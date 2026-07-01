Estados Unidos rechaza renovación automática del T-MEC

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    Estados Unidos rechaza renovación automática del T-MEC
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El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, aseguró que no hay riesgo de desintegración del tratado

El primero de julio se reportó que la reunión trilateral del T-MEC, por México, Canadá y Estados Unidos, concluyó. En plena tensión política, por parte de las naciones involucradas, se destacó que la administración de Washington rechazó la renovación del tratado.

La administración presidencial de Donald Trump optó por que el tratado del T-MEC no tenga que renovarse de manera automática por 16 años, y en cambio, haya una revisión constante, al igual que mantener en vigencia el acuerdo actual hasta el 2036.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/revision-del-t-mec-presiona-a-la-industria-en-jalisco-senalan-expertos-HD21774399

En la reunión virtual estuvieron presentes: Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos; Dominic LeBlanc, ministro de Comercio de Canadá; y Marcelo Ebrard, el secretario de Economía de México.

Lo que nos ha dicho hoy el embajador Greer es que Estados Unidos no está en la posición de extender los 16 años, por lo tanto nos vamos a ir por el carril de la revisión anual por los próximos 10 años que es la vigencia acordada del tratado’ compartió tras la reunión Ebrard.

A pesar del rechazo a la renovación automática por parte de Estados Unidos, Marcelo Ebrard afirmó que no existe el riesgo de que los países involucrados se retiren del tratado.

Ese no es el caso, me lo han preguntado desde ayer, eso no ha ocurrido ni estimamos por la información que tenemos hasta este momento que vaya a ocurrir’ aseveró Ebrard.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/en-vilo-coahuila-y-estados-del-norte-por-t-mec-advierten-expertos-riesgo-en-inversiones-GG21721601

En la rueda de prensa, agregó que la siguiente ronda de negociaciones será el 20 de julio. Sin embargo, la reunión no contará con la participación de Canadá, sino que será una negociación bilateral entre Estados Unidos y México. Se destacó que uno de los principales puntos, a considerar por la administración de Trump, es la corrección de déficits comerciales de Estados Unidos con México y Canadá.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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