer, se concretó que el T-MEC no tendrá una renovación automática para los 16 años, sino que estará en revisión anual y mantendrá su vigencia hasta el 2036.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/estados-unidos-rechaza-renovacion-automatica-del-t-mec-HJ21827606

Aunque la siguiente ronda de negociaciones será el 20 de julio, los partidos políticos, opositores a la administración de Morena, han dado sus declaraciones sobre los recientes resultados.

Es una gran fracaso para el gobierno de México, es una mala noticia, no obstante que las autoridades mexicanas están tratando de decirnos que no sucedió nada, que las cosas siguen igual, es evidente que nuestros funcionarios no tuvieron la capacidad de presentar a Estados Unidos y a Canadá una buena propuesta de alianza comercial’ expresó el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira.

Por su parte, el coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, calificó de ‘pésima’ la conclusión de las negociaciones por parte de Morena, en cuanto al Tratado de Libre Comercio. En su discurso aseveró que ‘se redoblen los esfuerzos, porque al final es el empleo de la gente lo que está en juego’.

Desde el mismo hito, el coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, Clemente Castañeda, consideró los resultados de las negociaciones como un ‘fracaso’. Señaló que, por parte de los Estados Unidos, ‘este proceso es seriedad del gobierno mexicano para enfrentar temas, entre otros, la delincuencia organizada, y ahí hay que aceptarlo, México ha quedado a deber’.

Ante las declaraciones de la oposición de Morena, el régimen de la 4T optó por una perspectiva de ‘oportunidad’ sobre los resultados que brindó Marcelo Ebrard tras su reunión con LeBlanc y Greer.

Ignacio Mier, coordinador de Morena en el Senado, señaló que ‘no, porque tiene una vigencia todavía. Sigue en vigor. Lo que se trataba con esta revisión es ampliar su vigencia, todavía hay que esperar a la reunión del 20 de julio’.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/en-vilo-coahuila-y-estados-del-norte-por-t-mec-advierten-expertos-riesgo-en-inversiones-GG21721601

Por su parte, en complemento con las declaraciones de Mier, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Alejandro Murat, añadió que ‘va a permitir incrementar de manera positiva la relación entre México y Estados Unidos para que cada año podamos aportar valor a este tratado’.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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