Estados Unidos rechaza renovación automática del T-MEC

La administración presidencial de Donald Trump optó por que el tratado del T-MEC no tenga que renovarse de manera automática por 16 años, y en cambio, haya una revisión constante, al igual que mantener en vigencia el acuerdo actual hasta el 2036.

El primero de julio se reportó que la reunión trilateral del T-MEC , por México, Canadá y Estados Unidos, concluyó. En plena tensión política, por parte de las naciones involucradas, se destacó que la administración de Washington rechazó la renovación del tratado.

En la reunión virtual estuvieron presentes: Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos; Dominic LeBlanc, ministro de Comercio de Canadá; y Marcelo Ebrard, el secretario de Economía de México.

‘Lo que nos ha dicho hoy el embajador Greer es que Estados Unidos no está en la posición de extender los 16 años, por lo tanto nos vamos a ir por el carril de la revisión anual por los próximos 10 años que es la vigencia acordada del tratado’ compartió tras la reunión Ebrard.

A pesar del rechazo a la renovación automática por parte de Estados Unidos, Marcelo Ebrard afirmó que no existe el riesgo de que los países involucrados se retiren del tratado.

‘Ese no es el caso, me lo han preguntado desde ayer, eso no ha ocurrido ni estimamos por la información que tenemos hasta este momento que vaya a ocurrir’ aseveró Ebrard.