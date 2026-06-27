En vilo Coahuila y estados del norte por T-MEC; advierten expertos riesgo en inversiones

Según el medio Líder Empresarial, los estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Baja California, Jalisco, Guanajuato, Tamaulipas, Sonora, San Luis Potosí y el Estado de México concentraron el 82% de las exportaciones en el año, mientras que las cinco entidades del norte, en 2023 representaron el 52.5% de las exportaciones nacionales, aunque apenas aportaron el 22.3% del PIB Nacional.

En víspera del inicio formal de la revisión del T-MEC, especialistas advirtieron que los estados del norte -incluido Coahuila- se mantienen en vilo, pues de no renovarse el acuerdo, podrían desplomarse sus inversiones y empleos.

Sobre ello, el CEO de Capital Analyst, Raymundo Díaz Robles, indicó que gracias al acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, los estados norteños han presentado crecimientos anuales de su PIB total de entre tres y cuatro por ciento (exceptuando en años donde se presentaron crisis, entre ellas la pandemia), mientras que en el país fue de uno por ciento, por lo que la diferencia es de tres a uno.

“La dependencia más importante son estos cinco estados estados (Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Baja California, Tamaulipas y Sonora)”, seguidos por Jalisco, Guanajuato y Estado de México

“Entonces las exportaciones que más estaríamos viendo afectadas por el T-MEC son (en estos) estados porque al mismo tiempo es ahí donde se concentra la mayor participación del PIB; asimismo, estos estados proporcionan en términos industriales de exportación, no agrícola, ni de servicios, sino industrial, el 80% de las exportaciones industriales del sector secundario”, aseguró.

Un escenario en el que se determine no renovar el T-MEC o que éste fuera parcial u opaco, para estados como Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, que tienen más carga en la participación de empleo, inversión y movilidad, les puede representar un foco rojo con una caída de hasta el 100 por ciento de las nuevas inversiones extranjeras para los años 2027, 2028 y 2029, pues perderían su atractivo.

A ello, añadió, hay una segunda señal que apunta a que no habría un crecimiento en el empleo, debido a que no hay inversión extranjera nueva, solo se mantendrían los proyectos que ya estaban pactados, mientras que una tercera señal adversa es que no habría nuevas empresas de otros sectores al no existir un encadenamiento o atracción, lo que generaría un círculo vicioso en los estados porque también se vería mermada la infraestructura.

Por su parte, el economista, José María González Lara comentó que desde la década de 1980 son dos las condiciones que han trascendido con estos estados: una es la ubicación geográfica, que hace que la logística sea relativamente más fácil, y la segunda, por migración o capacitación local, además de que están especializados, en particular dos de esos estados, en la parte de electrodomésticos y automotriz.

Sin un T-MEC, advirtió, los altos aranceles harían que parte de la producción, no solo de empresas estadounidenses sino también de otros países, sea trasladada de forma paulatina a Estados Unidos; sin embargo, descartó que esto suceda, porque se llegará a un tratado trilateral o bilateral con aranceles preferenciales en comparación a los que Estados Unidos aplica a otros países.

Finalmente, comentó que no conviene un traslado de empresas a Estados Unidos porque tendrían un mayor costo salarial, lo que a su vez derivaría en un incremento en productos intermedios y finales, generando un efecto inflacionario paulatino que no convendría a nadie.